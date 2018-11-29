Новости

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой 09:34
Останки представителя вымирающего вида нашли в Новой Зеландии 09:32
"Спартак" - "Рапид" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы 09:27
БЖД пустит 138 дополнительных поездов на новогодние праздники 09:16
Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве 09:14
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на боевых кораблях в 2019 году 09:14
На Дону торговцев запрещенными продуктами оштрафовали на 6 млн рублей 09:13
Администрация Приморья и ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве 09:10
"Яндекс" запускает грузовой каршеринг 09:04
В Иркутской области трое детей погибли при пожаре 09:02
Пропавшая на Урале школьница сама обратилась в полицию 08:45
Пятилетний чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям 08:45
Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени 08:41
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе 08:33
Новый Kia Soul: необычная внешность и "музыкальный" салон 08:27
В Якутии оказавшегося под завалом шахтера нашли мертвым 08:09
В Минприроды предложили усилить контроль за бухтой Золотой Рог 05:53
Курильчанка превратила районную библиотеку в культурный центр Итурупа 05:47
Джон Керри составит конкуренцию Трампу на выборах в 2020 году 05:24
В Якутии на угольной шахте "Денисовская" после обвала ввели режим ЧС 05:08
В Австралии удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами 04:40
Трамп зажег огни на главной рождественской елке США 03:53
Видео: Огромный рекламный щит упал на прохожих в Китае 03:15
Боевики снова обстреляли жилые районы Алеппо 02:53
Принадлежащий Трампу самолет получил повреждение в Нью-Йорке 02:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 09:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Между двух огней

Способны ли медиаторы помочь сохранить семью?
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан №7732 (269)
Маленький мальчик Ваня с глазами полными тоски и отчаяния каждый день один гуляет перед домом. На вопрос: "Где мама и папа?", малыш только грустно вздыхает и продолжает усердно копать лопаткой снег, как будто что-то ищет. "Мать допоздна на работе, а отец недавно ушел от них. Нет у Вани больше папы", - тихонько шепчет сердобольная бабушка-соседка.
Причиной семейных разногласий часто становится возрастной кризис. Фото: ТАСС Причиной семейных разногласий часто становится возрастной кризис. Фото: ТАСС
Причиной семейных разногласий часто становится возрастной кризис. Фото: ТАСС

Настроить на мирный лад

Взрослые люди часто расходятся из-за какого-то пустяка, а страдают дети, которых тоже, по сути, "разводят" с кем-то из родителей и даже с братьями и сестрами. Впрочем, возможность спасти брак есть, к примеру, при помощи семейной медиации. Только пока этот способ в Башкирии не столь популярен, как хотелось бы.

- В апреле мы запустили пилотный проект "Семейная навигация" в Уфе, Благовещенске, Кумертау, Чишминском и Кармаскалинском районах. Это территории, где зарегистрировано большое количество молодоженов, но и значительное количество разводов. Там психологи-медиаторы бесплатно оказывают свои услуги при ресурсных центрах "Семья" в специальных комнатах примирения, - рассказывает начальник управления семейной политики регионального минтруда Анна Таболина.

По ее словам, за полгода заинтересовались процедурой около 200 пар, пришли на консультацию 130, решились на медиацию 32 семьи. В результате пять пар спасли свой брак, а одна подписала судебное медиативное соглашение.

Примиритель с опытом

Фото: depositphotos.com
Должна ли медиация стать обязательной при семейных спорах

Опрос жителей Башкирии показал: в 42 процентах случаев причиной развода становится несовпадение взглядов и характеров. Особенно это свойственно молодым семьям, которые успели друг другу надоесть буквально за год-два. На втором месте среди поводов к разрыву отношений - алкогольная либо наркотическая зависимость, на третьем - неверность одного из супругов.

- Часто разногласия в семье сопряжены с возрастным кризисом супругов. Не зря выделяют примерные временные рамки, когда узы брака проходят испытание на прочность: через год после свадьбы, три, семь лет и так далее. Если своевременно указать на этот фактор, сфокусироваться на общих интересах и ценностях, можно получить позитивный результат, - считает психолог-медиатор республиканского ресурсного центра "Семья" Искандер Мустафин.

Именно этим и занимаются профессиональные медиаторы, которые проводят сначала индивидуальные консультации, чтобы услышать мнение каждого супруга по отдельности, а затем совместные встречи. Далее важно найти так называемые "точки соприкосновения" интересов и договориться о взаимных уступках.

- Присутствие при обсуждении личных проблем независимого эксперта-медиатора помогает снизить накал страстей, убрать агрессию и перейти к конструктивному диалогу, - объясняет психолог центра "Семья" Анна Сальманова.

Суд да любовь

Обратиться к медиаторам и получить бесплатную помощь может любая семья, в которой появилась трещина. Однако чаще всего к примирителям направляют органы опеки и отделы ЗАГС. Судьи тоже начали советовать разводящимся супругам процедуру медиации, но пока ощутимых результатов нет. Информационные стенды в коридорах мирового суда и листовки с разъяснениями и телефонами специалистов не пользуются большой популярностью у разводящихся.

Обратиться к медиаторам и получить бесплатную помощь может любая семья, в которой появилась трещина

- Мы постоянно напоминаем гражданам, что они имеют право пройти процедуру медиации, но пока никто этим правом не воспользовался. Принуждать семьи обращаться к медиаторам мы не можем, но даем три месяца на примирение. В моей практике было немало пар, женатых менее трех лет, которые разводились из-за вмешательства в их жизнь родителей. Однако все они категорически отказались от медиации, - говорит мировой судья по Демскому району Уфы Лира Захарова.

Возможно, если бы "примирители" сидели прямо в здании суда, желающих к ним обратиться было бы больше, отмечают специалисты. К примеру, в городе Орске Оренбургской области служители Фемиды приютили медиаторов и активно направляют к ним клиентов. Результативность впечатляет: из 24 процедур медиаций 20 закончились подписанием соглашения.

Как разделить детей?

Фото: Depositphotos.com
Супруги смогут разводиться с помощью медиаторов

Только, к сожалению, медиация далеко не всегда сохраняет семью как таковую. Часто с помощью этой процедуры взрослые люди пытаются решить сложные вопросы уже после или во время развода. Например, с кем будут жить дети, режим их посещения другим родителем, кто и сколько будет платить алименты и так далее. Медиаторы признают: сложнее всего консультировать тех, кто делит детей. Тут, действительно, приходится подключать дипломатию.

Недавно уфимским специалистам удалось заключить первое судебное семейное медиативное соглашение между экс-супругами, которые решали судьбу четырех общих детей. В итоге после многочисленных встреч родители пришли к единому мнению: двое ребятишек должны остаться с матерью, а двое - с отцом.

- Такие соглашения очень важны, чтобы снять напряженность в отношениях между разводящимися родителями. Чтобы дети могли беспрепятственно общаться и с папой, и с мамой, вне зависимости от того, с кем живут, - отметил психолог-медиатор центра "Семья" Искандер Мустафин.

У нас в стране и республике в частности так и не сложилась культура посещения психологов, но, возможно, с медиаторами будет по-другому. Ведь на сегодняшний день это наиболее перспективный способ спасти семью от разрушения. Нужно просто захотеть и подумать не только про себя, но и про детей, чей мир разрушит ваш развод.

Как у соседей?

В Самаре мировые судьи придумали свой способ, как убедить супругов, делящих детей, в необходимости медиации. Они просто спрашивают у родителей, что они готовы сделать ради своих чад. После этого судья предлагает им, любящим родителям, самим решить судьбу ребенка. Иначе это сделает судья. Удивительно, но такие слова часто приводят родителей в комнату примирения.

Между тем

Сегодня молодые люди не спешат заводить семью, и количество официальных браков катастрофически падает. За десять месяцев 2018 года в отделы ЗАГС Башкирии пошли на две тысячи пар меньше, чем в тот же период прошлого года: в 2018 году - 20,2 тысячи, а в 2017 - 22,3 тысячи. Тогда как развелись примерно одинаковое количество семей - 11,5 тысячи.

За и против

Алия Степанова:

- Недавно переехала с мужем из Питера в Уфу, как раз-таки после консультации у семейного медиатора. Он помог нам разобраться с нашими проблемами и понять, что нужно срочно что-то менять. И мы решились на переезд, тем более что у мужа здесь бизнес.

Теперь понимаем: иногда именно посторонний человек может помочь наладить отношения в семье лучше, чем кто-либо другой.

Ирек Ибрагимов (имя изменено):

- Я - мусульманин, а жена - христианка. У нас идет спор, в какой религии воспитывать детей. Твердо убежден в своей правоте: раз жена пришла к мужу, она должна поддерживать традиции, обычаи и верования супруга. Мне никакие медиаторы не указ. Встретился с одним из них, по просьбе жены, но ничего нового не услышал.

Кстати

По состоянию на август 2018 года жители Башкирии задолжали по алиментам 2,5 миллиарда рублей. У судебных приставов на исполнении находилось 20 тысяч таких производств. По этому показателю Башкирия занимает девятое место по России и второе - в ПФО.

Цифра

53,4 процента разводов в Башкирии в 2017 году произошли в семьях с детьми.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Зурабишвили побеждает на выборах в Грузии
Посольство РФ сообщило о смерти заключенного в США россиянина
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием