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29.11.2018 20:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отстранил от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Волжский районный суд Саратова отстранил от должности начальника ГУ МЧС по региону области Игоря Качева.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, представитель надзорного ведомства поддержал в суде ходатайство следователя УФСБ о временном отстранении начальника ГУ МЧС по Саратовской области от исполнения обязанностей на время расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 286 УК РФ ( превышение должностных полномочий).

- Суд ходатайство удовлетворил, - информирует прокуратура Саратовской области.

Ранее пресс-службе МЧС заявила о задержании генерал-майора внутренней службы Игоря Качева в связи с подозрениями в совершении им должностного преступления.

Кроме того, сообщалось, что после допроса у следователя УФСБ генерал был отпущен под подписку о невыезде и сегодня находился на своем рабочем месте.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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