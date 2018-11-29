Новости

Бастрыкин назначил проверку в отношении трех следователей в Ростове 10:58
Рисунки со школьной выставки "Толерантный мир" отдали на экспертизу 10:57
В Подмосковье полицейский попытался убить прокурора 10:57
Под Владимиром возбудили дело о взрыве в жилом доме 10:56
Ученые впервые нашли пчелу, родившуюся от двух отцов без матери 10:56
Тайвань решил отказаться от американских истребителей F-35В 10:55
Найдена удивительная карта Речи Посполитой XVII века 10:52
Вышел трейлер нового хоррора про злых монахинь "Святая Агата" 10:50
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО 10:45
СК начал проверку после гибели рабочего на якутской шахте 10:42
Японский фигурист Ханю не выступит в финале Гран-при 10:36
Три члена комиссии по делам военнопленных от РФ не получили визы в США 10:28
Собянин подвел итоги масштабной трансформации столицы 10:25
В Бердске школьницу с голубыми волосами не пустили на урок 10:22
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК 10:16
Два человека пострадали при взрыве газа под Курском 10:07
В Крыму опровергли блокирование портов Украины на Азовском море 10:03
В Москве произошел пожар на территории храма 09:57
В Перми пристав внедрился в секту для поимки должницы 09:54
Пожар вспыхнул в здании министерства финансов Украины 09:53
Виолончель Ростроповича продали в Лондоне за 2,5 млн долларов 09:45
В Якутии подняли на поверхность тело погибшего при обвале шахтера 09:44
Абэ намерен согласовать с РФ новый формат обсуждения мирного договора 09:44
Россельхознадзор заподозрил Сербию в реэкспорте товаров из Украины 09:43
Беларусь улучшила штурмовик Су-25 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бердске школьницу с голубыми волосами не пустили на урок

Текст: Юлия Потапова (Новосибирск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Бердске Новосибирской области прокуратура проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о нарушении прав ученицы шестого класса городской общеобразовательной школы №9.

В Перми наказали школу, где девочку отстранили от уроков за цвет волос

Как рассказала мама девочки, дочь не пустили на уроки из-за голубого цвета волос, отправив ребенка их "отмывать". Пряди были окрашены оттеночным шампунем.

Столь жесткое решение объяснили тем, что уставом учебного заведения предусмотрен классический стиль внешнего вида учащихся.

- Прокурор города Роман Сивак организовал проверку соблюдения законодательства об образовании, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, пообещав сообщить о результатах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Шведские СМИ заметили успехи России в сельском хозяйстве