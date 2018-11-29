В Сибири полицейского заподозрили в "крышевании" нелегального бизнеса

Бывший сотрудник полиции Новосибирска пойдет под суд по статье о взяточничестве. Оперативник уголовного розыска в течение нескольких лет получал откаты от своего знакомого, сообщили в областном СУ СК РФ.

По версии следствия, 43-летний обвиняемый брал взятки с 2014 года, а пресечь незаконное получение им денег удалось в сентябре текущего года. Взяткодатель занимался покупкой и перепродажей дизельного топлива, вот только он не удосужился получить соответствующую регистрацию и разрешительные документы.

Бывший оперативник знал о том, что бизнес его приятеля был незаконным, однако за определенные суммы вознаграждения закрывал на это глаза. Более того, он предупреждал знакомого о готовящихся правоохранителями проверках и создавал благоприятные условия для незаконной торговли топливом. В том числе влиял на результаты проверок.

По информации следователей, только в этом году "оборотень в погонах" получил от горе-бизнесмена 72 тысячи рублей двумя траншами. Первая часть суммы была передана ему в феврале, а вот при передаче оставшихся денег в сентябре он и был задержан с поличным. Размер взятки составлял половину от суммы, заработанной предпринимателем.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 19 октября предполагаемый взяточник был уволен со службы приказом начальника ведомства в связи с совершением проступка, порочащего честь мундира. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, свою вину он признал. Уголовное дело будет направлено в суд.