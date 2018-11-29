В Якутии на угольной шахте "Денисовская" после обвала ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии, где накануне вечером произошло обрушение горной породы.

"Никаких угроз нет. Работают спасатели военизированных горноспасательных частей, другие шахтеры помогают", - рассказал ТАСС глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский.

Он отметил, что руководит работами лично директор шахты.

По факту происшествия начала проверку прокуратура города Нерюнгри. Пресс-служба ведомства сообщила, что будет выяснено, соблюдались ли на производстве правила техники безопасности, проводилась ли работа по охране труда.

Напомним, в момент ЧП под землей находились 55 шахтеров, 34 из них - непосредственно на аварийном участке. Один человек оказался под завалами. На место происшествия были незамедлительно направлены спасатели. Работа на шахте не останавливалась.