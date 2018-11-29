Отопительный сезон в большинстве регионов Сибири начался в сентябре, однако около двухсот муниципальных образований остается без "Паспортов готовности объектов к эксплуатации в осенне-зимний период".

Часто уже во время отопительного сезона приходится менять и сети, и эксплуатирующие их организации. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- О проблеме получения паспортов готовности мы говорим регулярно, но не все органы исполнительной власти и местного самоуправления уделяют рекомендациям должное внимание. Начало отопительного сезона без соответствующих документов является нарушением законодательства. Также нельзя забывать, что за этими показателями стоят здоровье и жизни граждан, - отметил на совещании в Новосибирске полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В СФО из 798 муниципальных образований паспорта готовности получило 608, и в сравнении с прошлым годом показатель увеличился на двенадцать процентов. В республиках Алтай и Тыва все муниципалитеты подтвердили свою готовность, улучшились показатели в Красноярском крае, Томской, Омской, Новосибирской и Иркутской областях. Всего в федеральном округе 189 проблемных муниципальных образований. Причем большинство из них, как отметил Сергей Меняйло, "систематически признаются неготовыми к зиме". Руководитель Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко пояснил, что паспорта готовности не выданы там, где не были проведены гидравлические испытания, инженерное освидетельствование объектов энергетики, не подготовлен технический персонал. Хуже всех подготовленной оказалась Республика Хакасия, где половина муниципальных образований осталась без паспортов.

- Основная причина возникающих проблем кроется в неэффективной работе эксплуатирующих организаций. Тогда непонятно, почему замена недобросовестных компаний происходит в ходе отопительного сезона, а не во время подготовки к нему, - подчеркнул Сергей Меняйло.

В числе причин плохой подготовки к зиме полпред также назвал злоупотребления отдельных должностных лиц, попросив обратить на это внимание прокуратуру и Ростехнадзор.

Уже выявлен ряд слабых мест на тепловых сетях. Произошли аварийные отключения потребителей в Барнауле, Новосибирске. Регулярно нарушается теплоснабжение в городе Киселевске и поселке Белогорск Кемеровской области.

На особом контроле остается ситуация в городах Байкальск и Вихоревка Иркутской области. Здесь сохраняются риски нарушения теплоснабжения. В прежние годы в числе проблемных называли и город Рубцовск Алтайского края. Но, как заметил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, одной проблемной точкой в регионе стало меньше: разрушенное ЖКХ Рубцовска в управление взяла Сибирская генерирующая компания (СГК) и наводит там порядок.

Непростая ситуация складывается в Юрге Кемеровской области. Город с населением более 80 тысяч человек отапливает ТЭЦ Юргинского машиностроительного завода. Руководство предприятия заявляет, что при действующем тарифе в 736 руб-лей за гигакалорию Юрга "зиму не пройдет". Для сравнения: в ряде крупных городов региона тариф превышает 1 100 рублей. Заместитель губернатора Кемеровской области Глеб Орлов сообщил, что есть предварительная договоренность с контролирующими органами о повышении тарифа в Юрге до 1 193 рублей за гигакалорию. Таким образом, стоимость теплоснабжения может увеличиться на 63 процента. Однако произойдет это не раньше июля следующего года.

- Посмотрим, какая помощь нужна в ремонте оборудования и приведении его в нормативное состояние. Возможно, примем решение о финансовой помощи юргинской ТЭЦ, - заявил Глеб Орлов.

Из бюджета Омской области на устранение замечаний Ростехнадзора направили более 120 миллионов рублей. По словам губернатора региона Александра Буркова, здесь из 96 муниципальных образований паспорта получили 78. Он назвал еще одну серьезную проблему - задолженность потребителей за поставленные услуги ЖКХ. В регионе ее объем измеряется шестью миллиардами рублей.

По словам технического директора СГК Олега Петрова, большинство жильцов добросовестно оплачивает жилищно-коммунальные услуги, поэтому нужно переходить на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям. К примеру, в Хакасии задолженность предприятий ЖКХ перед поставщиками тепла составляет один миллиард рублей.

Отличился в этом году и Новосибирск, где 12 ноября произошла одна из крупнейших аварий на теплосетях. В результате прорыва магистральной теплосети более 60 зданий, в том числе 40 многоквартирных домов, осталось без тепла на пятнадцать часов.

- В Новосибирске проблема изношенности тепловых сетей стоит особенно остро. В этом году на их содержание направлено 1,12 миллиарда рублей, в 2019-м запланировано выделить 3,4 миллиарда, - сообщил Олег Петров.

Руководство компании представило свои предложения по формированию долгосрочных программ инвестиций в коммунальную и энергетическую инфраструктуру. Снизить аварийность можно заменой старых труб на новые. Как показывает практика, все прорывы происходят на сетях, проложенных более двадцати-тридцати лет назад. Однако на замену изношенных теплосетей только в Новосибирске, по оценке специалистов СГК, необходимо свыше сорока миллиардов рублей.

- Региональные власти должны оказывать муниципалитетам помощь - проработать механизмы финансирования, провести анализ причин возникающих проблем, при необходимости привлекать к этой работе конт-ролирующие и правоохранительные органы, - резюмировал Сергей Меняйло.