Неизвестная попыталась похитить ребенка в красноярской больнице

Следственный комитет начал проверку информации о том, что в Красноярской краевой детской больнице неизвестная пыталась похитить новорожденного ребенка и нанесла его матери травмы. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

Как уточнили в ведомстве, сначала об инциденте со ссылкой на очевидцев сообщили местные СМИ. В больницу проникла неизвестная женщина и попыталась украсть новорожденного ребенка. При этом она якобы нанесла матери ребенка удар по голове, но испугалась криков женщины и убежала. Утверждается, что при себе у нападавшей имелся пакет с детской одеждой.

По данному факту СК проводит процессуальную проверку. Между тем пострадавшая 32-летняя женщина написала заявление в полицию. Краевое МВД обнародовало фото предполагаемой нападавшей с просьбой помочь установить ее личность. Это женщина около 30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения в больнице.