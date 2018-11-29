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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В нижегородском Арсенале проведут экскурсии для людей с инвалидностью

Текст: Татьяна Ермошкина (Нижний Новгород)
1 декабря в нижегородском Арсенале пройдут три бесплатные экскурсии для людей с инвалидностью в рамках Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех!".
Фото: Пресс-служба нижегородского Арсенала На выставке "Соседи?" посетители по-новому прочувствуют такое обыденное пространство, как подъезд жилого дома. Фото: Пресс-служба нижегородского Арсенала
На выставке "Соседи?" посетители по-новому прочувствуют такое обыденное пространство, как подъезд жилого дома. Фото: Пресс-служба нижегородского Арсенала

- Задача акции - привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни, - рассказала "РГ" пресс-секретарь "Арсенала" Анна Железова, - Музеи доступны и хорошо знакомы многим из нас с самых юных лет. Но всем ли? Может ли человек получать информацию привычным для него образом, если он является глухим или незрячим? Как отнесутся окружающие к индивидуальным особенностям посетителя?

Фото: Николай Нестеренко
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Акция призвана доказать, что музеи способны создавать комфортную среду, в которой каждый имеет возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и просто быть услышанным. Очень важно, чтобы люди с инвалидностью узнали о возможностях музеев и смогли посещать их вновь.

- В этот день в Арсенале пройдут три бесплатные авторские экскурсии по выставкам для посетителей с различными ограничениями по здоровью. Они состоятся в 12.00, 13.00 и 15.00, - отметила Анна Железнова.

Откроет день акции "Музей для всех!" экскурсия на русском жестовом языке для слабослышащих людей по выставке "Нетрафаретная печать. Московская студия шелкографии, 1990-е". Она посвящена краткой истории студии. Также зрители узнают о технических возможностях шелкографии, позволяющих создавать уникальные художественные произведения.

Затем состоится экскурсия для людей с ментальными особенностями по выставке "Extension. AM: Географический опыт". На ней представлены работы современных художников из Армении.

Завершит день экскурсия для слепых и слабовидящих по выставке "Соседи?".

- Подъезд - это место, которое принадлежит всем и одновременно никому. Но молодые нижегородские художники и куратор из Санкт-Петербурга Лера Лернер решили изменить привычное восприятие этого пространства, превратив знакомые предметы в интерактивные объекты, саундинсталляции и перформансы. Насколько вы готовы, нажав кнопку домофона и получив неожиданный ответ, продолжить диалог? Можно ли, живя в многоквартирном доме, остаться по-настоящему наедине с самим собой? Все это можно узнать на выставке "Соседи?", - поделилась информацией о необычной экскурсии Анна Железнова.

Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Точка доступа
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