Подготовка к отопительному сезону этого года прошла на должном уровне. Однако уже в начале зимы на теплотрассах Новосибирска выявились слабые места. Как отметили участники совещания в аппарате полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО), регионам нужна долгосрочная программа инвестиций в коммунальную инфраструктуру.

Готовность теплосетевого комплекса Новосибирска к работе в зимних условиях подтверждена Министерством энергетики РФ и межведомственной комиссией, в которую входят представители мэрии, надзорных ведомств. Все объекты крупнейшего энергетического холдинга Сибири - Сибирской генерирующей компании (СГК) - в положенный срок, к 15 ноября, получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

- Ряд регионов улучшили показатели подготовки к отопительному сезону по сравнению с прошлым годом. В их числе - Красноярский край, Новосибирская, Томская, Омская, Иркутская области, - отметил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Однако, по его словам, существуют проблемы с авариями на теплотрассах.

Так, с начала отопительного сезона специалисты СГК обнаружили 1 560 повреждений на управляемых тепловых сетях. Лидером стал Новосибирск, где с начала отопительного периода обнаружено 861 повреждение. Большую часть из них оперативно устранили сотрудники теплосетевой компании СГК - как, например, было с крупной аварией на улице Котовского, произошедшей 12 ноября и имевшей большой резонанс. В результате порыва магистральной теплосети более 60 зданий, в том числе 40 многоквартирных домов, остались без тепла на пятнадцать часов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что специалисты СГК сработали профессионально и последствия аварии устранили своевременно. Но открытым остается вопрос: почему все дефекты не выявили летом? И что делать, чтобы избежать отключений тепла?

Прошедшим летом в Новосибирске, впервые за пять лет, помимо традиционных гидравлических испытаний (на проч-ность и плотность), проводились испытания на максимальную температуру, но даже этот метод не позволяет выявить все дефекты, которые дают о себе знать при перепадах температурных режимов с наступлением зимы. Технический директор СГК Олег Петров, комментируя ситуацию, отметил, что решение аварийной проблемы простое и всем понятное - необходимо заменить старые трубы на новые. Все порывы происходят на сетях, проложенных более двадцати-тридцати лет назад. В Новосибирске возраст трубы, которая оставила без тепла жителей домов на улице Котовского и часть левобережья, - 55 лет.

- Программа перекладки сетей в 2018 году выполнена на 116 процентов. В следующем году ремонтную программу на сетях СГК планируется увеличить - в частности, в Новосибирске, где проблема изношенности сетей стоит особенно остро, - подчеркнул Олег Петров.

На содержание тепловых сетей в Новосибирске в 2018 году направлено 1,12 миллиарда руб-лей, а в 2019-м финансирование возрастет до 3,4 миллиарда рублей.

В свою очередь полпред Сергей Меняйло отметил социальную значимость такой работы и призвал руководство СГК совместно с областными властями разрабатывать инвестпрограмму. Руководство компании также считает, что в регионах присутствия должны быть сформированы долгосрочные программы инвестиций в коммунальную и энергетическую инфраструктуру. Обеспечить их можно при переходе на новую ценовую модель рынка тепла - так называемую альтернативную котельную.

Предполагается, что цена на теплоэнергию в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой на десятилетний период. Система ценообразования, подразумевающая предсказуемое повышение тарифа до обоснованного стабильного значения, может гарантировать возврат инвестиций. В Новосибирске речь идет о повышении платы за тепло на показатель инфляции - плюс один-три процента.

Кстати

В городах с наибольшим числом аварий на теплотрассах установлены самые низкие тарифы на тепловую энергию по сравнению с другими городами присутствия СГК. Во втором полугодии 2018-го тариф в Новосибирске составляет 1 075 рублей за гигакалорию (без учета НДС). В то же время в Красноярске тариф приблизился к 1 370 рублям (без учета НДС). Доля изношенных сетей здесь существенно ниже, чем в Новосибирске, при этом на один километр труб выделяется на 20 процентов больше средств.