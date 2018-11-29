Десятки людей пришли на днях в администрацию Верещагинского района Прикамья, где чиновники и депутаты разных уровней провели единый прием граждан. Большинство проблем удалось решить, а местные жители получили ответы на все волнующие их вопросы.

Всего в рамках выездного приема в администрацию Верещагинского района пришло более сотни человек. Фото: Константин Бахарев

О здоровье надо думать

Особенно много посетителей скопилось у кабинета, где вел прием заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев. Люди пришли и на здоровье пожаловаться, и на то, что медицинская помощь не всегда доступна. Замминистра внимательно выслушал каждого.

"С позвоночником проблемы и плечо болит, - поделилась одна из посетительниц. - Нейрохирург назначил процедуры, я все делаю, занимаюсь ЛФК, ношу корсет. В плановом порядке нужна консультация травматолога и магнитно-резонансная томография, но попасть на нее не могу".

Михаил Мальцев вник в ситуацию, взял ее на контроль и поручил главврачу районной больницы, присутствовавшему на приеме, в срок провести все консультации и процедуры.

Больная сахарным диабетом пожаловалась на нехватку лекарств - ей бесплатно полагается ряд медикаментов, а их нет. Она уже обратилась с письменной жалобой в краевое министерство здравоохранения, однако ответа пока не получила. Не откладывая дело в долгий ящик, Мальцев связался с работником минздрава, ответственным за решение данного вопроса, и в течение нескольких минут дал заявительнице исчерпывающий ответ.

Говорили жители Верещагино и о гемодиализе - они вынуждены ездить на процедуру в Кудымкар, а это добрые 120 верст. Михаил Мальцев сообщил, что скоро откроется отделение гемодиализа в Кировском районе Перми, благодаря чему снизится нагрузка на аналогичное медучреждение в Краснокамске. У верещагинцев появится возможность проходить процедуру там, все-таки Краснокамск ближе, чем Кудымкар.

ЖКХ на контроле

Немало проблем накопилось и в жилищно-коммунальном хозяйстве. На все вопросы ответили сотрудники инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края и фонда капитального ремонта. Одна из посетительниц пожаловалась на работу управляющей организации: "Деньги наши тратят непонятно как. Доску объявлений повесили за шесть тысяч. Пишут, что в подъезде стекла заменили, двери новые поставили, а ничего не сделано. Я председателю ТСЖ пожаловалась, так он меня мелочной назвал".

Есть и другие нарушения, в том числе некорректное начисление платы за коммунальные ресурсы, которые идут на общедомовые нужды. Сотрудники ИГЖН Ирина Турковская и Антон Артемов разъяснили порядок начисления платы за такие услуги, подчеркнув: при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении, необходимо письменно обращаться в ИГЖН.

- Заявительница сообщила, что УК собрала деньги на содержание общего имущества многоквартирного дома, работы не выполнила, но оформила соответствующие акты, согласно которым произведено остекление подъезда. По вопросу присвоения и нецелевого использования денежных средств мы рекомендовали жильцам обратиться с заявлением в полицию или прокуратуру Верещагинского района, - отметили представители инспекции.

К сотруднику фонда капитального ремонта Василию Петрову жители пришли с самым главным для них вопросом: как аккумулировать средства на капремонт жилья? Чиновник рассказал о каждом варианте формирования фонда и сделал акцент на то, что выбор всегда остается за собственниками помещений многоквартирного дома, причем решение принимается только на общем собрании.

Включите свет!

Очереди стояли у кабинетов, где вели прием депутаты Законодательного собрания Пермского края Валерий Трапезников и Сергей Ветошкин. Посетители пришли с проблемами, которые зачастую не решались много лет. Так, у матери двоих детей за неуплату отключили электричество. Она гасит долг частями, но свет так и не вернули. Валерий Трапезников сразу пообещал помочь.

Другая посетительница рассказала о проблеме улучшения жилищных условий для ее внука-инвалида. Депутат подробно проконсультировал, как нужно действовать и какие подготовить документы в такой ситуации.

- На многие вопросы сразу не ответишь, - отметил Валерий Трапезников. - Ситуации порой очень и очень непростые. В каждой будем тщательно разбираться. Сергей Ветошкин занимался вопросами аварийного жилья и благоустройства территорий.

"Уличного освещения нет, ходить страшно", - пожаловалась жительница Верещагино. И в доказательство представила кипу документов, газетные вырезки и фотографии. Депутат ЗС тут же обратился к главе Верещагино, и тот пообещал разобраться в ближайшее время.

Помимо проблем благоустройства Сергей Ветошкин обсудил с пришедшими на прием вопрос получения специализированной медицинской помощи. По инициативе горожан и депутата в нынешнем году в Верещагино открыли кардиологический центр и построили фельдшерско-акушерские пункты, в планах - возведение сельской врачебной амбулатории в поселке Зюкайка.

Без учебы не оставят

Немало вопросов было связано с образованием. Сегодня идет процесс укрупнения школ и детсадов, что вызывает тревогу сельских жителей. В частности, они попросили проводившую прием начальника управления развития сети и обеспечения безопасности образовательных учреждений министерства образования и науки Пермского края Наталью Суслопарову обратить внимание на школы в деревнях Веселково и Нижнее Галино. Родителей волнует, что детям придется слишком много времени проводить в дороге, добираясь до школы и возвращаясь обратно.

- Укрупнение идет по всей стране, - пояснила Суслопарова. - В Прикамье ребят до учебных заведений доставляют 570 автобусов. Вопрос необходимо решать в каждом конкретном случае. В крае 44 автобуса 2008 года выпуска и 41 - 2009-го. В нынешнем году 72 машины будут заменены.

Представитель министерства также пояснила, что в деревнях порой не хватает учителей физики, химии и биологии. Их будут привозить в отдаленные школы для преподавания теоретической части предмета. А вот на практические занятия учеников будут доставлять в более крупные школы.

Пенсионный вопрос

На приеме у начальника отдела по Верещагинскому муниципальному району краевого министерства соцразвития Марины Мамонтовой посетители интересовались, как можно получить звание ветерана и материальную помощь на газификацию жилья.

Совсем другая проблема волновала многодетную мать - она с семьей въехала в доставшуюся по наследству квартиру, но оказалось, что у бывшей владелицы накоплен большой долг за услуги ЖКХ.

- Вам необходимо подписать соглашения с ресурсоснабжающими предприятиями о реструктуризации долга, - пояснила Мамонтова. - И постараться его погасить. После этого вы сможете получить единовременную выплату и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Начальник районного управления Пенсионного фонда РФ Ольга Каменских проконсультировала верещагинцев по пенсионным вопросам. Так, жителя районного центра Лунева интересовал срок выхода на пенсию, ее размер и будут ли годы, проведенные на военной службе во времена СССР, засчитаны ему в стаж. Ольга Каменских развеяла все опасения. Прямо на приеме она рассчитала и время выхода на заслуженный отдых, и размер пенсии. Посетитель задал еще один вопрос: можно ли восстановить рабочий стаж, если в детстве работал в совхозе? "Деньги нам тогда давали, а вот документов никаких", - уточнил он. И узнал от чиновницы, что искать необходимые бумаги нужно в архивах.

Всего в рамках выездного приема в администрацию Верещагинского района пришло более сотни человек.