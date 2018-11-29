В Якутии оказавшегося под завалом шахтера нашли мертвым

Человека, оказавшегося под завалом на 230-метровой глубине после обрушения горной породы на шахте "Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии, обнаружили мертвым.

"При разборке завалов после обрушения откопана часть комбайна и обнаружены фрагменты тела работника", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что с родственниками погибшего работает психолог.

Спасатели продолжают разбирать обвал.

Ранее "РГ" писала, что ЧП произошло вечером 28 ноября. Под землей находились 55 шахтеров, 34 из них - непосредственно на аварийном участке. Работа на шахте не останавливалась. Прокуратура города Нерюнгри начала проверку по факту происшествия.