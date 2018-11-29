Бюджет Омской области приняли с профицитом в 3,8 миллиарда рублей

Сегодня на заседании Законодательного собрания Омской области депутаты большинством голосов приняли в первом чтении главный финансовый документ региона на 2019 год. Он будет профицитным.

В первоначальной редакции доходы областной казны составляли 77,5 миллиарда рублей, расходы - 77 миллиардов рублей, профицит - 500 миллионов рублей. Однако в ноябре Омской области удалось получить около 12 миллиардов рублей федеральных дотаций, в том числе субсидии на нацпроекты. В связи с этим в адрес комитета по бюджетной политике было направлено предложение изменить параметры бюджета.

Итоговые параметры выглядят следующим образом: доходы бюджета увеличились до 83,7 миллиарда рублей, расходы - до 79,9 миллиарда рублей. В результате профицит бюджета вырос до 3,8 миллиарда рублей. Впрочем, превышение доходов над расходами носит временный характер. В начале 2019 года большая часть средств будет перераспределена на исполнение расходных обязательств.

- Федеральные трансферты на реализацию мероприятий национальных проектов также будут учтены в доходах и расходах бюджета в режиме первых изменений, - сообщает администрация Омской области. - В результате расходная часть областного бюджета на следующий год вырастет до 89 миллиардов рублей.

Параметры документа позволят обеспечить все основные социальные гарантии. Александру Буркову удалось добиться выделения региону из федерального бюджета дополнительных средств на такие принципиально важные направления, как развитие системы оказания медицинской помощи в регионе, инфраструктуры образовательных учреждений.

Значительная часть средств будет перечислена на финансирование различных направлений в сфере здравоохранения. Так, Омская область получит около 170 миллионов на развитие материально-технической базы детских поликлиник и отделений, оказывающих медико-санитарную помощь. 144 миллиона рублей будет выделено на оснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и отделений, 427 миллионов рублей - на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями. Регион также получит средства на оснащение учреждений здравоохранения передвижными медицинскими комплексами для оказания помощи жителям малонаселенных пунктов, на приобретение автотранспорта для доставки пожилых людей в медицинские организации, строительство ФАПов.

В федеральном бюджете для Омской области предусмотрены значительные средства на строительство четырех новых детских садов и двух школ, строительство и ремонт дорог, развитие спорта и культуры, на формирование городской среды и другие направления жилищно-коммунальной сферы. Денежные средства также будут перечислены на выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца и выплаты при рождении третьего и последующих детей.

Работа над бюджетом продолжится комитетах областного парламента.

Комментарий

Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы РФ:

- Безусловный приоритет в национальных проектах дан социальным расходам. Это средства, которые выделяются в первую очередь на демографию, образование, здравоохранение, жилье, строительство дорог, городскую среду. Сегодня есть полная ясность, сколько каждый регион получит на те или иные национальные проекты, и эти средства должны быть запланированы в региональных бюджетах. Для Омской области на 2019 год предусмотрено 28,7 миллиарда рублей трансфертов. Это существенное увеличение. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была 25,8 миллиарда рублей. Выделены также средства на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работникам бюджетной сферы в сумме 6,2 миллиарда рублей. Благодаря активности губернатора Омской области Александра Буркова эти средства были всё-таки заложены в бюджет следующего года, хотя изначально Министерство финансов России этого не планировало.