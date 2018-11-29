В Алтайском крае в этом году крестьяне в полтора раза сократили капитальные вложения в приобретение новой техники и оборудования. Эксперты связывают это со сложным экономическим положением хозяйств и нехваткой кредитных ресурсов. Несмотря на падение спроса, объемы производства сельскохозяйственной техники в регионе не сократились: в этом году в крае планируют выпустить не менее десяти тысяч единиц сельхозмашин и оборудования, что примерно соответствует прошлогоднему уровню.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, за девять месяцев 2018 года аграрии края купили более 800 единиц новых тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, посевных комплексов, зерносушилок и других машин на общую сумму около четырех миллиардов рублей. Это в 1,6 раза меньше, чем за соответствующий период 2017-го, когда алтайские крестьяне потратили на приобретение современной техники и технологического оборудования около 6,3 миллиарда рублей, увеличив инвестиции в техперевооружение на 1,2 миллиарда рублей. По словам заместителя председателя правительства края Александра Лукьянова, именно высокая техническая оснащенность, которую сельхозпроизводители наращивали в предыдущие годы, позволила крестьянам в 2018-м в очень сложных погодных условиях провести позднюю посевную, а потом убрать поля и получить неплохой урожай зерна - 5,3 миллиона тонн.

Серьезное сокращение инвестиций некоторые эксперты связывают с ослаблением господдержки. В начале года с тридцати до двадцати процентов была снижена скидка на приобретение отечественной сельхозтехники, субсидируемая из средств федерального бюджета. В сентябре ее вновь повысили до тридцати процентов для сибирских регионов.

По мнению исполнительного директора Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Вайса, это лишь одна и не самая главная причина.

- Кроме скидки на отечественные сельхозмашины, для фермеров по-прежнему действует программа льготного лизинга, позволяющая приобретать технику без первоначального взноса и с отсрочкой платежей на шесть месяцев. Но даже на этих условиях далеко не каждое хозяйство может позволить себе такие расходы. Стоимость комбайна сегодня - до шестнадцати миллионов рублей, а если брать несколько единиц техники, то расходы исчисляются уже десятками миллионов. Проблема в том, что после резкого падения цен на зерно в прошлом году доходы аграриев сократились, и у них зачастую не хватает средств, чтобы обслуживать кредиты и лизинг. Тут уж не до новых покупок. К тому же есть проблемы с получением льготных инвестиционных кредитов. Малые формы хозяйствования не так интересны банкам, как крупные сельхозпроизводители, они неохотно выдают инвесткредиты на небольшие суммы.

В этом году ситуация на рынке зерна стабилизировалась, и в Союзе фермерских хозяйств рассчитывают, что крестьяне смогут поправить свое финансовое положение. Если в прошлом году цена пшеницы третьего класса не превышала шести-семи тысяч рублей за тонну, то в 2018-м за нее дают уже более десяти тысяч. Правда, качественного зерна в регионе собрали немного. Из-за сложных погодных условий многие хозяйства получили в основном пшеницу четвертого и пятого классов, цена которой - все те же шесть-восемь тысяч рублей.

Несмотря на существенное сокращение спроса на сельхозтехнику внутри края, алтайские машиностроители не сбавляют темпов ее выпуска. Как заверили корреспондента "РГ" в региональном министерстве промышленности и энергетики, в этом году физические объемы производства сельхозмашин и оборудования сохранятся на уровне 2017-го - около десяти тысяч единиц.

Напомним, что в прошлом году в Алтайском крае было выпущено 10 060 единиц сельскохозяйственной техники, что на 25,8 процента больше, чем в 2016-м и в 3,8 раза больше, чем в 2014-м, когда в агромашиностроении началось активное импортозамещение. В денежном выражении объем производства в прошлом году (15,7 миллиарда рублей) вырос в 7,5 раза по сравнению с 2014-м.

- В последние три-четыре года сельхозмашиностроители не только наращивали производство и обновляли ассортимент продукции, но и активно расширяли рынки сбыта, - пояснил директор Ассоциации "Алтайский кластер аграрного машиностроения" Сергей Государкин. - Сегодня наша сельхозтехника поставляется далеко за пределы края - во многие регионы страны и за рубеж. Так, бороны в этом году впервые были поставлены в Германию, которая сама является мировым экспортером почвообрабатывающей техники. А производитель фотосепараторов за два года открыл свои представительства в восьми странах Европы, Азии и Южной Америки.

Правда, продвигать сельхозмашины и оборудование на экспорт очень сложно. "Там никто нас не ждет с распростертыми объятьями. Благодаря низким ценам наша продукция весьма конкурентоспособна, поэтому мы сталкиваемся с заградительными мерами, проблемами с сертификацией и другими препонами, мешающими осваивать экспортные рынки", - утверждают производители.

Кстати

В Алтайском крае 29 предприятий сельхозмашиностроения - по этому показателю он лидирует среди регионов России. С 2011 года в крае действует кластер аграрного машиностроения, объединяющий 17 предприятий отрасли, а также профильные научные и образовательные организации.