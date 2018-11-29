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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми пристав внедрился в секту для поимки должницы

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница Перми задолжала двум своим несовершеннолетним детям более одного миллиона рублей и скрывалась от сотрудников ФССП. Найти ее удалось в религиозной секте.

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Как пояснили в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, судебный пристав обнаружил в одной из социальных сетей аккаунт должницы. Подробное изучение записей в аккаунте дало основание полагать, что женщина является поклонницей и активной последовательницей религиозного вероучения.

Собрав сведения о деятельности секты в Перми, судебный пристав смог установить место, где устраивают собрания ее адепты, и принял участие в одном из мероприятий религиозной организации. Сотруднику ФССП пришлось непросто: чтобы не вызвать подозрения у членов секты, пришлось прослушать девять утомительных проповедей и песнопений. Но в результате ему удалось найти должницу.

Женщине было вручено предупреждение об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты долга.

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