Сибиряка осудили на 11 лет за расстрел квартирантов из-за долгов

В Барнауле к 11 годам лишения свободы приговорен местный житель, ранивший из автомата трех человек из-за долгов по аренде квартиры, принадлежащей его жене.

- Следствием и судом установлено, что супруга осужденного сообщила ему об отказе арендаторов платить за проживание и освободить жилплощадь и попросила помочь решить возникшую проблему, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Вечером 29 октября 2017 года мужчина пошел к должникам, вооружившись до зубов: автомат Калашникова и к нему 120 патронов, пять гранат, тротиловая шашка, взрывные устройства, топор и нож. Когда квартиранты, у которых находились гости, открыли входную дверь, он сразу открыл огонь из автомата. После этого нападавший потребовал оплатить долги, угрожая в противном случае убить квартирантов, а потом ушел. Двое тяжелораненых мужчин были доставлены в больницу, медики спасли им жизнь. Женщина получила незначительные повреждения, ей госпитализация не потребовалась.

В тот же вечер полицейские задержали криминального "коллектора". Помимо того арсенала, который он брал с собой, в его квартире был обнаружен еще один автомат, три десятка патронов и 28 боеприпасов к подствольному гранатомету. В ходе следствия выяснилась причастность мужчины к незаконным действиям в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств, которые у него оказались еще в 2001 году.

Барнаульский стрелок был признан виновным сразу по четырем статьям УК РФ. Октябрьский районный суд Барнаул приговорил его к 11 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 30 тысяч рублей.