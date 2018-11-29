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Центр управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ООО «ЦУП ВСТО» — дочернее общество ПАО «Транснефть») перевел работы по расширению второй очереди нефтепровода ВСТО в зимний режим. Максимально возможный объем работ на открытом воздухе проведен в минувший летний период, теперь усилия строителей на ближайшие несколько месяцев будут сосредоточены на внутренней отделке помещений и монтаже инженерных сетей.
К наступлению холодов ЦУП ВСТО завершил строительство основных объектов НПС. Теперь строители занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных сетей. Фото: Пресс-служба ЦУП ВСТО К наступлению холодов ЦУП ВСТО завершил строительство основных объектов НПС. Теперь строители занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных сетей. Фото: Пресс-служба ЦУП ВСТО
К наступлению холодов ЦУП ВСТО завершил строительство основных объектов НПС. Теперь строители занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных сетей. Фото: Пресс-служба ЦУП ВСТО

Напомним, в этом году ЦУП ВСТО приступил к новому этапу расширения второй очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан: строительству нефтеперекачивающих станций № 2, 5 и 7. Это так называемые промежуточные НПС, которые будут обеспечивать необходимую производительность трубопровода для перекачки 80 миллионов тонн нефти в год. Сроки сжатые - выйти на плановую мощность ВСТО должен уже в 2020 году, ведь, как показала практика, восточное направление сегодня - одно из самых востребованных у российских нефтяников. А значит, работы не должны прерываться ни зимой, ни летом.

Несмотря на объективные сложности (самая дальняя НПС № 7 находится в 180 километрах от развитой дорожной инфраструктуры, а при строительстве НПС № 5 для того, чтобы выровнять площадку,пришлось переместить почти полмиллиона кубометров грунта), строители уложились в жесткий график короткого северного лета. Возвели основные здания и сооружения всех трех станций, замкнули тепловой контур, запустили в работу новые котельные. Все это требовало напряженной работы.

- В первую очередь нужно было завершить монтаж котельной и двух 20-кубовых резервуаров для хранения нефти и дизельного топлива,на которых работают котлы, - поясняет заместитель начальника отдела по строительству НПС Сергей Милованов. - Поскольку все тепловые сети на НПС в целях безопасности прокладываются только наземным способом, для подключения здания к тепло-источнику потребовалось возвести специальную металлическую эстакаду, на которую укладывались трубы тепловых сетей.

"Транснефть" и ее дочерние структуры придерживаются политики энергосбережения, по-этому особое внимание уделялось энергоэффективности системы теплоснабжения НПС. При подготовке помещений и систем были использованы самые современные оборудование и материалы, в каждом здании был установлен индивидуальный тепловой пункт с термостатом. Сейчас на НПС ведется прокладка инженерных сетей и установка оборудования: вентиляции, систем пожаротушения, электрических сетей в зданиях и сооружениях. Когда свою задачу выполнят монтажники, к работе приступят отделочники: им предстоит придать помещениям законченный вид.

Казалось бы, помещения невелики, между тем общий объем работ колоссален: суммарная площадь потолков, которые нужно привести в порядок, - около четырех тысяч квадратных метров, чистовых полов - более десяти тысяч. Кроме того, необходимо проложить более 150 километров кабеля (и это только внутри строений), более трех километров вентиляции и без малого пять километров трубопроводов - водоснабжения, водоотведения, пожарной системы. Подчеркнем: каждая, самая малая, деталь должна встать на свое место, согласно принятым ПАО "Транснефть" строгим корпоративным стандартам качества. ЦУП ВСТО следует им четко и требует их неукоснительного исполнения со стороны подрядных организаций.

Впрочем, несмотря на суровый северный климат, хватает дел и на открытом воздухе. Монтаж ограждения, проведение наружного и охранного освещения, строительство кабельных и совмещенных эстакад, монтаж трубопроводов наружных инженерных сетей - все это не зависит от температурного режима, а у строителей каждый день на счету. Как только весеннее солнце растопит глубокие северные снега, предстоит заняться устройством бетонных отмосток зданий, укладкой бетонных плит на внутриплощадочных проездах и площадках, антикоррозийной защитой металлоконструкций, а также общим благоустройством территории НПС. Уже в апреле-мае начнется предварительная приемка службами эксплуатации помещений, \гидравлические испытания технологических трубопроводов и резервуаров, комплексное опробование магистральных насосных агрегатов, систем оповещения, пожаротушения и другие пусконаладочные работы.

- Это очень ответственный для нас этап. Экзамен за целый трудовой год, - говорят в ЦУПе. Работы ведутся четко и слаженно, ведь за плечами сотрудников ЦУП ВСТО и их постоянных подрядчиков - сотни километров трубопроводов, кабелей, систем сигнализации, не одна НПС. На таких сложных объектах, как магистральный нефтепровод, работают самые опытные.

Справка "РГ"

Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) построена для транспортировки нефти на российский Дальний Восток и на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.Общая протяженность линейной части ВСТО составляет 4 740 километров, в том числе 2 694 километра на участке ГНПС Тайшет - НПС Сковородино (ВСТО-1) и 2 046 километров на участке НПС Сковородино - нефтепорт Козьмино (ВСТО-2). Благодаря пуску и развитию трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан в Иркутской области и Республике Саха (Якутия) началось активное освоение новых нефтяных месторождений: Талаканского, Верхнечонского, Даниловского, Марковского, Терско-Камовского, Дулисьминского, Ярактинского, Западно-Аянского, Среднеботуобинского, Таас-Юряхского. Расширение пропускной способности ВСТО до 80 миллионов тонн в год включает в себя строительство шести новых НПС, увеличение объема резервуарного парка на 50 тысяч кубометров, строительство объектов внешнего электроснабжения - шести подстанций ПС 220/10 кВ и высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью свыше 950 километров. Три НПС - № 3, 6, 9 - уже сданы в эксплуатацию.

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