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29.11.2018 14:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Нижегородский ТЮЗ отметил 90-летие

Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье №7732 (269)
Вчера Нижегородский театр юного зрителя (ТЮЗ) отметил 90-летие. Этому событию был посвящен спектакль-концерт "ТЮЗ-90. Неформат!". На праздничном вечере собрались друзья, поклонники и единомышленники - в общем, настоящие театралы и завсегдатаи храма искусства.
Фото: Из архива нижегородского ТЮЗа Фото: Из архива нижегородского ТЮЗа
Фото: Из архива нижегородского ТЮЗа

Среди почетных гостей были Сергей и Александр Егеревы, сыновья архитектора Ирины Заславской, по проекту которой здание театра построили в 1978 году. Не всем известно, что это второй "дом" ТЮЗа с момента его основания. Первые спектакли молодого, только-только образовавшегося театра успешно игрались в театре драмы и в ДК имени Ленина.

Фото: Анатолий Меньшиков
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А через десять лет существования труппа получила свое первое здание на улице Грузинской (где сейчас находится театр "Комедiя"). Там коллектив работал последующие сорок лет. В 1978 году, к своему 50-летию, ТЮЗ был награжден орденом "Знак Почета" и переехал в специально построенное просторное здание на улице Горького, где и находится по сей день.

Кстати, в Нижегородском ТЮЗе необычная лестница - с двумя рядами перил, что встречается редко. Одни для маленьких зрителей, а вторые - для взрослых. Кроме удобства это еще и символ открытости для зрителей всех возрастов.

Здесь же создан целый мир с зимним садом и живым уголком. Центр всей этой композиции - воздушная стела со сказочными героями.

Когда театр въехал в новое здание, у зрителей сложилась традиция - бросать монетки в водоем. К сожалению, это стало мешать его обитателям, поэтому работники театра вежливо просят так не поступать, ведь вернуться в ТЮЗ можно всегда, для этого не обязательно загадывать желание.

Справка "РГ"

Открытие ТЮЗа состоялось 28 ноября 1928 года спектаклем по пьесе Фонвизина "Недоросль". Это был третий в СССР, открытый после Москвы и Ленинграда, государственный театр для детей. Коллектив ТЮЗа насчитывает 118 человек, из которых 75 - художественный состав (38 - труппа, из них 7 заслуженных артистов и народный артист России).

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