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29.11.2018 08:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Хлам или сокровище?

Пермскому краю необходим собственный технический музей
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край №7732 (269)
На крыше одного из цехов Мотовилихинских заводов на площади Восстания долгое время стоял автомобиль 1940-х годов выпуска - бортовой ЗИС-5. Фронтовики его называли Захар Иваныч.
Коллекционеры и музейщики нередко охотятся за той или иной машиной, готовы отдать за нее баснословные деньги, а техника ржавеет и гниет на пустырях. Фото: Ретро-гараж Коллекционеры и музейщики нередко охотятся за той или иной машиной, готовы отдать за нее баснословные деньги, а техника ржавеет и гниет на пустырях. Фото: Ретро-гараж
Коллекционеры и музейщики нередко охотятся за той или иной машиной, готовы отдать за нее баснословные деньги, а техника ржавеет и гниет на пустырях. Фото: Ретро-гараж

Как машина туда попала и кому принадлежала, с точностью установить сейчас вряд ли возможно. Но достоверно известно, что не так давно ЗИС уехал на постоянное место жительства в Краснодарский край. Там он, отреставрированный и подкрашенный, стал еще одним экспонатом в частной коллекции ретроавтомобилей.

Судьба Захар Иваныча

Обычно новая судьба таких раритетов складывается лучше прежней. Их берегут, лакируют, регулярно протирают и вообще, что называется, сдувают с них пылинки. А уж восхищенное внимание на дорогах обеспечено на 100 процентов.

По мнению ретроавтолюбителей, в Прикамье подобных реликвий, пусть и не такой исторической ценности, пруд пруди. Причем многие находятся в неплохом состоянии и не требуют тщательной реставрации. По крайней мере так было раньше. Но в последнее время технику потихоньку вывозят в другие регионы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- А ведь это свидетели ушедшей эпохи, с годами интерес к ним только растет, - говорит коллекционер-автолюбитель Александр Черепанов. - Вместе с Захар Иванычем в Краснодар отправился МАЗ-200. Тоже историческая машина - бензовоз 1978 года выпуска доставлял в Свердловск на чемпионат РСФСР по ралли гоночный бензин для пермских экипажей. Во времена жуткого дефицита топливо очень хорошо шло в обмен на запчасти от ВАЗа и ИжМАШа.

Но в Краснодаре вряд ли рассказывают эту историю с бензином, для южан МАЗ-200 - всего лишь экземпляр авто определенного исторического периода. Это в Прикамье он мог бы стать предметом, вокруг которого умелый экскурсовод накрутил бы массу занимательных историй из жизни "крутых пермских гонщиков". Но не стал. Хотя профильный музей в городе есть.

Вот и получается, что антикварные авто, способные стать его украшением, из региона исчезают. А пермяки восхищаются коллекциями Екатеринбурга, Казани, Ульяновска и даже Верхней Пышмы.

С уважением к региональной истории

Пермский "Ретро-гараж" - это небольшой частный музей, где выставлены раритетные легковые автомобили.

- Мы были бы только рады принять и более серьезную специализированную технику, которая уже становится историей, - говорит Александр Черепанов. - У нас даже есть несколько грузовиков. Но ставить их некуда - не хватает площадей, и машины временно стоят в разных гаражах. Спасибо добрым людям, что согласились их приютить.

По словам Александра, в неофициальных запасниках - советские грузовые автомобили ГАЗ-52 и ГАЗ-63, полноприводный бортовой МАЗ-501, специально созданный для нужд лесной промышленности.

В уже упомянутую Верхнюю Пышму недавно уехали несколько танков времен Великой Отечественной, до последнего времени стоявшие в Красных казармах. Несколько паровозов, сделанных в Перми, отправились в Германию, исторический железнодорожный состав "Феликс Дзержинский" - в Екатеринбург.

Коллекционеры и музейщики нередко охотятся за тем или иным экземпляром, готовы отдать за него баснословные деньги. Получается, что только в Прикамье это никому не нужно. А ведь далеко не у каждого "Захар Иваныча" или "Феликса Эдмундовича" дальнейшая судьба складывается удачно, по-музейному. Большинство идет на металлолом.

За последние годы утилизировано немало уникального транспорта: городские и междугородние автобусы ЛАЗ, ЛиАЗ, "Икарус". Есть и такие, что просто ржавеют и сгнивают на пустырях, огородах, производственных площадках и складах, в гаражах.

На каждом крупном предприятии найдется свое автомобильное кладбище, где стоят старые авто, которые могли бы обрести новую жизнь. Руководство почти каждой компании готово безвозмездно передать выведенный из эксплуатации транспорт в тот же "Ретро-гараж". Музей тоже с удовольствием принял бы такую технику на баланс. Есть даже энтузиасты, способные отреставрировать машины так, что не отличишь от новых. А как обрадовались бы любители техники пополнению экспозиции! Но...

Грузовики и автобусы - это вам не спичечные коробки или тем паче марки, им места намного больше надо. Именно с размещением и возникают основные проблемы.

Будет ли в Перми технический музей?

Любители ретротехники надеются, что об этих проблемах вскоре можно будет писать в прошедшем времени - в Прикамье рождается новое культурное пространство. На базе паровозоремонтного завода имени Шпагина планируется реализация проектов, выставок и массовых мероприятий, связанных с современным искусством во всех его жанрах и направлениях.

Услышав о такой возможности, директор "Ретро-гаража", его друзья и единомышленники очень воодушевились, посчитав реальным шансом для создания в Перми полноценного технического музея.

Ядро проекта уже есть - сами цеха и пока еще живая техника. Ведь это почти готовая экспозиция, которую стоит лишь привести в соответствие с современными музейными требованиями. Вокруг нее можно разместить легковые и грузовые ретроавтомобили. Недостатка в экспонатах точно не будет.

Фото: Ольга Чернецкая
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- На мой взгляд, создание технического музея - отличная идея, - говорит механик транспортного участка компании "Тенториум" Василий Апкин. - Я не фанат старых машин, но на такую выставку сходил бы с удовольствием. У меня сын подрастает. Ему только пять, но настоящими взрослыми машинками уже вовсю интересуется.

По мнению Василия Апкина, создание технического музея очень важно еще и потому, что история родной страны или города гораздо лучше воспринимается через конкретные предметы, в том числе и технику. В Перми, с ее уникальной промышленной историей и богатейшим техническим наследием, подобная площадка просто обязана быть.

Недавно Александр Черепанов выиграл президентский грант на создание технического музея, в основу коллекции которого будет положено наследие паровозоремонтного завода. Варианты экспозиции уже обсуждаются на рабочих встречах с представителями завода имени Шпагина, сотрудниками Государственного архива Пермского края, журналистами и деятелями культуры.

Заручился он и поддержкой директора Центрального музея железнодорожного транспорта РФ Владимира Мителенко. Стороны даже заключили соглашение о сотрудничестве в целях сохранения исторического наследия в области железнодорожного транспорта.

- Коллеги окажут музею "Ретро-гараж" поддержку в реализации гранта, предоставят уникальные исторические материалы о строительстве Уральской Горнозаводской и Пермь-Котласской железной дороги, - говорит Черепанов. - Мы договорились и о том, что они направят в Пермь экспертов для участия в мероприятиях, предусмотренных президентским грантом.

Мнение

Борис Головнин, предприниматель, мастер реплик ретроавтомобилей:

- В прошлое окончательно уходит эпоха, которая называется советской. Из обихода исчезают характерные для нее вещи, в том числе устаревшие автомобили. Современные авто так напичканы электроникой, что разобраться в них не каждому удается. Как в анекдоте: "А по колесам стучал, стекло протирал?". Современные подростки и знать не будут, что такое карбюратор и коробка передач, как они функционируют. Значит, ни отремонтировать, ни тем более собрать одну новую из нескольких старых машин не смогут. Поэтому создание технического музея - очень важное дело. Я уже не говорю о том, что каждый автомобиль - это возможность почувствовать особую атмосферу времени. Взять ту же "Волгу" ГАЗ-21. В нее садишься, а там такой запах, что автоматически переносишься в ту пору. У меня есть "Победа" 1946 года, из первой тысячи послевоенного выпуска. Она сделана из металла, вывезенного из фашистской Германии. Представляете, какие чувства испытываешь, садясь в нее? Нужно обязательно дать нашим детям возможность узнавать историю через такие ощущения.

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