Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания

Специалисты из Университета Западной Финляндии связали периодическое посещение сауны с пониженным риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте после 50 лет.​

Средний возраст добровольцев составил 63 года. Исследование длилось в течение 15 лет. За это время значительный положительный эффект от банных процедур отмечался у людей, которые посещали сауну четыре раза в неделю и больше, пишет "Газета.ру".

Ученые заключили, что более частое пребывание в сауне связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также у пожилых людей.

Это связано с тем, что у поклонников сауны ниже кровяное давление и выше частота сердечных сокращений. Это соответствует тому положительному эффекту, который наблюдается при физических упражнениях низкой и умеренной интенсивности.