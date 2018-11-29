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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Оранжевый мяч на фоне сугробов

За что в Сибири так любят баскетбол?
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Неделя - Сибирь №7732 (269)
Не верьте тому, кто скажет, что баскетбол - игра не для Сибири, а наше все - это хоккей да лыжи с биатлоном. Кто был лидером сборной СССР, одержавшей незабываемую победу на Олимпиаде 1972 года? Сергей Белов, выросший в Томской области. Откуда родом чемпион Олимпиады в Сеуле Александр Волков? Из Омска. Кто был лучшим снайпером сборной России 1990-х годов, дважды бравшей серебряные медали чемпионатов мира? Сергей Бабков из Бийска. Где родился и начал играть в баскетбол Никита Моргунов - чемпион Европы 2007 года? В Новокузнецке.
Лидер "Востока" американец Квамейн Митчелл разводит руками: "Что делать с этими сибиряками?" Фото: БК "Новосибирск" Лидер "Востока" американец Квамейн Митчелл разводит руками: "Что делать с этими сибиряками?" Фото: БК "Новосибирск"
Лидер "Востока" американец Квамейн Митчелл разводит руками: "Что делать с этими сибиряками?" Фото: БК "Новосибирск"
Фото: РИА Новости
Баскетболисты "Реала" и ЦСКА поспорят за лидерство в Евролиге

Сибиряков в национальной сборной во все времена набиралось немного, но они были опорой для своих коллективов - не только в игровом плане, но и человеческом. Этим летом в Латвии прошел чемпионат Европы среди юношей до 18 лет. В составе россиян играл уроженец Алтайского края Александр Петенев. Один из тренеров сборной Александр Лукин так сказал про него: "Есть такое выражение - важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке. В Саше эта драка присутствовала в достаточном количестве. Еще накануне чемпионата мы поняли, что нужны не только хорошо обученные ребята, но и бойцы. На примере Петенева можно объяснять, с какой самоотдачей надо играть в сборной России".

Настоящий сибиряк в любой драке не дрогнет. Эту тему мы обсуждали, добираясь до спорткомплекса "Север", где "Новосибирск" играл в чемпионате Суперлиги-1 с южно-сахалинским "Востоком-65".

Новички или фавориты?

Это был знаковый матч - слишком уж разные по многим параметрам соперники. "Бюджетники" против частного проекта дальневосточного бизнесмена Олега Кана. Самый стабильный по результатам клуб Суперлиги и дерзкий новичок, которого на официальном сайте РФБ поспешили окрестить новым фаворитом. Команда, где больше половины коренных сибиряков, и сахалинская бригада "вахтовиков" с легионерами из США и Сербии. Дружный тренерский штаб сибиряков против амбициозного и любящего поиграть на публику Эдуарда Сандлера, совмещающего пост главного тренера и генерального менеджера. Надежная новосибирская оборона против самой результативной атаки Суперлиги-1. Дирижер командной игры хозяев русоволосый Сергей Токарев против темнокожего плеймейкера Квамейна Митчелла. Запад азиатской части России против Дальнего Востока. Зрители предвкушали яростную сшибку.

За полчаса до игры удалось поговорить с гендиректором "Новосибирска" Сергеем Бабковым.

- Задачи максимальные - как можно удачнее сыграть в нынешнем сезоне,- заявил Бабков. - Будем биться, будем стремиться выиграть Кубок России и чемпионат Суперлиги-1. Состав позволяет ставить такие задачи. Но посмотрим, как получится.

Сборная России осталась без нескольких ведущих баскетболистов

В прошлом сезоне новосибирцы стали третьими в Кубке и четвертыми в плей-офф чемпионата. Вроде неплохие показатели, но Сергей Анатольевич пожимает плечами:

- Я бы не сказал, что остался доволен. Буксовали в начале сезона, в середине вроде нашли игру, выдали серию из девяти побед в десяти матчах, потом случился провал - на выезде проиграли четыре матча подряд. Была череда серьезных травм. В этом году Дмитрий Макеев опять вот "сломался". Перспективный парень, активно готовился к сезону - играть бы да играть, а тут снова разрыв крестообразных связок. Вся нагрузка теперь ложится на восьмерых человек.

Жить по средствам, доверять своим

Серьезно усилиться по ходу сезона "Новосибирску" едва ли удастся. Это "Восток-65" на днях отрапортовал о заключении контракта с новичком из Лиги ВТБ.

- Еще несколько лет назад в нашей Суперлиге не было команд с такими большими бюджетами, как сейчас, например, у Владивостока, Сахалина, Сургута, Самары, Ревды, питерского "Спартака", - перечисляет Бабков. - Мы по размеру "кошелька" середняки, в лучшем случае в восьмерку попадаем.

Даже если Бабков, как любой руководитель клуба, лукавит, то не сильно. "Новосибирск" вот уже второй сезон - одна из немногих команд Суперлиги-1, играющая без высокооплачиваемых зарубежных легионеров. Крепкие иностранцы, по мнению Бабкова, не помешали бы, но надо жить по средствам. С другой стороны, болельщикам вдвойне приятно переживать за команду, в составе которой много земляков. Андрей Кирдячкин, Максим Войтов и Данил Певнев - уроженцы Новосибирска. Капитан команды Сергей Токарев, Дмитрий Макеев и Константин Помогалов - родом из Томска, а перешедший летом на тренерскую работу старожил "Новосибирска" Евгений Шатохин азы баскетбола постигал в Бийске.

На разминке в составе хозяев засветилось несколько совсем молодых ребят, воспитанников местной баскетбольной школы. Ребятишки старательные, но пока сырые, не готовые к битвам Суперлиги-1. Причина в очередной причуде регламента соревнований: в заявке команды должно быть два игрока не старше 20 лет. Готов поспорить, что  нет ни одного тренера и руководителя клуба, который бы аплодировал такому правилу. Хватит пальцев одной руки, чтобы насчитать парней не старше 1998 года рождения, способных реально помочь своим командам. И на них уже началась настоящая охота. Чего стоит переход в середине сезона игрока молодёжной сборной России Агасия Тонояна из ЦСКА в тот же "Восток-65"! Остальные пребывают в статусе "туристов". Их возят на матчи, выпускают на разминку и всю игру они пребывают в глубоком запасе. Тренеры невесело шутят: "Страна большая - молодые люди хоть в географии начнут разбираться".

Классика российского спорта: когда наверху меняют регламент, с низами не советуются. Или не слышат. Сейчас бы самое время бросать в бой повзрослевших парней 1996-1997 годов рождения, но им места в командах уже нет. И вряд ли найдется - в Суперлиге-1 очередной виток "финансовой гонки вооружений". Сам чемпионат "потолстел" на две команды. А это худо-бедно 25-30 игроков. Поэтому состоятельные клубы начинают уже по окончанию плей-офф комплектоваться мало-мальски приличными российскими спортсменами, заманивают игровым временем сидящих в запасе ВТБ-шников, а на проблемные позиции покупают новых легионеров. Автоматически растут зарплатные аппетиты остальных российских игроков, несмотря на явное несоответствие уровня их мастерства требованиям лиги. Те, у кого кошелек потолще, платят. Остальные начинают мести по сусекам Суперлиги-2 и т.д. Молодым при таких раскладах прогрессировать  очень сложно. Легкий оптимизм в этом плане внушают лишь "Химки", "Зенит" и "ЦСКА-2".

План сработал

Беседу с Сергеем Анатольевичем пора сворачивать - игра скоро начнется. На скамейке хозяев находится место и для травмированных Макеева и Певнева-младшего. Парни остаются частью команды, наравне со здоровыми запасными "играют в ладушки" с теми, кто выходит в стартовом составе.

Фото: РИА Новости
Российские баскетболистки вышли на Евро-2019 лидерами своей группы

Три периода на площадке идет равная борьба. Нервничают игроки, негодуют тренеры, болельщики то разражаются радостными эмоциями, то возмущаются странными, по их мнению, решениями судей. После очередного сомнительного свистка в пользу дальневосточников заслуженный тренер России Виктор Кухаренко вскакивает на ноги и разводит руками: "Давно нас так дома не прибивали!". Правда, после большого перерыва у сибиряков претензий к арбитрам заметно поубавилось. Вспомнилось, как Бабков однажды сказал: "Свою команду в обиду не дам".

Хотя новосибирцы выигрывают каждый из периодов, суммарное преимущество перед началом заключительной десятиминутки всего восемь очков. И тут наконец срабатывает тренерская задумка Владимира Певнева и его коллег. Дальневосточники вообще-то любят играть быстро, но у них была затянувшаяся пауза между матчами и команда несколько выбилась из игрового ритма, новосибирцы же предложили ответный высокий темп и постоянное давление. Пока у игроков в черно-желтой форме хватало сил, они держались. Но на финише уставшая команда гостей "встает" и хозяева методично расстреливают их кольцо со всех дистанций. И хотя Митчелл наберет больше очков, чем Токарев, но баскетбол - дело коллективное, Сергей лучше своего оппонента дирижировал игрой партнеров. Итог почти разгромный и неожиданный - 85:68. После матча Сандлер сокрушался из-за катастрофического процента попаданий своей команды. А Певнев поблагодарил команду "за тот настрой и темп игры, который мы нашли и сохраняем".

P. S.

Нет, ребята, что ни говорите, а баскетбол - игра сибирская, огневая, для крепких духом.

Мнение

Сергей Бабков, генеральный директор БК "Новосибирск":

- Мне не очень нравится, как развивается отечественный баскетбол. В элитном дивизионе, Лиге ВТБ, в командах по семь-восемь иностранцев. А нашим парням за редким исключением отводится роль второго плана. Конечно, без легионеров уровень чемпионата сильно упадет, и наши команды станут неконкурентоспособны в международных турнирах. Но, может быть, правильно поступают в отечественном волейболе, где на легионеров жесткий лимит. И нам надо всерьез браться за развитие детско-юношеского баскетбола. Что касается тренеров, то нужны такие личности как Душан Ивкович, Этторе Мессина. Ивкович, придя в ЦСКА, взял в состав совсем молодых Моню и Хряпу. Сразу начал их ставить в состав к опытным мастерам, и они быстро выросли в сильных игроков. Мессина тоже любил и умел работать с молодыми ребятами, которые затем вырастали в звезд мирового уровня. Возглавив ЦСКА, он просил: найдите мне одного-двух перспективных российских ребят. В итоге расшевелил и вырастил в хорошего игрока Андрея Воронцевича. Вот такие тренеры нам нужны, а не те, кто просит купить ему по восемь игроков из Америки.

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