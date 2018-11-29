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29.11.2018 08:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Помогут страховкой

Текст: Мухарбий Борануков (руководитель дирекции по методолгии и развитию страхования Национального союза агростраховщиков)
Российская газета - Экономика Сибири №7731 (268)
В развитых сельскохозяйственных странах страхуют от 30 до 90 процентов посевов. В России в прошлом году - менее двух процентов, и это минимум за последние семь лет. При этом 70 процентов территории страны относится к зоне рискованного земледелия. Вспомним засуху 2010 года, когда ущерб превысил 42 миллиарда руб-лей, или 2012-го - в Сибири с ущербом в 14 миллиардов рублей. Правда, несколько лет подряд погода баловала аграриев рекордными урожаями, вот они и не торопятся страховать свои риски.
Фото: Евгений Кармаев/РГ
Алтайские сельхозпроизводители сократили расходы на новую технику

Многие надеются на бюджетные выплаты в случае ЧС. Но в 2012-2017 годах при общем ущербе от чрезвычайных ситуаций более 41 миллиарда рублей компенсации из средств бюджета составили 18,9 миллиарда. Дело в том, что государство выплачивает компенсации в том объеме, который был зарезервирован в бюджете. В 2018 году на компенсацию убытков аграриям заложено 1,9 миллиарда рублей, а ущерб превысил 10 миллиардов, поэтому минсельхозу приходится обращаться за дополнительными средствами.

Резкое падение объемов агрострахования в 2017 году связано с сокращением господдержки. Поддержку сельхозстрахования включили в единую субсидию, которую власти субъектов федерации распределяют по своему усмотрению. И когда аграрные регионы стоят перед выбором, куда направить средства - на покупку семян, удобрений или на агростраховку, - то выбор очевиден. Так, в Ставропольском и Краснодарском краях просто отказались от поддержки страхования. В Алтайском крае по-прежнему выделяют субсидии на эти цели, хотя и небольшие.

В Сибирском федеральном округе около двух тысяч хозяйств страхует свои риски, и в основном это личные подсобные хозяйства, на которые не распространяется господдержка. За девять месяцев 2018 года с господдержкой в сибирских регионах было заключено около 80 договоров. При этом на них приходится до 60 процентов всего объема премий. Лидером по площади застрахованных посевов в России стал Алтайский край, где таким образом защитили 141,7 тысячи гектаров сельхозкультур. На втором месте - Самарская область, на третьем - Волгоградская область.

Спрос на агрострахование в Алтайском крае небольшой, но стабильный. Средняя страховая премия в регионе составляет около полутора миллионов рублей, а объем ответственности в среднем достигает 50-60 миллионов.

Фото: depositphotos.com
Агрострахование в России выходит на новый уровень

За период действия федерального закона о господдержке агрострахования с 2012-го по 2018 год сельхозпроизводители края получили более 400 миллионов рублей выплат, а в целом по Сибирскому федеральному округу их объем за указанный период составил около трех миллиардов рублей.

В Алтайском крае планируют и дальше расширять объемы агрострахования. Чтобы заинтересовать крестьян, в регионе ввели особые меры поддержки - повышенную погектарную поддержку и дополнительную помощь при разведении поголовья скота для застрахованных хозяйств. В результате в крае сформировалась группа из более чем 200 сельхозпредприятий, которые из года в год страхуют свои риски.

Сейчас в стране разрабатывается дорожная карта ускоренного развития агрострахования. Новые методы стимулирования страхования рисков в агросекторе будут апробированы в 22 пилотных регионах, среди которых два сибирских - Алтайский край и Омская область.

Госдума рассматривает законопроект о внесении изменений в закон об агростраховании. В нем запланировано отменить порог гибели урожая. Сейчас страховым случаем считается потеря более двадцати процентов посевов сельхозкультур, и этот порог предложено убрать. Расширится перечень событий, которые влияют на урожай. В частности, добавится такое актуальное для Алтайского края и сибирских регионов в целом событие как раннее выпадение снега и промерзание почвы. Кроме того, вводится страхование животных от гибели в результате опасных заболеваний. Если закон примут в этом году, то он начнет действовать уже в следующем.

Какие перемены ждут сельское хозяйство в Сибири

Прорабатывается также возможность расширения линейки программ страхования. Пока на рынке действуют три основных - страхования урожая, животных и многолетних посадок. Сегодня нужны новые программы, например, страхования затрат сельхозпроизводителей, их доходов, что актуально в ситуации перепроизводства. Мы надеемся, что такие программы появятся уже в 2019 году.

Но главная задача - восстановить объемы господдержки, которая служит основным драйвером развития агрострахования. Для этого минсельхоз РФ планирует закрепить конкретные суммы бюджетных средств на данные цели в общем объеме единой субсидии, предоставляемой каждому региону. Так что средства, выделенные на поддержку агрострахования, невозможно будет перераспределить на другие направления.

Рассматривается возможность привязки агрострахования к погектарной поддержке: крестьяне, застраховавшие свои риски, будут получать погектарную поддержку на пятнадцать процентов больше. Также прорабатывается механизм, когда объемы бюджетных компенсаций за ущерб от чрезвычайных ситуаций будет напрямую увязаны со страхованием. В частности, предлагается хозяйствам, не застраховавшим свои посевы, выплачивать компенсации с коэффициентом 0,5 - то есть вполовину меньше оцененного ущерба.

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