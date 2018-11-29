Суд решит вопрос отстранения от должности главы саратовского ГУ МЧС

Волжский суд Саратова в четверг рассмотрит ходатайство следствия об отстранении от должности начальника ГУ МЧС по региону Игоря Качева.

Как подтвердили в пресс-службе суда, такое ходатайство от следствия поступило в связи с возбуждением в отношении руководителя ГУ МЧС уголовного дела по превышению должностных полномочий.

Ранее пресс-службе МЧС сообщала о возбуждении задержании генерала внутренний службы Игоря Качева в связи с подозрениями в совершении им должностного преступления. Также стало известно, что был задержан его заместитель Алексей Власов.

Кроме того, сообщалось, что после допроса у следователя УФСБ в среду генерал был отпущен под подписку о невыезде и сегодня находился на своем рабочем месте.