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29.11.2018 22:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

От Ирана до Кубы

За три года экспорт из Мордовии вырос почти втрое
Текст: Владимир Волков (глава Республики Мордовия)
Российская газета - Спецвыпуск №7733 (270)
За последние три года объем экспорта из Мордовии вырос в 2,5 раза, с 4 до 10 миллиардов рублей. А в текущем году только за первое полугодие объем экспортных поставок увеличился еще более чем на треть и превысил 8,5 миллиарда рублей.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Произведенные у нас товары покупают 66 стран мира - география поставок охватывает Европу, Азию, Африку, Латинскую Америку и США. При этом мы продаем зарубежным партнерам не сырье и энергоносители, а современную, конкурентоспособную на мировом рынке продукцию: от осветительных приборов и лекарств до кремниевых пластин и телекоммуникационного волокна.

Республика поставляет железнодорожные вагоны в Казахстан и Узбекистан, Иран и на Кубу, лампы и источники света - в страны СНГ и Африку. Производимая в Мордовии фанера идет в США и Германию, вторичные алюминиевые сплавы, черные и цветные металлы - в Японию, Нидерланды и на Кипр, кремниевые мультикристаллические пластины и оптическое волокно закупает Китай. Кстати, оптоволокно саранского производства успели по достоинству оценить и на европейском рынке - оно поставляется в Беларусь, Польшу, Чехию, Великобританию и Австрию.

Помимо крупных компаний число экспортеров все активнее пополняют представители малого и среднего бизнеса. Благо, власти региона помогают им в этом: при содействии федерального бюджета в декабре 2016 года в республике заработал Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства РМ.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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С тех пор по линии центра были организованы бизнес-миссии из Мордовии во Францию, Бурунди, Германию и Сербию, саранские предприятия стали участниками четырех международных выставок, состоялись обучающие семинары по вопросам организации внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, в Мордовии предприятия-экспортеры пользуются рядом льгот. В частности, компании, где ежеквартальная экспортная выручка составляет не менее 15 процентов от общей выручки организации, освобождаются от уплаты налогов на имущество и прибыль в части, зачисляемой в республиканский бюджет.

Дальнейшее увеличение объемов высокотехнологичного экспорта значится в числе стратегических задач для республики. Согласно прогнозам, в ближайшие семь лет этот показатель вырастет минимум в два раза.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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