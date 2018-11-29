Мой спутник, замдиректора культурного центра Сергей Вавилин отпирает замок на входной двери, ведущей на второй этаж веранды с покосившимся полом, и, показывая на старинную деревянную лестницу с фигурными перилами, произносит: "Вот по этим ступенькам поднимались Петр Уткин, Павел Кузнецов и другие художники...".

Небольшой двухэтажный кирпичный дом выходит шестью окнами на улицу Соляную. На окошках с торца здания сохранились старинные решетки, на втором этаже от пола до потолка - камин, обложенный изразцами, переоборудованный для газового отопления...

В этом доме жил, можно сказать, первый в истории Саратова большой художник Гектор Баракки.

Вниз по Волге с Нероном

История появления живописца в Саратове украшена легендами. По одной из них, в молодости художник Этторе Паоло Сальви Баракки был революционером-гарибальдийцем, в Россию уехал, скрываясь от австрийских властей.

Художник Владимир Милашевский, знаменитый иллюстратор "Конька-горбунка", тоже саратовец, передал в своих воспоминаниях версию появления итальянского художника в городе на Волге, услышанную от Павла Кузнецова. Павел Варфоломеевич, скорее всего со слов самого Баракки, рассказывал, что во Флоренции молодой художник познакомился с русским купцом Живоглотовым, который уговорил его отправиться на Нижегородскую ярмарку. Там по заказу негоцианта живописец нарисовал эпическое полотно пожара Рима с императором Нероном. Тот, по преданию, наблюдал за разрушением подожженного им же самим города. На барже-"беляне", которая шла с товаром вниз по Волге, предприниматель организовал платную передвижную художественную выставку. На каждой пристани посмотреть на злодея Нерона, сжигающего Рим, валил народ. Это позволило хорошо заработать и купцу, и самому художнику.

Доплыв до Саратова, Баракки отказался ехать дальше и остался здесь, как выяснилось, навсегда. Якобы путешественнику приглянулся старинный "бордово-красный" Троицкий собор и дубовые леса на окрестных горах. Волжский город стал для итальянца новой родиной, здесь он прожил больше сорока лет.

В Саратове приезжий получил известность в качестве театрального декоратора и художника-профессионала. Главное же, у него оказался незаурядный педагогический талант.

- Гектор Баракки был иностранцем и вдобавок католиком, соответственно по российским законам он не мог преподавать в государственном учебном заведении, - рассказывает инициатор восстановления дома художника Игорь Сорокин.

Зато Гектор Павлович стал одним из основателей Саратовского общества любителей изящных искусств и давал частные уроки. В мастерской Баракки первые уроки живописи получили выдающиеся художники Виктор Борисов-Мусатов и Павел Кузнецов. Кроме того, у него занимались многие саратовцы. Например, в молодости уроки акварели у Баракки брала мать художника Милашевского.

Когда создатель первого в российской провинции общедоступного художественного музея Алексей Боголюбов принимал решение открыть его в Саратове, он ориентировался в том числе и на этот сложившийся в городе круг образованных людей с воспитанным художественным вкусом. А сам Гектор Павлович был одним из тех, кто горячо поддерживал идею создания в Саратове музея изобразительного искусства.

Со смертью художника связана еще одна легенда. Якобы у Баракки был приступ астмы, в этот момент в доме оказался какой-то солдат, который решил дать ему понюхать нашатыря, но нечаянно пролил его, и художник задохнулся.

Семнадцать КАМАЗов мусора

Несколько лет назад дом Баракки признали аварийным, расселили и уже готовили к сносу. Последние жильцы уехали отсюда еще четыре года назад. В пристройке к дому жила семья - муж, жена и маленькая дочка. Соседи вспоминают, как они в одночасье собрались, словно что-то почувствовали и, не дожидаясь предоставления жилья, переехали к родственникам. А буквально через несколько месяцев после их переезда пристройка развалилась.

На каждой волжской пристани посмотреть на злодея Нерона, сжигающего Рим, валил народ

- Без жильцов дом превратился в настоящий бомжатник, притон алкоголиков и наркоманов. Мы дождаться не могли, когда его снесут, - рассказывает житель соседней пятиэтажки Сергей Вавилин.

Спасти дом от сноса и превратить соседей в сторонников восстановления памятника удалось знаковому для Саратова человеку, краеведу, музейному работнику и большому патриоту города Игорю Сорокину. Он автор многих широко известных культурных проектов. Восемнадцать лет заведовал домом-музеем художника Павла Кузнецова, занимался его восстановлением.

Благодаря Сорокину и другим саратовским краеведам дом получил статус объекта культурного наследия и был исключен из программы сноса аварийного жилья.

Вместе со студенческим товарищем, историком по образованию и предпринимателем по роду занятий, Павлом Шестерневым Сорокин организовал фонд восстановления дома Баракки и культурный центр, также названный в честь художника.

С весны этого года во дворе дома начал работать лекторий и появилась сценическая площадка. Для этого энтузиасты расчистили двор от старых сгоревших сараев, пришлось вывезти 17 КАМАЗов строительного мусора. Скамейки для зрителей в форме амфитеатра архитектор Дмитрий Назимов придумал устроить, использовав массивные перекрытия, оставшиеся от хозяйственных построек.

А в октябре этого года прошел первый субботник внутри самого здания. Провести уборку в доме Баракки пришли саратовские художники и просто неравнодушные люди, в том числе, например, студенты медицинского университета.

В настоящее время фонд восстановления дома Баракки является полноправным хозяином здания.

Средств на восстановление памятника в городском бюджете не было, и муниципальные власти несколько раз выставляли дом на торги, каждый раз снижая его цену.

- Мы ждали, когда цена максимально снизится, все время боялись, что его купит кто-нибудь еще, - рассказывает Игорь Сорокин.

Однако желающих взваливать на себя обязанности по сохранению памятника и его реставрации, кроме энтузиастов-краеведов, не нашлось.

Начало раскопок

Моим проводником по будущему музею Баракки был председатель домового совета соседней пятиэтажки, а по совместительству теперь еще и заместитель директора культурного центра Сергей Вавилин.

Так уж вышло, что он и сам не чуждый изобразительному искусству человек. В прошлом военный, затем предприниматель, владелец гончарной мастерской, а жена у него - художница.

Сейчас в ближайших планах команды, которая восстанавливает дом Баракки, - проведение экспертизы аварийной пристройки к дому для последующей разборки. Пристройка появилась в 30-е годы прошлого века и какой-либо самостоятельной исторической ценности не имеет. А уже затем они собираются приступать к поэтапной реконструкции основного здания. Начнется она, по-видимому, с археологических раскопок на земельном участке. Ведь дом Баракки был построен на территории, где раньше находилась Саратовская крепость, недалеко от ее северных ворот, откуда начиналась дорога на Москву.

Кстати

Интересно, что одним из первых посетителей дома Гектора Баракки стала Изабелла Далла Раджионе, ученый из Италии, занимающаяся садовой археологией. В Саратов она приехала, чтобы побывать в старинных садах, связанных в том числе с художниками Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным, Алексеем Кравченко. По словам Игоря Сорокина, расположение сада деда Павла Кузнецова в урочище Сеча на берегу Волги удалось установить благодаря одному из старых городских планов. Интересно, что этот сад до сих пор известен местным жителям под названием Бабушкин (по фамилии первого владельца - деда художника). Вот так спустя столетия после появления итальянского живописца в городе на Волге его землячка, можно сказать, замкнула круг, а может, запустила новый виток?

Прямая речь

Игорь Сорокин, краевед, музейный работник:

- Вся улица Соляная может быть сформирована как туристическая улица, она того стоит. Небольшая улица идет от берега Волги к Московским воротам, она напитана историей и до сих пор передает ощущение старинного города. Важно сохранить ее в том виде, в котором она есть сейчас.

Контакт

Оказать помощь в восстановлении памятника сможет каждый саратовец. Как участием в субботниках, так и материально. Отправить перевод можно прямо с сайта дома Баракки, который недавно был создан.