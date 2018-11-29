В Иркутской области трое детей погибли при пожаре

В селе Худоеланское Иркутской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли три ребенка. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, детей оставили без просмотра одних.

Дом загорелся рано утром, пожарных вызвали очевидцы. Площадь возгорания составила три квадратных метра, горела мягкая мебель, но с сильным задымлением. Когда троих детей в возрасте 3-4 лет вынесли из дома, они уже не подавали признаков жизни.

"В район направлена оперативная группа и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС с необходимым оборудованием для установления точной причины пожара, - сказала заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.