Омские депутаты пересмотрели расходы на семейное образование

Омские парламентарии обсудили поправки в Закон Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области". Важные изменения затрагивают интересы как педагогов, так и родителей.

На заседании Законодательного Собрания Омской области было принято решение о выплате компенсации педагогам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. До недавнего времени эти выплаты получали только педагоги, участвующие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 11 классов. Со следующего года компенсация будет выплачиваться и за участие в ГИА 9 классов.

Депутаты скорректировали нормативы обеспечения государственных гарантий на общедоступное и бесплатное общее образование. Объемы средств субвенции местным бюджетам в 2019 году будут увеличены на 180 миллионов рублей по сравнению с 2018 годом. Это позволит обеспечить финансирование учебных расходов в отношении более 214 тысяч обучающихся. В частности, средства будут направлены на обновление фондов школьных библиотек, приобретение прописей и рабочих тетрадей для обучающихся первых и вторых классов.

Народные избранники также приняли решение отказаться от норматива финансового обеспечения на выплату компенсации родителям, чьи дети получают семейное образование. Данная форма образования была введена еще в 1992 году. Однако омичи стали активно переходить на нее с 2013 года, когда в регионе был установлен соответствующий размер денежной компенсации. Стоит отметить, что за пять лет количество детей, обучающихся вне образовательных учреждений, выросло с 7 до 1200. В настоящее время Омская область является одним из пяти российских регионов, где такая компенсация предусмотрена. Впрочем, в Свердловской, Тульской, Тамбовской областях и Пермском крае размер данных выплат является символическим.

- Выплата данной компенсации федеральным законодательством не предусмотрена и является дополнительным расходным обязательством, которое осуществляется только при наличии бюджетной возможности, - отметили депутаты.

Отмечается, что для детей, которые не могут получать образование в школе по состоянию здоровья, специальная компенсация затрат остается. Она рассчитывается индивидуально для каждого ребенка, за которым закреплен педагог для индивидуальных занятий на дому и методической помощи родителям.

Согласно внесенной поправке отмена выплаты компенсации за семейное образование будет перенесена с 1 января 2019 года на 1 сентября. Это сделано для того, чтобы родители, выбравшие семейное образование для своих детей, могли принять взвешенное решение: возвращаться в школу или рассчитывать на свои силы. Для семей, все-таки решивших обучать своих детей вне образовательных учреждений, будут разработаны адресные меры социальной поддержки.

Комментарий

Татьяна Дернова, министр образования Омской области:

- Форма семейного образования закреплена в Федеральном законе "Об образовании", и ее никто не отменяет. Но та методика, по которой родители получают компенсации за обучение детей в семейной форме, изменится. До настоящего времени средства предоставлялись в виде субвенции муниципалитетам. Это неправильно, и Контрольно-Счетная палата сделала нам замечание. Компенсация имеет право на жизнь только как мера социальной поддержки. Ее разработкой мы будем заниматься в начале 2019 года со всеми участниками образовательного процесса.