На ВСЖД поменяется расписание пригородных поездов

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, изменения вступают в силу 9 декабря с 5 часов 00 минут местного времени.

Новый график движения пригородных поездов рассчитан на 2018/2019 года. С подробной информацией можно ознакомиться: на интернет-сайте АО "Байкальская пригородная пассажирская компания" по адресу: бппк.рф, на интернет-сайте ОАО "РЖД" по адресу: pass.rzd.ru, на информационных стендах, расположенных в пригородных билетных кассах железнодорожных вокзалов, в газете "Байкальская электричка".

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