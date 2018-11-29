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29.11.2018 12:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Власти Якутии опровергли информацию о запрете концерта рэпера Элджея

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) сам отменил свое выступление в Якутске, которое было запланировано на 28 ноября, республиканские власти проводить концерт не запрещали.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Он, оценив якобы поступавшие ему письма, какие-то угрозы, решил не проводить концерт", - цитирует РИА Новости заявление главы региона Айсена Николаева.

Николаев также добавил, что любой артист имеет право на самовыражение, но, если его творчество спорно, он должен быть готов к негативной реакции общества.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что выступление Элджея в Якутске отменено из-за того, что его угрожали убить.

В то же время отменить концерт требовали многие общественники Якутска. Управление образования города направило в школы письма с рекомендацией оградить от знакомства с творчеством рэпера детей. А на сайте министерстве по физической культуре и спорту республики опубликовали сообщение о том, что тексты Элджея наносят удар "по моральным и нравственным ценностям современного общества".

Культура Музыка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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