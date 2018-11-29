За что в Сибири так любят баскетбол?

Не верьте тому, кто скажет, что баскетбол - игра не для Сибири, а наше все - это хоккей да лыжи с биатлоном. Кто был лидером сборной СССР, одержавшей незабываемую победу на Олимпиаде 1972 года? Сергей Белов, выросший в Томской области. Откуда родом чемпион Олимпиады в Сеуле Александр Волков? Из Омска. Кто был лучшим снайпером сборной России 1990-х годов, дважды бравшей серебряные медали чемпионатов мира? Сергей Бабков из Бийска. Где родился и начал играть в баскетбол Никита Моргунов - чемпион Европы 2007 года? В Новокузнецке.

Сибиряков в национальной сборной во все времена набиралось немного, но они были опорой для своих коллективов - не только в игровом плане, но и человеческом. Этим летом в Латвии прошел чемпионат Европы среди юношей до 18 лет. В составе россиян играл уроженец Алтайского края Александр Петенев. Один из тренеров сборной Александр Лукин так сказал про него: "Есть такое выражение - важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке. В Саше эта драка присутствовала в достаточном количестве. Еще накануне чемпионата мы поняли, что нужны не только хорошо обученные ребята, но и бойцы. На примере Петенева можно объяснять, с какой самоотдачей надо играть в сборной России".

Настоящий сибиряк в любой драке не дрогнет. Эту тему мы обсуждали, добираясь до спорткомплекса "Север", где "Новосибирск" играл в чемпионате Суперлиги-1 с южно-сахалинским "Востоком-65".

Новички или фавориты?

Это был знаковый матч - слишком уж разные по многим параметрам соперники. "Бюджетники" против частного проекта дальневосточного бизнесмена Олега Кана. Самый стабильный по результатам клуб Суперлиги и дерзкий новичок, которого на официальном сайте РФБ поспешили окрестить новым фаворитом. Команда, где больше половины коренных сибиряков, и сахалинская бригада "вахтовиков" с легионерами из США и Сербии. Дружный тренерский штаб сибиряков против амбициозного и любящего поиграть на публику Эдуарда Сандлера, совмещающего пост главного тренера и генерального менеджера. Надежная новосибирская оборона против самой результативной атаки Суперлиги-1. Дирижер командной игры хозяев русоволосый Сергей Токарев против темнокожего плеймейкера Квамейна Митчелла. Запад азиатской части России против Дальнего Востока. Зрители предвкушали яростную сшибку.

За полчаса до игры удалось поговорить с гендиректором "Новосибирска" Сергеем Бабковым.

- Задачи максимальные - как можно удачнее сыграть в нынешнем сезоне,- заявил Бабков. - Будем биться, будем стремиться выиграть Кубок России и чемпионат Суперлиги-1. Состав позволяет ставить такие задачи. Но посмотрим, как получится.

В прошлом сезоне новосибирцы стали третьими в Кубке и четвертыми в плей-офф чемпионата. Вроде неплохие показатели, но Сергей Анатольевич пожимает плечами:

- Я бы не сказал, что остался доволен. Буксовали в начале сезона, в середине вроде нашли игру, выдали серию из девяти побед в десяти матчах, потом случился провал - на выезде проиграли четыре матча подряд. Была череда серьезных травм. В этом году Дмитрий Макеев опять вот "сломался". Перспективный парень, активно готовился к сезону - играть бы да играть, а тут снова разрыв крестообразных связок. Вся нагрузка теперь ложится на восьмерых человек.

Жить по средствам, доверять своим

Серьезно усилиться по ходу сезона "Новосибирску" едва ли удастся. Это "Восток-65" на днях отрапортовал о заключении контракта с новичком из Лиги ВТБ.

- Еще несколько лет назад в нашей Суперлиге не было команд с такими большими бюджетами, как сейчас, например, у Владивостока, Сахалина, Сургута, Самары, Ревды, питерского "Спартака", - перечисляет Бабков. - Мы по размеру "кошелька" середняки, в лучшем случае в восьмерку попадаем.

Даже если Бабков, как любой руководитель клуба, лукавит, то не сильно. "Новосибирск" вот уже второй сезон - одна из немногих команд Суперлиги-1, играющая без высокооплачиваемых зарубежных легионеров. Крепкие иностранцы, по мнению Бабкова, не помешали бы, но надо жить по средствам. С другой стороны, болельщикам вдвойне приятно переживать за команду, в составе которой много земляков. Андрей Кирдячкин, Максим Войтов и Данил Певнев - уроженцы Новосибирска. Капитан команды Сергей Токарев, Дмитрий Макеев и Константин Помогалов - родом из Томска, а перешедший летом на тренерскую работу старожил "Новосибирска" Евгений Шатохин азы баскетбола постигал в Бийске.

На разминке в составе хозяев засветилось несколько совсем молодых ребят, воспитанников местной баскетбольной школы. Ребятишки старательные, но пока сырые, не готовые к битвам Суперлиги-1. Причина в очередной причуде регламента соревнований: в заявке команды должно быть два игрока не старше 20 лет. Готов поспорить, что нет ни одного тренера и руководителя клуба, который бы аплодировал такому правилу. Хватит пальцев одной руки, чтобы насчитать парней не старше 1998 года рождения, способных реально помочь своим командам. И на них уже началась настоящая охота. Чего стоит переход в середине сезона игрока молодёжной сборной России Агасия Тонояна из ЦСКА в тот же "Восток-65"! Остальные пребывают в статусе "туристов". Их возят на матчи, выпускают на разминку и всю игру они пребывают в глубоком запасе. Тренеры невесело шутят: "Страна большая - молодые люди хоть в географии начнут разбираться".

Классика российского спорта: когда наверху меняют регламент, с низами не советуются. Или не слышат. Сейчас бы самое время бросать в бой повзрослевших парней 1996-1997 годов рождения, но им места в командах уже нет. И вряд ли найдется - в Суперлиге-1 очередной виток "финансовой гонки вооружений". Сам чемпионат "потолстел" на две команды. А это худо-бедно 25-30 игроков. Поэтому состоятельные клубы начинают уже по окончанию плей-офф комплектоваться мало-мальски приличными российскими спортсменами, заманивают игровым временем сидящих в запасе ВТБ-шников, а на проблемные позиции покупают новых легионеров. Автоматически растут зарплатные аппетиты остальных российских игроков, несмотря на явное несоответствие уровня их мастерства требованиям лиги. Те, у кого кошелек потолще, платят. Остальные начинают мести по сусекам Суперлиги-2 и т.д. Молодым при таких раскладах прогрессировать очень сложно. Легкий оптимизм в этом плане внушают лишь "Химки", "Зенит" и "ЦСКА-2".

План сработал

Беседу с Сергеем Анатольевичем пора сворачивать - игра скоро начнется. На скамейке хозяев находится место и для травмированных Макеева и Певнева-младшего. Парни остаются частью команды, наравне со здоровыми запасными "играют в ладушки" с теми, кто выходит в стартовом составе.

Три периода на площадке идет равная борьба. Нервничают игроки, негодуют тренеры, болельщики то разражаются радостными эмоциями, то возмущаются странными, по их мнению, решениями судей. После очередного сомнительного свистка в пользу дальневосточников заслуженный тренер России Виктор Кухаренко вскакивает на ноги и разводит руками: "Давно нас так дома не прибивали!". Правда, после большого перерыва у сибиряков претензий к арбитрам заметно поубавилось. Вспомнилось, как Бабков однажды сказал: "Свою команду в обиду не дам".

Хотя новосибирцы выигрывают каждый из периодов, суммарное преимущество перед началом заключительной десятиминутки всего восемь очков. И тут наконец срабатывает тренерская задумка Владимира Певнева и его коллег. Дальневосточники вообще-то любят играть быстро, но у них была затянувшаяся пауза между матчами и команда несколько выбилась из игрового ритма, новосибирцы же предложили ответный высокий темп и постоянное давление. Пока у игроков в черно-желтой форме хватало сил, они держались. Но на финише уставшая команда гостей "встает" и хозяева методично расстреливают их кольцо со всех дистанций. И хотя Митчелл наберет больше очков, чем Токарев, но баскетбол - дело коллективное, Сергей лучше своего оппонента дирижировал игрой партнеров. Итог почти разгромный и неожиданный - 85:68. После матча Сандлер сокрушался из-за катастрофического процента попаданий своей команды. А Певнев поблагодарил команду "за тот настрой и темп игры, который мы нашли и сохраняем".

P. S.

Нет, ребята, что ни говорите, а баскетбол - игра сибирская, огневая, для крепких духом.

Мнение

Сергей Бабков, генеральный директор БК "Новосибирск":

- Мне не очень нравится, как развивается отечественный баскетбол. В элитном дивизионе, Лиге ВТБ, в командах по семь-восемь иностранцев. А нашим парням за редким исключением отводится роль второго плана. Конечно, без легионеров уровень чемпионата сильно упадет, и наши команды станут неконкурентоспособны в международных турнирах. Но, может быть, правильно поступают в отечественном волейболе, где на легионеров жесткий лимит. И нам надо всерьез браться за развитие детско-юношеского баскетбола. Что касается тренеров, то нужны такие личности как Душан Ивкович, Этторе Мессина. Ивкович, придя в ЦСКА, взял в состав совсем молодых Моню и Хряпу. Сразу начал их ставить в состав к опытным мастерам, и они быстро выросли в сильных игроков. Мессина тоже любил и умел работать с молодыми ребятами, которые затем вырастали в звезд мирового уровня. Возглавив ЦСКА, он просил: найдите мне одного-двух перспективных российских ребят. В итоге расшевелил и вырастил в хорошего игрока Андрея Воронцевича. Вот такие тренеры нам нужны, а не те, кто просит купить ему по восемь игроков из Америки.