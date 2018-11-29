Начался обратный отсчет до окончания народного голосования за исторические названия для аэропортов страны.

30 ноября в 23.59 ночи завершится прием голосов на сайте проекта "Великие имена России". Осталась последняя возможность высказаться за один из предложенных вариантов названий для аэропортов в 47 субъектах России.

Наиболее оживленно голосование проходит в регионах, которые соревнуются за одинаковые имена. Например, на имя Михиала Лермонтова претендуют Пенза и Минеральные воды.

Пензенцы уже отдали за своего земляка почти 130 тысяч голосов, а жители Минеральных вод - на четыре тысячи больше. Но до окончания голосования все еще может измениться. В обоих регионах этот вариант является лидирующим, за него высказались более 75 процентов проголосовавших. Согласно условиям конкурса, при равных названиях учитываться будет каждый голос. Именно он может стать решающим.

Более 3,6 миллиона человек присоединились к голосованию. Рекорд за сутки составил 740 тысяч голосов. Как пояснили организаторы проекта, рекордная суточная статистика сформировалась в том числе за счет результатов офф-лайн голосования. Анкеты, которые поступают в оргкомитет конкурса из регионов и с рейсов авиакомпаний, после обработки добавляются к счетчику голосования. В настоящее время доля голосов, полученных в результате анкетирования составляет 41,32 процента голосов, через сайт проголосовали 47,62 процента, через социальные сети - 6,54 процента, по телефону "горячей линии" - 4,52 процента.

Среди регионов лидерство удерживает Симферополь. За крымский аэропорт голосуют активней всего - он получил 211,8 тысячи голосов. Затем идут аэропорты Уфы, за который проголосовало 170,4 тысяч раз, на третьем месте аэропорт Пензы, за него отдали голоса почти 170 тысяч человек.

Кстати, жительница Пензенской области Ольга Радаева написала Открытое письмо Михаилу Лермонтову по случаю конкурса "Великие имена России", его подхватили местные СМИ.

"Наверняка, Вам будет любопытно, а кто же соперники? - обращается автор письма к своему любимому поэту. - Будьте спокойны, все - люди достойные. Это Ваши земляки - Белинский и Куприн. Достойные, но… Их заслуги меркнут перед Вашим гением! И это не лесть, а констатация фактов. 177 лет прошло с момента Вашей нелепой гибели, а в России так и не родился больше талант, который смог бы соперничать с Вашим. Нелепой, потому как многие, кому было известно о Вашей дуэли, были уверены в ее обратном исходе. Трудно поверить, что Вы, стрелок, который, по словам Ваших друзей, "клал пулю к пуле", промахнетесь. А ведь все могло быть иначе, если бы не Ваша привычка принимать решения "как монетка ляжет".

Автор письма засомневалась, а пришлась бы по нраву идея Лермонтову назвать его именем что-либо? И тут же нашла ответ в его трудах : "Я почему-то уверена, что Вы бы не возражали. В доказательство этому достаточно вспомнить строки: "Боюсь ли смерти я? О, нет! Боюсь исчезнуть совершенно".

В каком городе будет находится аэропорт имени Лермонтова, станет окончательно известно 4 декабря, когда подведут итоги конкурса.