Новости

РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой 09:34
Останки представителя вымирающего вида нашли в Новой Зеландии 09:32
"Спартак" - "Рапид" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы 09:27
БЖД пустит 138 дополнительных поездов на новогодние праздники 09:16
Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве 09:14
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на боевых кораблях в 2019 году 09:14
На Дону торговцев запрещенными продуктами оштрафовали на 6 млн рублей 09:13
Администрация Приморья и ВЭБ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве 09:10
"Яндекс" запускает грузовой каршеринг 09:04
В Иркутской области трое детей погибли при пожаре 09:02
Пропавшая на Урале школьница сама обратилась в полицию 08:45
Пятилетний чеченец установил мировой рекорд по отжиманиям 08:45
Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени 08:41
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе 08:33
Новый Kia Soul: необычная внешность и "музыкальный" салон 08:27
В Якутии оказавшегося под завалом шахтера нашли мертвым 08:09
В Минприроды предложили усилить контроль за бухтой Золотой Рог 05:53
Курильчанка превратила районную библиотеку в культурный центр Итурупа 05:47
Джон Керри составит конкуренцию Трампу на выборах в 2020 году 05:24
В Якутии на угольной шахте "Денисовская" после обвала ввели режим ЧС 05:08
В Австралии удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами 04:40
Трамп зажег огни на главной рождественской елке США 03:53
Видео: Огромный рекламный щит упал на прохожих в Китае 03:15
Боевики снова обстреляли жилые районы Алеппо 02:53
Принадлежащий Трампу самолет получил повреждение в Нью-Йорке 02:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 08:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не хватило ресурса

Алтайские сельхозпроизводители сократили инвестиции в техперевооружение
Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Экономика Сибири №7731 (268)
Обновление техники помогло аграриям в сложных климатических условиях этого года получить неплохой урожай. Фото: Евгений Кармаев/РГ Обновление техники помогло аграриям в сложных климатических условиях этого года получить неплохой урожай. Фото: Евгений Кармаев/РГ
Обновление техники помогло аграриям в сложных климатических условиях этого года получить неплохой урожай. Фото: Евгений Кармаев/РГ
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Правительство продолжит поддерживать сельское хозяйство

В Алтайском крае в этом году крестьяне в полтора раза сократили капитальные вложения в приобретение новой техники и оборудования. Эксперты связывают это со сложным экономическим положением хозяйств и нехваткой кредитных ресурсов. Несмотря на падение спроса, объемы производства сельскохозяйственной техники в регионе не сократились: в этом году в крае планируют выпустить не менее десяти тысяч единиц сельхозмашин и оборудования, что примерно соответствует прошлогоднему уровню.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, за девять месяцев 2018 года аграрии края купили более 800 единиц новых тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, посевных комплексов, зерносушилок и других машин на общую сумму около четырех миллиардов рублей. Это в 1,6 раза меньше, чем за соответствующий период 2017-го, когда алтайские крестьяне потратили на приобретение современной техники и технологического оборудования около 6,3 миллиарда рублей, увеличив инвестиции в техперевооружение на 1,2 миллиарда рублей. По словам заместителя председателя правительства края Александра Лукьянова, именно высокая техническая оснащенность, которую сельхозпроизводители наращивали в предыдущие годы, позволила крестьянам в 2018-м в очень сложных погодных условиях провести позднюю посевную, а потом убрать поля и получить неплохой урожай зерна - 5,3 миллиона тонн.

Серьезное сокращение инвестиций некоторые эксперты связывают с ослаблением господдержки. В начале года с тридцати до двадцати процентов была снижена скидка на приобретение отечественной сельхозтехники, субсидируемая из средств федерального бюджета. В сентябре ее вновь повысили до тридцати процентов для сибирских регионов.

По мнению исполнительного директора Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Вайса, это лишь одна и не самая главная причина.
Путин: Объем производства сельхозпродукции вырос за пять лет на 20%

- Кроме скидки на отечественные сельхозмашины, для фермеров по-прежнему действует программа льготного лизинга, позволяющая приобретать технику без первоначального взноса и с отсрочкой платежей на шесть месяцев. Но даже на этих условиях далеко не каждое хозяйство может позволить себе такие расходы. Стоимость комбайна сегодня - до шестнадцати миллионов рублей, а если брать несколько единиц техники, то расходы исчисляются уже десятками миллионов. Проблема в том, что после резкого падения цен на зерно в прошлом году доходы аграриев сократились, и у них зачастую не хватает средств, чтобы обслуживать кредиты и лизинг. Тут уж не до новых покупок. К тому же есть проблемы с получением льготных инвестиционных кредитов. Малые формы хозяйствования не так интересны банкам, как крупные сельхозпроизводители, они неохотно выдают инвесткредиты на небольшие суммы.

В этом году ситуация на рынке зерна стабилизировалась, и в Союзе фермерских хозяйств рассчитывают, что крестьяне смогут поправить свое финансовое положение. Если в прошлом году цена пшеницы третьего класса не превышала шести-семи тысяч рублей за тонну, то в 2018-м за нее дают уже более десяти тысяч. Правда, качественного зерна в регионе собрали немного. Из-за сложных погодных условий многие хозяйства получили в основном пшеницу четвертого и пятого классов, цена которой - все те же шесть-восемь тысяч рублей.

Несмотря на существенное сокращение спроса на сельхозтехнику внутри края, алтайские машиностроители не сбавляют темпов ее выпуска. Как заверили корреспондента "РГ" в региональном министерстве промышленности и энергетики, в этом году физические объемы производства сельхозмашин и оборудования сохранятся на уровне 2017-го - около десяти тысяч единиц.

Напомним, что в прошлом году в Алтайском крае было выпущено 10 060 единиц сельскохозяйственной техники, что на 25,8 процента больше, чем в 2016-м и в 3,8 раза больше, чем в 2014-м, когда в агромашиностроении началось активное импортозамещение. В денежном выражении объем производства в прошлом году (15,7 миллиарда рублей) вырос в 7,5 раза по сравнению с 2014-м.

Какие перемены ждут сельское хозяйство в Сибири

- В последние три-четыре года сельхозмашиностроители не только наращивали производство и обновляли ассортимент продукции, но и активно расширяли рынки сбыта, - пояснил директор Ассоциации "Алтайский кластер аграрного машиностроения" Сергей Государкин. - Сегодня наша сельхозтехника поставляется далеко за пределы края - во многие регионы страны и за рубеж. Так, бороны в этом году впервые были поставлены в Германию, которая сама является мировым экспортером почвообрабатывающей техники. А производитель фотосепараторов за два года открыл свои представительства в восьми странах Европы, Азии и Южной Америки.

Правда, продвигать сельхозмашины и оборудование на экспорт очень сложно. "Там никто нас не ждет с распростертыми объятьями. Благодаря низким ценам наша продукция весьма конкурентоспособна, поэтому мы сталкиваемся с заградительными мерами, проблемами с сертификацией и другими препонами, мешающими осваивать экспортные рынки", - утверждают производители.

Кстати

В Алтайском крае 29 предприятий сельхозмашиностроения - по этому показателю он лидирует среди регионов России. С 2011 года в крае действует кластер аграрного машиностроения, объединяющий 17 предприятий отрасли, а также профильные научные и образовательные организации.

Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Господдержка АПК
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
Зурабишвили побеждает на выборах в Грузии
Посольство РФ сообщило о смерти заключенного в США россиянина
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
МО РФ сообщило о готовящейся в Сирии новой провокации с химоружием