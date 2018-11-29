"Теплант" озвучил итоги года по производству сендвич-панелей

Рынок строительной металлопродукции (сэндвич-панели и металлоконструкции) - единственный сегмент строительных материалов, который не демонстрирует отрицательной динамики.

Напротив, аналитики прогнозируют увеличение экспорта российских панелей. Это подтвердило руководство одного из крупнейших производителей сэндвич-панелей в России - АО "Теплант" (г. Самара).

- По предварительным данным 2018 года, производство кирпича сократится на 5-6 процентов по отношению к прошлому году. Объем производства и потребления сэндвич-панелей, согласно базовому прогнозу агентства "ИнфоЛайн", в 2018-2020 годах сохранится на уровне 2017 года и составит 36-38 миллионов квадратных метров, - сообщил коммерческий директор "Тепланта" Олег Корчагин.

Лидерами по объему потребления сэндвич-панелей остаются Центральный федеральный округ (ЦФО), Северо-Западный федеральный округ и Приволжский федеральный округ (ПФО). На долю этих регионов приходится около 69 процентов от общего объема потребления. ПФО и ЦФО также занимают основную долю в общем объеме продаж АО "Теплант".

Примечательно, что растет экспорт сэндвич-панелей. "Теплант" имеет дилеров на территории Казахстана, Беларуси. Предприятие осуществляло поставки панелей в Узбекистан и Венесуэлу.

- Уже четвертый год спрос на панели в Казахстане неуклонно растет. На данный момент по этой территории мы фиксируем прирост объема продаж около 30 процентов, по сравнению с итогами прошлого года. Аналитики считают, что в 2018 году объем экспорта российских сэндвич-панелей вырастет и достигнет отметки 2,7 миллиона квадратных метров, - уточнил Олег Корчагин.

Он отметил главные тенденции рынка сэндвич-панелей: снижение средней цены на панели, профицит производственных мощностей и консолидацию рынка. Как пояснил Олег Корчагин, снижение маржинальности отрицательно влияет на развитие рынка.

- К сожалению, цена сегодня - ведущий фактор в выборе продукта, но как говорится, "не стоит прогибаться под изменчивый мир". Мы по-прежнему высоко держим планку по качеству и сервису, как привыкли от нас ожидать наши постоянные клиенты, - пояснил топ-менеджер АО "Тепланта".

Предприятие продолжает инвестировать в развитие производственных мощностей. В 2018-м году компания увеличила объем выпуска минеральной ваты, запустив вторую линию МВП. На будущий год запланировано ряд крупных проектов по модернизации производства.

В 2018 году портфель заказов "Тепланта" пополнился такими знаковыми проектами, как "Остров Мечты" - крупнейший крытый парк развлечений в мире, аналог Диснейленда в Москве, Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья (ПАО "СИБУР Холдинг") и другие.

Справка

Акционерное общество "Теплант" - ведущий производитель сэндвич-панелей в России. Предприятие было создано в 1994 году на базе завода по производству минераловатных изделий, основанного в 1957 году. "Теплант" имеет две производственные площадки в Самаре и одну в Ивановской области (г. Тейково). Дилерская сеть компании насчитывает более 40 партнеров в 33 городах России, Казахстана и Белоруссии. Учредитель - Tabellion Ltd.(дочерняя компания Baring Vostok PE Fund IV)

Текст подготовлен при поддержке АО "Теплант"