В Кемерове впервые прошла закупочная сессия для местных товаропроизводителей.

Более двухсот представителей предприятий по переработке сельхозпродукции и выпуску продовольствия представили образцы своих товаров руководителям и специалистам пяти работающих в Кузбассе крупных региональных и федеральных торговых сетей. Поможет ли новый формат прямого взаимодействия продвижению местных товаров на полки?

Попасть на полку

Сегодня на кузбасский рынок активно входят федеральные торговые сети, вытесняя местных продавцов даже из такого сектора как "магазины у дома". Тем временем на нем появляются и новые игроки - например, фермерские хозяйства. Их главные преимущества - востребованный ассортимент, качество и короткое плечо доставки товара. Ограниченные сроки хранения с лихвой окупаются полезными свойствами продуктов. Используя местное, свежее и натуральное сырье, многие фермеры в том или ином формате реализуют свою продукцию уже много лет, и покупатель голосует за нее руб-лем. Однако в результате экспансии федеральных сетей рынок все больше наводняют привозные продукты с увеличенными сроками годности.

- Местные производители утверждают, что им сложно попасть на полки сетевых магазинов, до ретейлеров невозможно достучаться, а устанавливаемые ими штрафы и сборы непомерно высоки, - отметил председатель агропродовольственной гильдии Кузбасса Роман Романенко. - В свою очередь ретейлеры каждый раз поднимают вопросы качества местной продукции, ее упаковки, логистики и прочих требований, которым должен соответствовать товар. Так или иначе, но эти задачи придется решать. Ведь ясно: если у местных товаропроизводителей не будет рынка сбыта продукции, они погибнут, а в итоге пострадает потребитель. На мой взгляд, основная проблема взаимодействия поставщиков и торговых сетей сегодня как раз в том, что они рассматривают друг друга в качестве оппонентов. Хотя только взаимная доброжелательность и грамотно выстроенная работа дают возможность получить ощутимый финансовый результат, наполнить бюджет налогами и поднять уровень жизни в регионе.

Совместный поиск эффективных механизмов сотрудничества ретейлеров и производителей как раз и стал главной целью закупочной сессии и предшествовавшего ей обсуждения. Так, управляющий ТЦ "Метро Кеш Энд Керри" Иван Заморока рассказал о франчайзинговом проекте, направленном на поддержку малого и среднего торгового бизнеса в регионах. В Кузбассе у ретейлера уже около тридцати партнеров, и они работают с локальными поставщиками, самостоятельно составляя ассортимент.

Между тем на недостаток живого общения с сетевиками пожаловалась исполнительный директор группы компаний "Деревенский молочный завод" Мария Ковалевская.

- С переходом на электронный документооборот сводится к нулю человеческий фактор, когда можно было приехать к руководству сети с образцами товаров, показать и пояснить. Сегодня найти конкретного ответственного за то, что твой товар попадет на полку, все сложнее, - отметила Ковалевская. - Нередко все, что могут сделать представители сетей на местах, - это передать заявку в центр. Соответственно, процесс движения товара от производителя к конечному потребителю затягивается. Если раньше мы производили новый продукт, и он уже в течение двух-трех недель появлялся в сети, где мы уже были представлены, то сейчас все происходит намного медленнее. Сроки рассмотрения коммерческих предложений удлиняются.

Нуждаются в средствах

К наращиванию производственных мощностей и заключению новых договоров с торговыми сетями готов и Центр переработки сельхозпродукции "Вишневый город" из Осинников. Но при условии, что отношения будут строиться на паритетных, взаимовыгодных началах.

- В свое время по предложению областной администрации мы участвовали в проекте "Свое, сибирское, родное", поставляли продукцию в магазины "Чибис", а деньги за нее нам вернули только через два года по решению суда, когда сеть уже находилась в стадии банкротства, - сообщил директор "Вишневого города" Олег Жданов. - Другая история связана с новосибирской сетью, тоже обанкроченной. Мы в числе девятисот производителей и поставщиков так и не получили своих денег за товар, а это миллиарды рублей. То есть фактически стали жертвами уголовного преступления с использованием пробелов в законодательстве. И до сих пор продолжаем терять деньги: платим новосибирским юристам, но пока безрезультатно. Поэтому вынуждены снова брать кредиты на закупку сырья, чтобы не развалить производство. И еще минимум с десяток кузбасских производителей оказались в такой же ситуации.

Олег Жданов убежден, что давно пора инициировать федеральные законы, которые не дадут торговым сетям возможность забирать у местных производителей оборотные средства в виде поставленной, но не оплаченной продукции. Иначе не миновать реального банкротства предприятий-поставщиков, сокращения рабочих мест и налоговых поступлений.

Малых не трогать

- Если говорить о крупных федеральных сетях, то неправильно, что они заходят в малые города. Но, к сожалению, этого не изменить. Однако даже при условии, что у нас окончательно закроются мини-магазинчики в формате "у дома", гибели местных товаропроизводителей допустить нельзя, - убежден Жданов. - В Осинниках с пятидесятитысячным населением представлены практически все сети, работающие в Кузбассе. А местных товаропроизводителей - пять. Когда объекты ретейла вводили в эксплуатацию, все мы представили образцы своих товаров. Ответ пришел через несколько месяцев: взяли продукцию одного из пяти - производителя хлеба, цех которого расположен в пятнадцати минутах ходьбы от магазина "Пятерочка".

- Нам крайне важны местные производители из отдаленных территорий, - в свою очередь утверждает представитель торговой сети "Пятерочка" Екатерина Подуто. - Но, на мой взгляд, местные производители слегка пассивны. Нельзя забывать, что при всех наших возможностях мы все же рискуем. Даже если берем товары с отсрочкой платежа. Это связано с узнаваемостью бренда. Особенно когда кемеровская продукция выходит на рынок, скажем, Новосибирска. Неизвестный бренд - загадка для покупателей, и если с ним не знакомить, не проводить дегустации, скидочные акции, то будут списания. Мы пытаемся раскрутить каждый малоизвестный продукт, но не всегда производитель идет нам навстречу. Хотя доля товаров, приобретаемых по акциям, сегодня занимает в обороте торговых сетей тридцать и более процентов.

Необходимых и достаточных условий вхождения местных продуктов в сети немало, и напомнить о них в "живом" режиме сегодняшним и потенциальным партнерам было очень полезно. Как и тут же получить обратную связь.

- У нас с "Пятерочкой" подписан договор, утвержден график поставок, мы полностью соответствуем критериям, но ваш категорийный менеджер, которому я звоню каждый день, с 2016 года не находит времени сделать один шаг и начать сотрудничество, - заметила представитель кемеровской компании "Астронотус", которая открыла несколько собственных магазинов.

Это еще один путь пробиться к розничному покупателю, хотя далеко не всем производителям он по силам. "Рынок показывает, что открывать один-два магазина в год нецелесообразно. Потому что у торговых сетей их открывается сто-двести. И мы все равно будем вынуждены сотрудничать", - еще год назад обрисовал корреспонденту "РГ" сложившуюся ситуацию один из кузбасских участников продовольственного рынка.

Компетентно

Марина Шавгулидзе, генеральный директор Кузбасской торгово-промышленной палаты:

- На системные изменения в отношениях торговых сетей с производителями направлены такие проекты как "Кузбасское качество" - добровольная сертификация выпускаемой продукции, "Лавка в лавке" - организация в торговых сетях полок с местными товарами. А на базе Кузбасской торгово-промышленной палаты будет реализован федеральный проект "АГРО "За качество!", в рамках которого создается электронная площадка для взаимодействия с сетями. Ее участниками могут стать прошедшие сертификацию в системе ТПП предприятия и их продукция.