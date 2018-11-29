Видео: В Нижегородской области на заправке загорелся бензовоз

В поселке Дружный Кстовского района Нижегородской области на территории автозаправочной станции загорелся бензовоз. Пока спасателям потушить пожар не удалось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании автоцистерны поступило в 15.49, пожару был присвоен повышенный третий ранг сложности.

Всего на его тушение и ликвидацию последствий привлечено 100 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС 90 человек, 22 единицы техники.

В 17.01 возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, борьба с огнем продолжается. Погибших и пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.