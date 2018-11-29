СК начал проверку после гибели рабочего на якутской шахте

Следственное управление СК РФ по Республике Саха (Якутия) начало процессуальную проверку по факту гибели сотрудника на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе во время обрушения горной породы.

Следователи установят, стали ли причиной смерти человека нарушения требований охраны труда.

"На месте происшествия проведен осмотр, изъята техническая и иная документация, опрошены очевидцы", - сообщает пресс-служба ведомства.

Также следователи направили требование о проведении проверки и установлении причин несчастного случая в республиканский Ростехнадзор. Проверку проводит и прокуратура города Нерюнгри.

Напомним, ЧП случилось вечером 28 ноября. Обрушение произошло на глубине 120-150 метров от поверхности. Под землей находились 55 человек, 34 из них - непосредственно на аварийном участке. Один шахтер погиб под завалом. Работа на шахте не останавливалась, введен режим ЧС.