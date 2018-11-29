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29.11.2018 17:19
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты из Университета Западной Финляндии связали периодическое посещение сауны с пониженным риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте после 50 лет.​
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Средний возраст добровольцев составил 63 года. Исследование длилось в течение 15 лет. За это время значительный положительный эффект от банных процедур отмечался у людей, которые посещали сауну четыре раза в неделю и больше, пишет "Газета.ру".

Ученые заключили, что более частое пребывание в сауне связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин среднего возраста, а также у пожилых людей.

Это связано с тем, что у поклонников сауны ниже кровяное давление и выше частота сердечных сокращений. Это соответствует тому положительному эффекту, который наблюдается при физических упражнениях низкой и умеренной интенсивности.

Общество Здоровье
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