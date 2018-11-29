Взятки остаются основным видом коррупционных нарушений на транспорте, и за последние годы их размер существенно вырос. А количество расследований по делам об откатах в крупных и особо крупных размерах сравнялось с числом уголовных дел о мелком взяточничестве до десяти тысяч рублей. Об этом заявил Западно-Сибирский транспортный прокурор Денис Костенко.

- Возбуждено уголовное дело по факту хищения трех миллионов рублей при работах на шлюзах Новосибирской ГЭС, - сообщил корреспонденту "РГ" Денис Костенко. - Ежегодно на поддержание сооружений и узлов направляют большие суммы из средств федерального бюджета. Сейчас проводится экспертиза, которая должна установить реальный размер ущерба, а органы предварительного следствия выявляют подозреваемого.

А в августе этого года получил три года колонии строгого режима за взяточничество в крупном размере заместитель директора. Но даже это семечки по сравнению с разоблаченной системой откатов на госпредприятии "Аэропорты Красноярья". Следователям удалось доказать, что он регулярно получал вознаграждение от директора одной коммерческой фирмы за победы в конкурсах и торгах. Брал вещами, автооборудованием, запчастями. Общая сумма взяток потянула на 260 тысяч рублей. А руководитель

"Аэропортов Красноярья" обвиняется во взяточничестве с куда большим размахом.

- Гендиректор федерального казенного предприятия, которое финансируется исключительно на бюджетные деньги, выстроил систему откатов для незаконного освоения этих средств. Он за проценты отдавал подряды на работы и услуги предпринимателям, с которыми удавалось договориться. На сегодняшний день сумма его выгоды достигает семи миллионов рублей, - пояснил Денис Костенко.

Компания оказывает самые разные услуги, и руководитель умело пользовался возможностями предприятия. Например, брал откаты за работы по поддержанию в нормативном состоянии аэропортов в отдаленных населенных пунктах. Учитывая размер территории Красноярского края, понятно, что проверить качество исполнения этих работ было весьма затруднительно.

- По данным за девять месяцев 2018 года, возбуждено шестьдесят уголовных дел, и большая часть - по факту получения взяток. На втором месте - служебный подлог, далее - коммерческий подкуп, мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Но мы признаем, что уровень коррупционных проявлений значительно выше, - подчеркивает руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров.

По его словам, несмотря на крупный размер взяток по делу об "Аэропортах Красноярья", наиболее коррупционной транспортной сферой остаются железные дороги - такой вывод можно сделать по количеству уголовных дел.

По мнению специалистов, помочь в борьбе с коррупцией должна новая практика наложения ареста на имущество, юридически не принадлежащее фигуранту дела, но фактически являющееся его собственностью, что должно доказать следствие.

- К борьбе с коррупцией необходимо привлекать общественность, - уверен начальник управления на транспорте МВД России по СФО Дмитрий Курсанов. - В Министерстве внутренних дел РФ создана правовая основа материального стимулирования граждан за оказание помощи при раскрытии преступлений. Любой человек может обратиться к нам, предоставить информацию о готовящемся или совершенном преступлении. О том, как это сделать, подробно написано на сайте транспортного управления. Можно позвонить по телефону доверия - в этом году поступило более ста таких звонков.

Напомним, что соответствующий приказ МВД РФ был издан 6 июня 2018 года. Сумма вознаграждения - от пятисот тысяч рублей до трех миллионов. Решение о выплате принимается после задержания подозреваемых.

Прямая речь

Алексей Шерстов, старший помощник Западно-Сибирского прокурора по надзору за исполнением законодательства и противодействию коррупции:

- Одно из ограничений, установленных для профилактики коррупции, - запрет близким родственникам находиться на госслужбе в подчинении одного другому. Между тем уже бывший начальник Иртышского госречнадзора принял свою дочь на должность старшего эксперта отдела и перевел с работы по трудовому договору на должность госинспектора свою супругу. А на федеральном предприятии "Аэропорт Кызыл" должности главного бухгалтера и бухгалтера занимали мать и дочь. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры матери было объявлено замечание, а дочь переведена в другой отдел.