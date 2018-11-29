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29.11.2018 13:19
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"В Зубовой Поляне – мой дом…"

Драматург Александр Пудин отметил творческий юбилей
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга №7732 (269)
Масштабная художественно-патриотическая акция памяти тружеников тыла, возводивших зимой 1941 года оборонительный Сурский рубеж, прошла в Мордовии. Видеозапись спектакля "Рубеж", поставленного в 2009 году московским театром им. Маяковского по пьесе мордовского драматурга Александра Пудина, одновременно транслировалась на региональных телеканалах и сайте крупнейшей газеты республики. А в райцентре Зубова Поляна показ был организован в школах и на экране местного Дома культуры.
Свой творческий юбилей Александр Пудин встретил на своей малой родине - в райцентре Зубова Поляна. Фото: Ольга Киреева Свой творческий юбилей Александр Пудин встретил на своей малой родине - в райцентре Зубова Поляна. Фото: Ольга Киреева
Свой творческий юбилей Александр Пудин встретил на своей малой родине - в райцентре Зубова Поляна. Фото: Ольга Киреева

Такой подарок малой родине сделал драматург к своему творческому юбилею: 30 лет назад зрители увидели первый спектакль по его пьесе. О своих лучших работах, дружбе с режиссером Сергеем Арцибашевым и неизвестном письме Александра Солженицына юбиляр рассказал "РГ".

Александр Иванович, вы известны как поэт, публицист, драматург, в разное время работали пресс-секретарем главы Мордовии, редактором газеты, советником первого вице-мэра Москвы и заместителя председателя Госдумы России Людмилы Швецовой, руководили Мордовским национальным театром и Ростовским академическим театром драмы... Какую из своих ипостасей вы считаете главной?

Александр Пудин: В первую очередь, конечно, я пишущий человек, литератор. И в творчестве, и на госслужбе я с любопытством наблюдаю за жизнью, за судьбами людей, стараюсь пропускать все это через свое сердце. Моя работа и в той, и в другой сфере - это попытка помочь людям, особенно в тех должностях, которые дают такую возможность.

Фото: Пресс-служба Русского театра драмы им. Г. Константинова
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О громком успехе вашей первой драмы "В пустом доме люди", премьера которой состоялась ровно 30 лет назад, в ноябре 1988 года, саранские театралы помнят до сих пор...

Александр Пудин: Когда у меня вышла пьеса, хорошо оцененная Всероссийским семинаром драматургов, я мечтал как можно скорее увидеть ее на сцене. К сожалению, и сегодня театры не столь поворотливы, как хотелось бы, а уж в то время планы строились на несколько лет вперед. А я не мог ждать. Видел, что наступает другая эпоха - и мне хотелось быть одним из первых ее летописцев, который увидел и показал проблему стяжательства и бездуховности на примере нескольких поколений одной семьи. Но сначала пришлось получить "добро" на постановку в обкоме партии. К счастью, люди там оказались понимающими. После этого мне включили "зеленый свет". Я попросил своих друзей - московского режиссера Сергея Арцибашева и художника Ольгу Малягину - чтобы они выступили постановщиками. Потом у нас было много совместных работ с Сергеем Николаевичем - он поставил мою пьесу "Дом на Фрунзенской" в Театре на Покровке, "Рубеж" в театре имени Маяковского...

У одной из последних ваших работ - пьесы по повести Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" - тоже была интересная судьба. Премьера состоялась этой осенью на сцене московского Театра на Покровке в преддверии 100-летия писателя...

Фото: Предоставлено КОД-ФИЛЬМ
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Александр Пудин: Первый вариант пьесы был написан 29 лет назад - мне очень нравилась повесть Александра Исаевича, которую я читал еще в самиздатовском варианте. Моя работа попалась на глаза Татьяне Дорониной. Она планировала ее ставить во МХАТе имени Горького: Николай Пеньков должен был играть Шухова, для самой Татьяны Васильевны там появилась женская роль его жены Марии. Но в последний момент Александр Солженицын сказал "нет". А позднее он написал мне письмо из американского Вермонта в Саранск - я жил тогда на улице Косарева. Это было уже после того, как театр в Чите все же поставил мою пьесу и пригласил Александра Исаевича на премьеру. В письме нобелевский лауреат требовал снять постановку и не ставить пьесу более, мотивируя тем, что "Один день..." - это проза: у него-де есть драматургические произведения, если театрам интересно - пусть ставят их. Я, конечно, так и поступил.

Солженицын запретил мне ставить пьесу по его книге

А четверть века спустя, уже работая худруком ростовского театра, я сделал заявление, что к 100-летию Александра Исаевича, который провел на Дону детские и юношеские годы, учился и ушел отсюда на фронт, зрители, возможно, увидят спектакль по его знаменитой повести. Однако прежде чем реализовывать эту идею, я решил заручиться согласием вдовы писателя. Когда мы приехали на гастроли в Малый театр к Юрию Соломину, я пригласил Наталью Дмитриевну Солженицыну на нашу "Донскую трилогию" в постановке Геннадия Шапошникова. Мы пообщались, я рассказал ей о нашем замысле. И она согласилась. Но я даже не предполагал вновь писать пьесу - считал, что это сделает кто-то другой.

А потом, когда мы начали думать о постановке в московском Театре на Покровке, Шапошников попросил, чтобы пьесу написал все-таки я. Наталья Дмитриевна посмотрела нашу работу, ей все очень понравилось. После премьеры она сказала: "Поздравляю - ваша мечта осуществилась". Мы договорились с ней после юбилея писателя, который будет 11 декабря, еще раз выйти к публике - и я передам ей оригинал того самого письма Солженицына из США.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
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Почему для своего юбилея вы выбрали именно "Рубеж"?

Александр Пудин: Я решил отметить эту дату на своей малой родине - в Зубовой Поляне. Там мой дом, я его построил, он ждал меня десять лет. Я чувствовал свою вину за то, что в последние годы ни разу не выступал тут с творческим отчетом - а ведь именно здесь живут мои первые зрители. Мне хотелось напомнить в эти дни не о себе, а о нашей истории.

Именно в ноябре 77 лет назад по решению Совета Госкомитета обороны СССР началось строительство Сурского оборонительного рубежа - он проходил по территории Чувашии, Мордовии и Пензенской области. Постановка "Рубеж" посвящена нашим бабушкам и прабабушкам, возводившим его в страшных условиях.

Меня беспокоит имитация жизни...

Над чем вы работаете сейчас?

Александр Пудин: В ближайших планах - закончить пьесу по роману бывшего ректора Литинститута Сергея Есина "Имитатор". Несколько лет назад писатель приезжал ко мне в Ростов, посмотрел спектакль "Сталин. Часовщик". Я рассказал ему, что хотел бы поставить "Имитатора". Он ответил: "Ого, интересно! Ну тогда я хотел бы, чтобы вы написали пьесу. Вы чувствуете меня, подозреваю, что ваши взгляды и характер тоже совпадают с моими"... В декабре прошлого года Сергея Есина не стало. Я работаю и скоро - через две-три недели - сдам эту пьесу.

Думаю, она будет очень актуальной. Потому что имитация - подмена настоящего, реального, конкретного пустышками, фальшивками, это то, что я вижу сегодня в нашей повседневной жизни. Меня это очень огорчает. Хотелось бы, чтобы "Имитатор" пробудил общественное сознание.

Кроме того, хлопочу о возвращении полноценного юридического статуса детскому мокшанскому журналу "Якстерь тяштеня" ("Красная звездочка").

Справка "РГ"

Александр Пудин - заслуженный деятель искусств России, народный писатель Мордовии, почетный гражданин Зубово-Полянского района РМ. Автор более 70 полноактных пьес. Самые известные: "В пустом доме люди" (впоследствии была переведена на итальянский язык и поставлена в Риме), "Очаг", "Анахореты, или Угол для сирот", "Дон Стефано", "Ой, куница играет", "Иисус Христос. Вечный Странник", "Жизнь Василия Фивейского" и другие.

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