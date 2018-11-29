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29.11.2018 12:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поспорили на деньги

Якутские политики разошлись во взглядах на принципы формирования бюджета
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7732 (269)
Проект бюджета Якутии на предстоящие три года носит крайне напряженный характер. Тратить придется "ровно столько, сколько зарабатываем", заявил председатель правительства республики Владимир Солодов во время обсуждения главного финансового документа в региональном парламенте. До сей поры получалось тратить больше - за счет наращивания госдолга.

Прошли времена, когда Якутия купалась в деньгах, и депутаты при утверждении отчетов правительства об исполнении бюджета фиксировали многомиллиардное превышение доходов над расходами. Последний раз такое было в 2011-м. Доходы казны с каждым годом увеличивались, но еще быстрее росли расходные обязательства. Дефицит средств покрывали за счет заимствований.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В нынешнем году госдолг достиг 55 миллиардов рублей. Он остается на экономически безопасном управляемом уровне, но это предел. В ближайшие три года, по словам главы регионального минфина Валерия Жондорова, доходная часть будет уменьшаться - республика исчерпала возможности ее наращивания. Значит, надо будет понижать планку госдолга и ужимать расходы.

Как отметил Владимир Солодов, финансы в бюджете-2019 в первую очередь направляются на реализацию "майских указов" главы государства и приоритетных обязательств правительства республики. А вот на развитие перспективных направлений экономики, креативной индустрии, туризма, инновационной сферы и прорывных отраслей промышленности их не хватит.

- Эти сферы почти не отражены в бюджете, средства на них неприлично малы. Но они малы не оттого, что мы так хотим, а потому что денег нет, - заключил он.

Такой осторожный подход к формированию бюджета вызвал критику со стороны бывшего главы региона, а ныне сенатора Егора Борисова. Он отметил, что новому руководству республики, если оно действительно нацелено на эффективную работу, беспокоиться надо не о том, как "свести концы с концами", а как найти способы увеличить доходы бюджета.

- "Жить по средствам", распределяя только плановые поступления в бюджет, - слишком легкий выбор. Идти по пути наименьшего сопротивления проще всего. Гораздо труднее искать стимулы для того, чтобы прыгнуть выше головы, - подчеркнул сенатор.

В прежние времена исполнительная власть Якутии при поиске дополнительных средств действительно "прыгала выше головы", по крайней мере, пыталась. Но делать это становилось все сложнее. Первый тревожный звонок прозвучал в 2017-м. Рассматривая исполнение бюджета за этот год, депутаты Ил Тумэна отметили, что он был сформирован на завышенных ожиданиях.

С 2011 года доходы казны Республики Саха росли медленнее расходных обязательств. Дефицит средств покрывали за счет заимствований

- К концу года мы пришли с большой дебиторской задолженностью, поставщики товаров и услуг оказались в сложной финансовой ситуации, и теперь мы закрываем дыру 2017 года платежами 2018-го, причем на фоне секвестирования. Так безобразно исполнять бюджет нельзя, - заявил депутат Виктор Федоров.

В нынешнем году ситуация еще более обострилась.

- В июне 2018-го, когда я приступил к обязанностям председателя правительства республики, разрыв между доходами и расходами госбюджета превышал 20 миллиардов рублей. Первые несколько месяцев каждый мой день работы в правительстве начинался и заканчивался с вопроса: как свести концы с концами и определить наиболее приоритетные из и без того приоритетных расходов. Ситуация возникла потому, что в прошлом году был принят бюджет, в котором расходы существенно превышали имеющиеся доходы, - рассказал Владимир Солодов.

Прокуратура сейчас пачками штрафует действующих и даже бывших министров республики за волокиту с оплатой предпринимателям выполненных госзаказов. Речь идет о сотнях контрактов, по которым местная власть своевременно не рассчиталась с бизнесом. На это не было денег.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Закрыть прореху удалось за счет возросших платежей со стороны главной "кормилицы" Якутии - компании АЛРОСА. В этом году алмазодобытчики перешли на полугодовую выплату дивидендов, в результате чего республика получила дополнительно около десяти миллиардов рублей. Но таких приятных неожиданностей больше не будет. Рассчитывать на рост "алмазных" налогов в ситуации, когда трубка "Мир" после затопления надолго выбыла из строя, тоже не приходится. Выставлять на продажу особо нечего. В нынешнем году правительство республики за 12 миллиардов рублей продало акции компании "АЛРОСА-Нюрба". Других активов подобного уровня, которые местная власть хотела бы и могла реализовать, не осталось. Что же касается заимствований, госдолг уже достиг предела, и теперь его надо регулировать, чтобы он не превысил установленную минфином России планку.

Детально проект бюджета депутаты будут рассматривать в декабре во втором и третьем чтениях, но некоторое представление о том, что значит "жить по средствам" с точки зрения исполнительной власти, они уже получили. В течение многих лет в Якутии действовало неизменное правило: ежегодно строить не менее десяти школ. Как бы ни сокращалась инвестпрограмма, на объекты образования деньги всегда находили. Теперь на вопрос одного из избранников первый вице-премьер Алексей Стручков честно ответил: число вводимых школ впервые будет уменьшено.

Вообще в Якутии сейчас наблюдается интересная коллизия. Глава региона Айсен Николаев издал указы, касающихся цифрового развития, образования и социально-экономического развития в целом. Ключевое слово во всех документах - "развитие". При этом, по словам правой руки руководителя республики Владимира Солодова, как раз на развитие денег не хватает.

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