Власти Якутии опровергли информацию о запрете концерта рэпера Элджея

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) сам отменил свое выступление в Якутске, которое было запланировано на 28 ноября, республиканские власти проводить концерт не запрещали.

"Он, оценив якобы поступавшие ему письма, какие-то угрозы, решил не проводить концерт", - цитирует РИА Новости заявление главы региона Айсена Николаева.

Николаев также добавил, что любой артист имеет право на самовыражение, но, если его творчество спорно, он должен быть готов к негативной реакции общества.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что выступление Элджея в Якутске отменено из-за того, что его угрожали убить.

В то же время отменить концерт требовали многие общественники Якутска. Управление образования города направило в школы письма с рекомендацией оградить от знакомства с творчеством рэпера детей. А на сайте министерстве по физической культуре и спорту республики опубликовали сообщение о том, что тексты Элджея наносят удар "по моральным и нравственным ценностям современного общества".