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29.11.2018 21:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не чужая беда

Бизнесмен при содействии "РГ" подарил больнице оборудование
Текст: Светлана Медведева (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск №7733 (270)
Изношенность медицинского оборудования стала вопросом жизни и смерти для пациентов Нижегородской области. В отделении гемодиализа Выксунской центральной районной больницы, к которой прикреплены 153 тысячи жителей трех районов, в любой момент из строя могла выйти система водоочистки. А без нее невозможна работа аппаратов искусственной почки.

Об этой ситуации стало известно "РГ". Мы рассказали о ней нашим читателям и партнерам. И... Нижегородский бизнесмен Валерий Пуршев купил для ЦРБ новое оборудование за два миллиона рублей.

- Гемодиализ жизненно необходим больным, когда почки перестают нормально функционировать и выводить из крови токсины. Альтернативы нет. Без гемодиализа наступают необратимые осложнения, которые приводят к летальному исходу, - говорит завотделением гемодиализа Выксунской ЦРБ Владимир Лункин.

Сегодня в больнице на диализе 29 пациентов от 16 до 90 лет. Но в группе риска людей гораздо больше. Даже в праздники больница оказывает важную процедуру, пропустить которую нельзя. А для бесперебойной работы аппарата искусственной почки и качественной терапии требуется специальным образом подготовленная вода. Для полного цикла ее очистки от механических, химических, биологических примесей и нужна система водоподготовки. Прежняя проработала 10 лет и исчерпала свои возможности.

Фото: Андрей Циликов
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- На закупку всего необходимого в 2018 году министерством здравоохранения региона нам было определено 2 миллиона рублей. А приобрести требовалось не только систему водоподготовки в отделение гемодиализа, но и аппарат ЭКГ, и дезинфекционную камеру. Выделенной суммы на все не хватало, - погружается в арифметику и.о. главного врача ЦРБ Анастасия Соколова.

Откликнувшийся на тревожный сигнал из Выксы Валерий Пуршев - в прошлом сам врач. Сейчас руководит компанией, занимающейся поставкой медоборудования. Оставить любимую профессию и уйти в бизнес пришлось в 90-е - нужно было кормить семью. Но как только бизнес поднялся, Валерий стал помогать другим.

- Когда-то мы в детские дома возили игрушки. Сейчас можем делать более серьезные проекты, и делаем с удовольствием, - говорит Валерий Юрьевич. - Не все предприниматели - "акулы", которые думают только о своем кармане. Предприниматель может быть социально ориентированным человеком. Проблема в отделении гемодиализа в Выксунской ЦРБ мне показалась важной.

Валерий Пуршев и прежде откликался на просьбы о помощи со стороны "РГ". Он участвует в судьбе 16-летней нижегородки Регины Парпиевой, о которой мы рассказывали неоднократно. Девочка - с редким заболеванием оптикомиелит Девика, из-за чего стала тотально незрячей. Валерий Юрьевич помог нам оборудовать "Тропу здоровья" на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко.

Общество Соцсфера Соцзащита "Российская газета" Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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