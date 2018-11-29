Через суд получать разрешение на операцию, необходимую для спасения младенца, пришлось врачам хабаровского Перинатального центра.

Девочка с открытым артериальным протоком появилась на свет на 25-й неделе беременности. Мать ждала тройню, но двое других детей не выжили. А у новорожденной весом всего 980 граммов оказалась тяжелая форма асфиксии. В родильном зале сразу провели реанимационные мероприятия, ребенка поместили в отделение анестезиологии-реанимации. Никто не мог подумать, что, когда консилиум врачей определит необходимость срочной операции и потребуется дать разрешение, родители будут против. Отец велел медикам не вмешиваться. И добавил: "Мы уже свое отплакали".

- Свой отказ они никак не обосновали, но, по всей видимости, не хотели брать на себя какие-то обязательства, - рассказал "РГ" главврач Перинатального центра Юрий Бердаков.

Чтобы спасти малышку, медикам пришлось призвать на помощь закон. "Кировский районный суд рассмотрел исковое заявление о проведении медицинского вмешательства в день его поступления. В заседании участвовали представители медорганизации, отдела опеки и попечительства, прокуратура. Родители ребенка туда не явились. Суд вынес положительное решение, которое вступило в силу немедленно", - говорит старший помощник прокурора Кировского района Анна Лозовицкая.

В тот же день девочку прооперировали. Ее состояние по-прежнему тяжелое, за счет крайней незрелости и течения двусторонней пневмонии, развившейся вследствие недоношенности и отсроченного оперативного лечения. Но уже заметна положительная динамика.