Проект бюджета Якутии на предстоящие три года носит крайне напряженный характер. Тратить придется "ровно столько, сколько зарабатываем", заявил председатель правительства республики Владимир Солодов во время обсуждения главного финансового документа в региональном парламенте. До сей поры получалось тратить больше - за счет наращивания госдолга.

Прошли времена, когда Якутия купалась в деньгах, и депутаты при утверждении отчетов правительства об исполнении бюджета фиксировали многомиллиардное превышение доходов над расходами. Последний раз такое было в 2011-м. Доходы казны с каждым годом увеличивались, но еще быстрее росли расходные обязательства. Дефицит средств покрывали за счет заимствований.

В нынешнем году госдолг достиг 55 миллиардов рублей. Он остается на экономически безопасном управляемом уровне, но это предел. В ближайшие три года, по словам главы регионального минфина Валерия Жондорова, доходная часть будет уменьшаться - республика исчерпала возможности ее наращивания. Значит, надо будет понижать планку госдолга и ужимать расходы.

Как отметил Владимир Солодов, финансы в бюджете-2019 в первую очередь направляются на реализацию "майских указов" главы государства и приоритетных обязательств правительства республики. А вот на развитие перспективных направлений экономики, креативной индустрии, туризма, инновационной сферы и прорывных отраслей промышленности их не хватит.

- Эти сферы почти не отражены в бюджете, средства на них неприлично малы. Но они малы не оттого, что мы так хотим, а потому что денег нет, - заключил он.

Такой осторожный подход к формированию бюджета вызвал критику со стороны бывшего главы региона, а ныне сенатора Егора Борисова. Он отметил, что новому руководству республики, если оно действительно нацелено на эффективную работу, беспокоиться надо не о том, как "свести концы с концами", а как найти способы увеличить доходы бюджета.

- "Жить по средствам", распределяя только плановые поступления в бюджет, - слишком легкий выбор. Идти по пути наименьшего сопротивления проще всего. Гораздо труднее искать стимулы для того, чтобы прыгнуть выше головы, - подчеркнул сенатор.

В прежние времена исполнительная власть Якутии при поиске дополнительных средств действительно "прыгала выше головы", по крайней мере, пыталась. Но делать это становилось все сложнее. Первый тревожный звонок прозвучал в 2017-м. Рассматривая исполнение бюджета за этот год, депутаты Ил Тумэна отметили, что он был сформирован на завышенных ожиданиях.

С 2011 года доходы казны Республики Саха росли медленнее расходных обязательств. Дефицит средств покрывали за счет заимствований

- К концу года мы пришли с большой дебиторской задолженностью, поставщики товаров и услуг оказались в сложной финансовой ситуации, и теперь мы закрываем дыру 2017 года платежами 2018-го, причем на фоне секвестирования. Так безобразно исполнять бюджет нельзя, - заявил депутат Виктор Федоров.

В нынешнем году ситуация еще более обострилась.

- В июне 2018-го, когда я приступил к обязанностям председателя правительства республики, разрыв между доходами и расходами госбюджета превышал 20 миллиардов рублей. Первые несколько месяцев каждый мой день работы в правительстве начинался и заканчивался с вопроса: как свести концы с концами и определить наиболее приоритетные из и без того приоритетных расходов. Ситуация возникла потому, что в прошлом году был принят бюджет, в котором расходы существенно превышали имеющиеся доходы, - рассказал Владимир Солодов.

Прокуратура сейчас пачками штрафует действующих и даже бывших министров республики за волокиту с оплатой предпринимателям выполненных госзаказов. Речь идет о сотнях контрактов, по которым местная власть своевременно не рассчиталась с бизнесом. На это не было денег.

Закрыть прореху удалось за счет возросших платежей со стороны главной "кормилицы" Якутии - компании АЛРОСА. В этом году алмазодобытчики перешли на полугодовую выплату дивидендов, в результате чего республика получила дополнительно около десяти миллиардов рублей. Но таких приятных неожиданностей больше не будет. Рассчитывать на рост "алмазных" налогов в ситуации, когда трубка "Мир" после затопления надолго выбыла из строя, тоже не приходится. Выставлять на продажу особо нечего. В нынешнем году правительство республики за 12 миллиардов рублей продало акции компании "АЛРОСА-Нюрба". Других активов подобного уровня, которые местная власть хотела бы и могла реализовать, не осталось. Что же касается заимствований, госдолг уже достиг предела, и теперь его надо регулировать, чтобы он не превысил установленную минфином России планку.

Детально проект бюджета депутаты будут рассматривать в декабре во втором и третьем чтениях, но некоторое представление о том, что значит "жить по средствам" с точки зрения исполнительной власти, они уже получили. В течение многих лет в Якутии действовало неизменное правило: ежегодно строить не менее десяти школ. Как бы ни сокращалась инвестпрограмма, на объекты образования деньги всегда находили. Теперь на вопрос одного из избранников первый вице-премьер Алексей Стручков честно ответил: число вводимых школ впервые будет уменьшено.

Вообще в Якутии сейчас наблюдается интересная коллизия. Глава региона Айсен Николаев издал указы, касающихся цифрового развития, образования и социально-экономического развития в целом. Ключевое слово во всех документах - "развитие". При этом, по словам правой руки руководителя республики Владимира Солодова, как раз на развитие денег не хватает.