Трехлетний бюджет, принятый в Кузбассе, впервые получился бездефицитным и сбалансированным, но сверстанным по пессимистичному сценарию - с учетом возможного снижения рыночных цен на уголь. Добычу главного для региона полезного ископаемого планируется тем не менее наращивать.

В основе законопроекта, принятого региональным парламентом в первом чтении, - прогноз развития Кемеровской области на 2019-й и плановый период до 2021 года. Больше половины бюджетных доходов уйдет на решение социальных задач. Так, в следующем году профинансируют 23 государственные программы. Свыше 79,5 миллиарда рублей выделят на охрану здоровья, образование и поддержку социально незащищенных слоев населения. Кроме того, предусмотрено на 5,6 миллиарда рублей увеличить бюджетные ассигнования по 14 госпрограммам. Финансирование двух из них - "Жилищная и социальная инфраструктура" и "Развитие системы образования" - увеличится на 2,05 миллиарда и 1,9 миллиарда рублей соответственно.

Главными плательщиками налогов при этом останутся угольные предприятия. В 2018 году их вклад в казну составит 58 миллиардов рублей (против 45 миллиардов в 2017-м). Объемы же добычи черного золота достигнут 250 миллионов тонн, а в ближайшие два-три года превысят 280 миллионов. В развитие отрасли за этот период инвестируют более 350 миллиардов рублей.

Если ситуация на мировых угольных рынках будет и дальше складываться в пользу Кузбасса, все сверхдоходы пойдут на социальные нужды. А если рыночные цены начнут снижаться? Негативного сценария, когда может грянуть очередной кризис (а они случаются периодически), авторы законопроекта на исключают. Потому не следует снимать с повестки дня диверсификацию экономики, включая развитие химической промышленности, металлургии, нефтепереработки и сельского хозяйства. Последнее, надо сказать, в 2018-м принесло в бюджет региона 800 миллионов рублей - плюс двадцать процентов к уровню 2017-го.

- Мы стремимся к тому, чтобы благополучие жителей области не зависело от цен на сырье, - заявил губернатор Сергей Цивилев. - Инвестиции в машиностроительный комплекс в этом году увеличились до полутора миллиардов рублей, а объемы производства - до 49 миллиардов руб-лей, или на 13 процентов.

Так, например, в совместное предприятие по сборке автобусов в Ленинск-Кузнецком районе предполагается вложить порядка четырехсот миллионов рублей. Но все же ключевой для добывающего региона сегмент - производство горно-шахтного оборудования. Сегодня угольщики работают в основном на иностранной технике. А значит, что сотни миллиардов рублей (кстати, цены на машины и агрегаты постоянно растут), которые могли бы оставаться в Кузбассе, уходят за границу.

- Нам предстоит продолжить выполнять мероприятия по снижению импортозависимости угольной промышленности, в том числе по созданию отечественного горно-шахтного оборудования и материалов, средств индивидуальной защиты, автоматизации и программных средств, обеспечивающих безопасные условия ведения горных работ, - подчерк-нул на прошедшем в августе этого года в Кемерове заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава минэнерго РФ Александр Новак.

На днях замглавы минпром-торга РФ Василий Осьмаков представил план развития и повышения конкурентоспособности отечественного горного машиностроения на предстоящие шесть лет. Уже до конца 2018-го в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" сформируют концепцию опережающего экспортного развития отрасли. Главным критерием для получения господдержки станет выход продукции на внешние рынки. Вторая составляющая - внедрение промышленниками наилучших доступных технологий. Меры поддержки, связанные с экологической модернизацией предприятий, будут также опираться на продукцию российского производства.

Следующий важный тренд - рост экспорта российского угля в страны Юго-Восточной Азии. Это должно поднять спрос на изделия отечественных производителей горно-шахтного оборудования. По данным минэнерго РФ, объемы экспортных поставок угля в восточном направлении могут вырасти со ста миллионов до 207 миллионов тонн к 2025 году. В том числе отгрузка по железной дороге - до 195 миллионов тонн. Но здесь все упирается в снятие ограничений пропускной способности транспортной сети. Только на развитие дорожной инфраструктуры наметили направить не менее семисот миллиардов рублей. Плюс частные инвестиции в расширение портовых мощностей с угольными терминалами на Дальнем Востоке.

Именно экспорт останется главным драйвером роста угольной отрасли вплоть до 2030 года. А тот уголь, что на Восток не поедет, пригодится в Сибири в качестве топлива.

- Необходимо стимулировать применение современных отечественных технологических решений в угольной генерации при отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, - подчеркнул Александр Новак.

От владельцев кузбасских крупных объектов теплоэнергетики, претендующих на участие в государственной инвестиционной программе модернизации, соответствующие предложения к региональным властям уже поступают.

Справка РГ

Доходы и расходы бюджета Кемеровской области на 2019 год запланированы в размере 129,7 миллиарда рублей, 2020-й - 128,6 миллиарда, 2021 год - 129, 6 миллиарда рублей.