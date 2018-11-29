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Проект: В регионах

Построят по-европейски

"Уралкалий" начинает строительство многоквартирных домов в Соликамске для своих сотрудников
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край №7732 (269)
В микрорайоне Клестовка состоялась закладка памятного камня в честь начала строительства жилых домов. Для сотрудников группы "Уралкалий" планируется возвести здесь два девятиэтажных дома на 175 квартир.
Для сотрудников группы "Уралкалий" планируется возвести два девятиэтажных дома на 175 квартир. Фото: Уралкалий Для сотрудников группы "Уралкалий" планируется возвести два девятиэтажных дома на 175 квартир. Фото: Уралкалий
Для сотрудников группы "Уралкалий" планируется возвести два девятиэтажных дома на 175 квартир. Фото: Уралкалий

Технология строительства предоставит возможность собственникам жилья при необходимости произвести перепланировку комнат и увеличить полезное пространство жилой площади.

Проект многоквартирных домов от "Уралкалия" предусматривает европейскую концепцию благоустроенного городского пространства. Элементы фасадов зданий оформят в темно-красной цветовой гамме, что будет символизировать сильвинитовую руду. Внутридомовые территории оборудуют зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. Помимо вместительной автомобильной парковки появится отдельная крытая площадка для велосипедов.

Генеральный подрядчик проекта - ООО "ГКМ инжиниринг", застройщик - дочерняя компания ПАО "Уралкалий" - АО "Соликамский строительный трест".

- Реализация собственной жилищной программы для сотрудников "Уралкалия" - одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Проект строительства многоквартирных домов в Соликамске выбран сотрудниками группы "Уралкалий" в ходе презентационных встреч с потенциальными застройщиками, - отметил генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов. - Приоритетное право на приобретение квартир в новых домах в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь работники остродефицитных и наиболее востребованных в группе компаний специальностей.

- В Соликамске мы приступаем к комплексной застройке, что подразумевает не только строительство жилых домов, но и благоустройство прилегающей территории согласно самым современным градостроительным концепциям комфортной городской среды, - говорит директор по капитальному строительству ПАО "Уралкалий" Алексей Яшников. - Наша задача - возвести дома, отвечающие всем требованиям качества и безопасности, по оптимальной для региона цене.

Напомним, что в октябре компания объявила о начале строительства комплекса жилых домов переменной этажности (пять и восемь этажей) на 100 квартир в Березниках.

Прямая речь

Алексей Федотов, глава Соликамска:

- Мы рады приветствовать планы компании "Уралкалий" построить новое, комфортабельное жилье для своих сотрудников и жителей города. "Уралкалий" не просто возводит жилые дома по уникальному проекту, предусматривается также благоустройство придомового пространства на качественно новом для Соликамска уровне. Уверен, данный проект послужит примером и для других застройщиков в городе.

Справка "РГ"

Реализация жилищной программы для сотрудников группы "Уралкалий" - одно из приоритетных направлений социальной политики. Приобрести квартиры в корпоративных домах работники группы смогут на льготных условиях: компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке в течение 10 лет.

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