Третьего декабря исполняется три четверти века со дня основания Алтайского государственного аграрного университета. Вспомнить основные вехи развития вуза, людей, стоявших у его истоков, и рассказать о сегодняшнем дне учебного заведения мы попросили ректора АГАУ Николая Колпакова.

Николай Колпаков: Наш вуз всегда будет молодым, ведь его наполняет молодежь — студенты, аспиранты. Фото: Алтайский государственный аграрный университет

Николай Анатольевич, с чего начинался аграрный университет, и что он представляет собой сегодня?

Николай Колпаков: Наш вуз был создан 1943 году на базе эвакуированного Пушкинского сельхозинститута и состоял всего из двух факультетов - агрономического и зоотехнического. Все эти годы университет, как живой организм, растет, развивается и готовит своих выпускников не только к реалиям сегодняшнего, но и завтрашнего дня. При этом мы сохраняем лучшие традиции аграрного образования, заложенные такими замечательными преподавателями как Ирина Сергеевна Ржаницина, Валентин Васильевич Куликов, Эмма Сергеевна Григорьева, Юрий Федорович Загороднев, Борис Павлович Гусев, Алексей Максимович Зубахин, Лидия Макаровна Бурлакова, Анатолий Тимофеевич Илющенко, Дмитрий Семенович Чураков и многими другими.

Сегодня университет ведет подготовку по семнадцати направлениям бакалавриата, одной специальности, девяти направлениям магистратуры и шести - аспирантуры.

Современной экономике требуются кадры нового уровня. По-этому мы обновляем образовательные программы с учетом наиболее востребованных профессий. В 2018 году получили лицензию на подготовку магистров лесного дела, с 2019-го возобновляем подготовку специалистов гидромелиорации. По реализуемым технологическим направлениям подготовки даем студентам больше экономических знаний, ведь еще академик ВАСХНИЛ Виталий Эдельштейн в середине прошлого века сказал: "Технология без биологии слепа, без механизации мертва, но все решает неумолимая экономика".

АГАУ - это и научный центр, чьи разработки выводят сельское хозяйства на новый уровень развития. Расскажите об этом.

Николай Колпаков: Научная деятельность университета всегда была направлена на решение актуальных проблем сельского хозяйства - рациональное использование природных ресурсов, повышение плодородия почвы, увеличение производства и повышения качества зерновых культур, кормов и продукции животноводства. Сегодня, в период глобальных перемен в АПК, связанных с техническим перевооружением, цифровизацией и импортозамещением, наука стремится быть в авангарде этих событий. В нашем университете благодаря целевым федеральном субсидиям создаются новые лаборатории, оснащенные современным оборудованием. В этом году мы открыли лабораторию по микроклональному размножению растений, оборудуем ПЦР-лабораторию для высокоточного генетического анализа биоматериалов в селекционных целях, в области ветеринарии и других научных исследованиях.

Укрепляем связи и с агробизнесом. Привлекаем руководителей и специалистов предприятий для проведения занятий со студентами как в аудиториях университета, так и на предприятиях. Используя механизмы государственно-частного партнерства, создаем учебные центры, специализированные классы и лаборатории. Яркий пример - учебно-консультационный центр им. А. А. Ежевского, который мы совместно с Алтайским кластером аграрного машиностроения открываем 6 декабря. Здесь студенты будут изучать различные сельскохозяйственные машины и оборудование, выпускаемые в Алтайском крае и получившие признание не только в России, но и в ряде европейских стран. С 2017 года в АГАУ работает учебный центр Ростсельмаша, где представлены современные образцы отечественной техники. Кроме того, совместно с компанией Amazone создан учебный класс точного земледелия.

Тесные международные научные и образовательные связи университет наладил с вузами Германии. С университетом Оснабрюк нас связывают совместные научные исследования в области растениеводства. А с университетом Анхальт в этом году мы впервые провели академический обмен студентами.

Несмотря на солидный возраст, вуз всегда остается молодым...

Николай Колпаков: Конечно, ведь его наполняет молодежь - студенты, аспиранты. Они приносят с собой новые импульсы энергии и идеи, но при этом сохраняют добрые студенческие традиции. Стройотряды АГАУ сегодня - одни из лучших как в Алтайском крае, так и среди

аграрных вузов страны. Каждый год они занимают призовые места на всероссийских и краевых конкурсах ССО. Высоких результатов наши студенты добиваются в спорте и художественной самодеятельности.

Поздравление

Николай Колпаков, ректор АГАУ:

- В преддверии празднования юбилея хотелось бы поздравить весь коллектив Алтайского государственного аграрного университета - профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов, аспирантов, а также ветеранов и выпускников с 75-летем вуза. Все эти годы деятельность университета была направлена на благо родного края, и мы сохраним эти традиции.

Справка

Алтайский государственный аграрный университет был создан 3 декабря 1943 года на базе эвакуированного Пушкинского сельхозинститута. За 75 лет вуз выпустил более 63 тысяч квалифицированных специалистов сельского хозяйства.

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