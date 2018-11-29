В Омске обсудили новую схему по обращению с отходами

Омские общественники, экологи, предприниматели и представители власти обсудили организацию деятельности по обращению с ТКО на территории региона.

Напомним, в рамках федеральной реформы сферы обращения с отходами на территории Омской области региональным оператором стало ООО "Магнит". Одна из его главных задач -организовать понятную для населения Омской области систему обращения с ТКО, включая полный цикл работ, начиная с погрузки и заканчивая захоронением. С 1 января 2019 года региональный оператор будет работать по территориальной схеме обращения с ТКО, утвержденной в 2016 году, но впоследствии эта схема изменится.

- Всем субъектам РФ предписано до 1 января 2020 года утвердить новый вариант территориальной схемы, - объяснил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. - Принципиальное отличие от старой схемы состоит в учете потребностей регионального оператора и в электронной схеме перемещения мусора от потребителя до сортировки мусора. Территориальная схема - это "живой" документ, который можно будет корректировать.

Предполагается, что в декабре территориальную схему представят для общественного обсуждения. Утвердить ее планируется марте-апреле 2019 года. Однако новая схема обращения с ТКО по-прежнему вызывает множество вопросов не только у горожан, но и у представителей бизнеса.

- Необходимо сделать этот бизнес прозрачным, чтобы каждый кубический метр отходов попадал на лицензированный объект, а также чтобы региональный оператор был ориентирован на максимальную переработку мусора во вторичное сырье, - считают эксперты.

- То, что может перерабатываться, захораниваться не должно, - утверждает председатель совета "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. - Не надо делить мусор на четыре фракции. Достаточно разделить его на две части - "сухой" (пластмасса, бумага) и "мокрый"( пищевые отходы). Тогда 30-40 процентов отходов будут увозиться на переработку уже с контейнерных площадок.

- У нас сегодня есть дома, где управляющие компании незаконно убрали контейнерные площадки для минимизации расходов, - напомнил председатель правления ОРОО "Общество потребителей в сфере жилищно-коммунального комплекса" Александр Лихачев. - В городе сегодня более 800 домов, где вообще не отведено никакого участка под данную площадку. Жильцам необходимо выяснить, стоят ли контейнеры на территории их многоквартирного дома либо вне ее. Если площадка расположена на их земле - то за покупку контейнеров, за загородку, за уборку отвечают собственники. Если за пределами - мэрия или сельский муниципалитет.

- Действительно, в данном случае это обязанность органов местного самоуправления, - отметил Илья Лобов.- Но правительство Омской области понимает, что сроки у нас короткие и решать эту проблему необходимо сообща. Министерство природных ресурсов региона рассчитало количество необходимых площадок на территории всей Омской области, согласовали эти данные с главами районов. Губернатором Омской области Александром Бурковым подтверждено дополнительное выделение из областного бюджета 300 миллионов рублей на создание сети контейнерных площадок в Омске и в Омской области. Эти деньги будут выделены муниципалитетам, ни один населенный пункт не останется без возможности легального накопления отходов.

Эксперты также напомнили о том, что с 1 января 2019 года услуга по обращению с ТКО из жилищной переходит в коммунальную. Каждому жителю Омской области необходимо будет заключить договор с региональным оператором. Есть несколько вариантов: договор оферты, прямой договор частного лица с региональным оператором. От жильцов договор могут заключить ТСЖ, УК, ЖСК. Договоры с жителями многоквартирных домов региональный оператор будет заключать напрямую, только если они выберут такой способ на общем собрании. Юридические лица должны заключить с региональным оператором прямой договор.