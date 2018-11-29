Маленький мальчик Ваня с глазами полными тоски и отчаяния каждый день один гуляет перед домом. На вопрос: "Где мама и папа?", малыш только грустно вздыхает и продолжает усердно копать лопаткой снег, как будто что-то ищет. "Мать допоздна на работе, а отец недавно ушел от них. Нет у Вани больше папы", - тихонько шепчет сердобольная бабушка-соседка.

Настроить на мирный лад

Взрослые люди часто расходятся из-за какого-то пустяка, а страдают дети, которых тоже, по сути, "разводят" с кем-то из родителей и даже с братьями и сестрами. Впрочем, возможность спасти брак есть, к примеру, при помощи семейной медиации. Только пока этот способ в Башкирии не столь популярен, как хотелось бы.

- В апреле мы запустили пилотный проект "Семейная навигация" в Уфе, Благовещенске, Кумертау, Чишминском и Кармаскалинском районах. Это территории, где зарегистрировано большое количество молодоженов, но и значительное количество разводов. Там психологи-медиаторы бесплатно оказывают свои услуги при ресурсных центрах "Семья" в специальных комнатах примирения, - рассказывает начальник управления семейной политики регионального минтруда Анна Таболина.

По ее словам, за полгода заинтересовались процедурой около 200 пар, пришли на консультацию 130, решились на медиацию 32 семьи. В результате пять пар спасли свой брак, а одна подписала судебное медиативное соглашение.

Примиритель с опытом

Опрос жителей Башкирии показал: в 42 процентах случаев причиной развода становится несовпадение взглядов и характеров. Особенно это свойственно молодым семьям, которые успели друг другу надоесть буквально за год-два. На втором месте среди поводов к разрыву отношений - алкогольная либо наркотическая зависимость, на третьем - неверность одного из супругов.

- Часто разногласия в семье сопряжены с возрастным кризисом супругов. Не зря выделяют примерные временные рамки, когда узы брака проходят испытание на прочность: через год после свадьбы, три, семь лет и так далее. Если своевременно указать на этот фактор, сфокусироваться на общих интересах и ценностях, можно получить позитивный результат, - считает психолог-медиатор республиканского ресурсного центра "Семья" Искандер Мустафин.

Именно этим и занимаются профессиональные медиаторы, которые проводят сначала индивидуальные консультации, чтобы услышать мнение каждого супруга по отдельности, а затем совместные встречи. Далее важно найти так называемые "точки соприкосновения" интересов и договориться о взаимных уступках.

- Присутствие при обсуждении личных проблем независимого эксперта-медиатора помогает снизить накал страстей, убрать агрессию и перейти к конструктивному диалогу, - объясняет психолог центра "Семья" Анна Сальманова.

Суд да любовь

Обратиться к медиаторам и получить бесплатную помощь может любая семья, в которой появилась трещина. Однако чаще всего к примирителям направляют органы опеки и отделы ЗАГС. Судьи тоже начали советовать разводящимся супругам процедуру медиации, но пока ощутимых результатов нет. Информационные стенды в коридорах мирового суда и листовки с разъяснениями и телефонами специалистов не пользуются большой популярностью у разводящихся.

Обратиться к медиаторам и получить бесплатную помощь может любая семья, в которой появилась трещина

- Мы постоянно напоминаем гражданам, что они имеют право пройти процедуру медиации, но пока никто этим правом не воспользовался. Принуждать семьи обращаться к медиаторам мы не можем, но даем три месяца на примирение. В моей практике было немало пар, женатых менее трех лет, которые разводились из-за вмешательства в их жизнь родителей. Однако все они категорически отказались от медиации, - говорит мировой судья по Демскому району Уфы Лира Захарова.

Возможно, если бы "примирители" сидели прямо в здании суда, желающих к ним обратиться было бы больше, отмечают специалисты. К примеру, в городе Орске Оренбургской области служители Фемиды приютили медиаторов и активно направляют к ним клиентов. Результативность впечатляет: из 24 процедур медиаций 20 закончились подписанием соглашения.

Как разделить детей?

Только, к сожалению, медиация далеко не всегда сохраняет семью как таковую. Часто с помощью этой процедуры взрослые люди пытаются решить сложные вопросы уже после или во время развода. Например, с кем будут жить дети, режим их посещения другим родителем, кто и сколько будет платить алименты и так далее. Медиаторы признают: сложнее всего консультировать тех, кто делит детей. Тут, действительно, приходится подключать дипломатию.

Недавно уфимским специалистам удалось заключить первое судебное семейное медиативное соглашение между экс-супругами, которые решали судьбу четырех общих детей. В итоге после многочисленных встреч родители пришли к единому мнению: двое ребятишек должны остаться с матерью, а двое - с отцом.

- Такие соглашения очень важны, чтобы снять напряженность в отношениях между разводящимися родителями. Чтобы дети могли беспрепятственно общаться и с папой, и с мамой, вне зависимости от того, с кем живут, - отметил психолог-медиатор центра "Семья" Искандер Мустафин.

У нас в стране и республике в частности так и не сложилась культура посещения психологов, но, возможно, с медиаторами будет по-другому. Ведь на сегодняшний день это наиболее перспективный способ спасти семью от разрушения. Нужно просто захотеть и подумать не только про себя, но и про детей, чей мир разрушит ваш развод.

Как у соседей?

В Самаре мировые судьи придумали свой способ, как убедить супругов, делящих детей, в необходимости медиации. Они просто спрашивают у родителей, что они готовы сделать ради своих чад. После этого судья предлагает им, любящим родителям, самим решить судьбу ребенка. Иначе это сделает судья. Удивительно, но такие слова часто приводят родителей в комнату примирения.

Между тем

Сегодня молодые люди не спешат заводить семью, и количество официальных браков катастрофически падает. За десять месяцев 2018 года в отделы ЗАГС Башкирии пошли на две тысячи пар меньше, чем в тот же период прошлого года: в 2018 году - 20,2 тысячи, а в 2017 - 22,3 тысячи. Тогда как развелись примерно одинаковое количество семей - 11,5 тысячи.

За и против

Алия Степанова:

- Недавно переехала с мужем из Питера в Уфу, как раз-таки после консультации у семейного медиатора. Он помог нам разобраться с нашими проблемами и понять, что нужно срочно что-то менять. И мы решились на переезд, тем более что у мужа здесь бизнес.

Теперь понимаем: иногда именно посторонний человек может помочь наладить отношения в семье лучше, чем кто-либо другой.

Ирек Ибрагимов (имя изменено):

- Я - мусульманин, а жена - христианка. У нас идет спор, в какой религии воспитывать детей. Твердо убежден в своей правоте: раз жена пришла к мужу, она должна поддерживать традиции, обычаи и верования супруга. Мне никакие медиаторы не указ. Встретился с одним из них, по просьбе жены, но ничего нового не услышал.

Кстати

По состоянию на август 2018 года жители Башкирии задолжали по алиментам 2,5 миллиарда рублей. У судебных приставов на исполнении находилось 20 тысяч таких производств. По этому показателю Башкирия занимает девятое место по России и второе - в ПФО.

Цифра

53,4 процента разводов в Башкирии в 2017 году произошли в семьях с детьми.