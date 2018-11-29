В микрорайоне Клестовка состоялась закладка памятного камня в честь начала строительства жилых домов. Для сотрудников группы "Уралкалий" планируется возвести здесь два девятиэтажных дома на 175 квартир.

Технология строительства предоставит возможность собственникам жилья при необходимости произвести перепланировку комнат и увеличить полезное пространство жилой площади.

Проект многоквартирных домов от "Уралкалия" предусматривает европейскую концепцию благоустроенного городского пространства. Элементы фасадов зданий оформят в темно-красной цветовой гамме, что будет символизировать сильвинитовую руду. Внутридомовые территории оборудуют зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. Помимо вместительной автомобильной парковки появится отдельная крытая площадка для велосипедов.

Генеральный подрядчик проекта - ООО "ГКМ инжиниринг", застройщик - дочерняя компания ПАО "Уралкалий" - АО "Соликамский строительный трест".

- Реализация собственной жилищной программы для сотрудников "Уралкалия" - одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Проект строительства многоквартирных домов в Соликамске выбран сотрудниками группы "Уралкалий" в ходе презентационных встреч с потенциальными застройщиками, - отметил генеральный директор ПАО "Уралкалий" Дмитрий Осипов. - Приоритетное право на приобретение квартир в новых домах в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь работники остродефицитных и наиболее востребованных в группе компаний специальностей.

- В Соликамске мы приступаем к комплексной застройке, что подразумевает не только строительство жилых домов, но и благоустройство прилегающей территории согласно самым современным градостроительным концепциям комфортной городской среды, - говорит директор по капитальному строительству ПАО "Уралкалий" Алексей Яшников. - Наша задача - возвести дома, отвечающие всем требованиям качества и безопасности, по оптимальной для региона цене.

Напомним, что в октябре компания объявила о начале строительства комплекса жилых домов переменной этажности (пять и восемь этажей) на 100 квартир в Березниках.

Прямая речь

Алексей Федотов, глава Соликамска:

- Мы рады приветствовать планы компании "Уралкалий" построить новое, комфортабельное жилье для своих сотрудников и жителей города. "Уралкалий" не просто возводит жилые дома по уникальному проекту, предусматривается также благоустройство придомового пространства на качественно новом для Соликамска уровне. Уверен, данный проект послужит примером и для других застройщиков в городе.

Справка "РГ"

Реализация жилищной программы для сотрудников группы "Уралкалий" - одно из приоритетных направлений социальной политики. Приобрести квартиры в корпоративных домах работники группы смогут на льготных условиях: компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке в течение 10 лет.