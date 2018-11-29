В Омской области займутся переработкой отходов

В Омской области создают логистический центр по обращению с твердыми коммунальными отходами. Его задача - полностью избавить регион от полигонов ТКО и стихийных свалок, наладив вторичную переработку мусора.

Ежегодно в Омской области образуется более миллиона тонн ТКО. Однако предприятия по сортировке и переработке отсутствуют, как и объекты размещения отходов, соответствующие требованиям природоохранного законодательства.

- Из восьми полигонов, включенных в госреестр, лишь два имеют соответствующие лицензии, - сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. - Помимо этого, в регионе зарегистрировано 950 несанкционированных свалок, занимающих огромные площади, где скопилось 58 миллионов кубометров отходов.

Региональным оператором по обращению с ТКО по результатам конкурсного отбора стало ООО "Магнит". Компания приступит к новой работе 1 января 2019 года и будет осуществлять деятельность на территории Омской области в течение десяти лет.

- Мы должны нести ответственность за весь цикл обращения с отходами - начиная от сбора и транспортировки и заканчивая обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением ТКО, - сообщил заместитель генерального директора "Магнита" Константин Шакко. - Кроме того, мы проводим конкурсные процедуры, выбирая операторов в сопутствующих сферах деятельности.

Новая схема полностью изменит привычный алгоритм обращения с отходами. Транспортным компаниям будут платить не за вывоз мусора со двора, а за его доставку на пункт обработки или утилизации. Если груз свалят в лес или овраг, перевозчик денег не получит.

В планах регионального оператора - строительство новых современных объектов обращения с ТКО, то есть трех мусоросортировочных и шести мусороперегрузочных комплексов.

- Отходы будут сортировать по фракциям - бумага, стекло, металл, пластик. Органические - компостировать для последующего применения в рекультивации, - поясняет Константин Шакко. - Часть отходов пойдет на переработку. Это довольно перспективная ниша для развития малого и среднего бизнеса.

Начислением платы за сбор и переработку ТКО с 1 января 2019 года займется "Омская энергосбытовая компания". Вывоз отходов станет коммунальной услугой и будет оплачивать по отдельному тарифу. Сколько он составит, станет известно в декабре, после соответствующего решения Региональной энергетической комиссии.

Сейчас специалисты завершают подготовку территориальной схемы обращения с отходами. Документ будет представлен на общественное обсуждение 18 декабря этого года.

А как у соседей?

Департамент ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области присвоил ООО "Чистый город Кемерово" статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории одной из двух зон региона - зоны "Север". "Чистый город Кемерово" стал единственным участником объявленного департаментом конкурсного отбора. Договор с компанией уже заключен.

Арбитражный суд Москвы оставил в силе результаты отбора регионального оператора по обращению с ТКО в Томской области в седьмой зоне деятельности (Томск и Томский район), признав недействительным предписание Федеральной антимонопольной службы об отмене результатов конкурса. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. Суд также отменил решение ФАС о признании необоснованной жалобы ООО "ЭКМО" на действия департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, отказавшего компании в участии в торгах. ООО "ЭКМО" подало иск в Арбитражный суд Москвы о признании этого решения недействительным. Предварительное заседание по иску состоится 3 декабря этого года.

Олег Андреев, Кемерово-Томск