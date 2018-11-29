В Бердске школьницу с голубыми волосами не пустили на урок

В Бердске Новосибирской области прокуратура проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о нарушении прав ученицы шестого класса городской общеобразовательной школы №9.

Как рассказала мама девочки, дочь не пустили на уроки из-за голубого цвета волос, отправив ребенка их "отмывать". Пряди были окрашены оттеночным шампунем.

Столь жесткое решение объяснили тем, что уставом учебного заведения предусмотрен классический стиль внешнего вида учащихся.

- Прокурор города Роман Сивак организовал проверку соблюдения законодательства об образовании, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, пообещав сообщить о результатах.