В Минприроды предложили усилить контроль за в бухтой Золотой Рог

Ужесточить контроль за загрязнением бухты Золотой Рог намерен министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил на совещании во Владивостоке, на котором обсуждались программы по очистке бухты.

- Нам предстоит поработать, в первую очередь, над культурой тех, кто участвует в загрязнении этой бухты, для того, чтобы они четко понимали, что нельзя так дальше вести себя, - сказал министр, выступая перед прессой.

В бухту Золотой Рог во Владивостоке ежегодно сбрасывают 14,2 кубических метров сточных вод, из них 9,4 миллиона - без очистки. Бухта разделяет микрорайоны города, на ее берегах располагаются военный причал Тихоокеанского флота, причалы морского торгового и рыбного портов, несколько прогулочных набережных и морской вокзал. Это зона активного судоходства, где проходят пути, в том числе, танкеров с нефтью

Несмотря на то, что к 2012 году были построены очистные сооружения, сброс сточных вод в бухту продолжается, пока очищается около 85 процентов всех городских канализационных стоков.

В пробах воды Золотого Рога фиксируют превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, фенолов, ртути, меди, свинца. Проект по очистке бухты находится на личном контроле вице-премьера РФ, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.