В Уфе завершился первый этап III (XV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть". В ней участвовали представители всех филиалов акционерного общества "Транснефть - Урал".

Работа традиционно шла в семи секциях - по направлениям деятельности предприятия. Восьмой была студенческая.

Ежегодно молодым специалистам предприятия предлагается выбрать интересную для них проблему из перечня, который, как говорится, формируется самой жизнью - на разных этапах развития производства всегда выявляются "узкие места".

Конкретные темы ребята уже определяют сами. И даже самые опытные производственники предприятия не могут предугадать, кто из молодых сотрудников предложит нетривиальное решение сложной задачи. Разумеется, речь не идет о готовых проектах, которые можно взять и сразу применить на практике: предложения молодых специалистов требуют доработки, но главное то, что они содержат рациональное зерно. Это то золото, которое собирается по крупицам.

Ни одна конференция не бывает похожей на другую. Касается это и активности по секциям.

- Из 61 доклада, представленного на конференции молодыми специалистами, 18 были рассмотрены на секции "Механоэнергетическое оборудование, защита от коррозии". При этом 14 из этих докладов были напрямую связаны с эксплуатацией энергетического оборудования, - отметил главный энергетик "Транснефть - Урал" - член конкурсной комиссии Денис Никитин. - Одной из основных тем, над которыми работали молодые специалисты, стала экономия топливно-энергетических ресурсов. Это актуальная задача для всей отечественной экономики. Кроме того, 2018 год в компании "Транснефть" объявлен Годом энергосбережения. Представленные передовые идеи и собственные разработки молодых специалистов в сфере энергоэффективности обязательно найдут практическое применение на наших производственных площадках.

Подводя итоги конкурса АО "Транснефть - Урал", заместитель председателя конкурсной комиссии - главный инженер Ильдар Мухарямов констатировал, что в этом году даже в традиционно "мужских" секциях лидировали девушки.

Так, в секции "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных трубопроводов" первое место заняла инженер отдела эксплуатации Туймазинского нефтепроводного управления (НУ) Эльвира Давлетова. Ее доклад, по мнению членов конкурсной комиссии, полностью соответствовал ключевым критериям оценки: новизна, степень проработанности, практическая ценность и умение представить свою работу.

Эльвира предложила устранять парафиновые отложения в технологических трубах на насосных станциях при помощи горячей нефти.

У тех, кто занял первые места в своих секциях, впереди участие во втором туре

- Это очень актуально. Что касается линейной части, то проблема давно решена, а в технологических трубах все сложнее, так как там имеется большое количество поворотов, местных сопротивлений, мест перехода с одного диаметра на другой. Поэтому использовать очистные устройства, как это делается на линейной части, не получится. Горячая же нефть может решить проблему, - рассказала победительница.

В работе конференции приняли участие ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и руководство факультета трубопроводного транспорта. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"

Девушка впервые участвует в НТКМ, и самым ярким ее впечатлением было то, что во время обсуждения доклада члены комиссии - главные специалисты АО "Транснефть - Урал" и заведующие кафедрами УГНТУ задавали ей вопросы как профессиональному коллеге, эксперту. Эльвира говорит, что она почувствовала себя полноправным участником важного и ответственного процесса.

Иногда два участника, не сговариваясь, брали одну и ту же тему. Так было и у студентов, и у молодых специалистов. Например, лаборант химического анализа Арланского НУ Эльвина Арисова и товарный оператор Черкасского НУ Влада Семенова предложили способы избавления от снега, скапливающегося на куполах нефтяных резервуаров. Девушки подошли к проблеме с разных сторон, обе аргументированно отстояли свои позиции. Эльвина считает, что для борьбы со снегом нужно использовать греющий кабель, а Влада предлагает покрыть поверхность антиобледенительным составом. Члены конкурсной комиссии присудили обеим участницам второе место и посоветовали продолжить исследование, но уже совместно.

НТМК дает молодому специалисту возможность не только реализовать свой исследовательский потенциал, но и расти профессионально. Иван Вяткин, инженер отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами Курганского НУ, занявший первое место в секции "Автоматизация систем управления технологическими процессами и связь", рассказал, что он выступает на конференции второй год подряд и уже отметил серьезные изменения, которые с ним произошли.

- Тот взгляд на свою работу, который у меня был поначалу, и нынешний разительно отличаются друг от друга, - сказал Иван. - В первые годы работы мы накапливаем опыт, получаем полное представление о нашей профессии, обязанностях, о том, как функционирует предприятие. Это очень интересно: ты начинаешь понимать, разбираться в процессах, видеть проблемы. Значит, тебе проще выбирать темы, а общение с коллегами помогает продуктивно реализовывать задуманное.

Первое место Иван получил за способ охлаждения шкафов автоматики, ведь, как показывает статистика отказов оборудования, они часто связаны именно с перегревом.

- Я предложил метод, который еще не применяется в системе "Транснефти", - сообщил Иван Вяткин. - Для подтверждения его эффективности я собрал опытную модель, провожу эксперименты, делаю выводы. Более опытные коллеги подсказали, что мне нужно улучшить, и я планирую довести работу до реализации полномасштабного проекта. Экономический эффект будет получен в виде повышения надежности автоматического оборудования и снижения затрат на ликвидацию последствий от отказов и предотвращения аварийных ситуаций.

В работе конференции приняли участие ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и руководство факультета трубопроводного транспорта. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"

Насколько важно заниматься научно-техническим творчеством, на собственном примере продемонстрировал Венер Шайдуллин, заместитель председателя Совета молодых специалистов АО "Транснефть - Урал".

Он начал работать на предприятии в 2010 году после окончания университета. Неоднократно занимал первые места на первых этапах конференции, а в 2016 году стал победителем финального тура: его работа была признана лучшей во всей системе "Транснефти". Начинал он с должности электромонтера энергетического участка, сейчас работает ведущим инженером-энергетиком аппарата управления.

- Участие в конференции - не только возможность проявить свои личностные и профессиональные качества, но и заявить о себе как о специалисте, способном мыслить в правильном направлении и решать сложные задачи, - подчеркнул Венер Шайдуллин.

У тех, кто занял первые места в своих секциях, впереди участие во втором туре, где они встретятся со своими коллегами из других организаций системы "Транснефть" - от Балтики до Дальнего Востока. Как отметил начальник технического отдела АО "Транснефть - Урал" Сергей Зюзюлькин, участникам предстоит доработать доклады.

- Наши молодые специалисты занимают первые места уже в финалах трех конференций компании "Транснефть" подряд, а две разработки победителей уже внедрены в производство, - подчеркнул Сергей Зюзюлькин.

Компетентно

Тимур Безымянников, генеральный директор АО "Транснефть - Урал":

- С каждым годом круг участников конференции увеличивается, улучшается качество исследований. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Научно-технические конференции компании "Транснефть" дают молодым специалистам возможность проявить себя с лучшей стороны. Надеюсь, они подключатся к решению задач, стоящих перед нами в таких сферах деятельности, как повышение производительности труда и внедрение элементов системы бережливого производства.