Теперь жительницы Бурятии и соседних регионов могут в полной мере прочувствовать счастье материнства: с первых недель беременности и до момента выписки из роддома они окружены не только заботой медицинского персонала, но и высокотехнологичным комфортом. Строительство перинатального центра в столице Бурятии обошлось в три миллиарда рублей. В его составе - консультативно-диагностическое отделение, рассчитанное на 100 посещений в смену, акушерский стационар на 120 коек и неонатологический стационар, а также вспомогательные структурные подразделения - лаборатория, отделения дезинфекции и стерилизации, отделение лучевой диагностики и аптека.

- В таких условиях мы еще не работали, - говорит заведующая консультативно-диагностическим отделением Раджана Жамбалова. - Мы получили не просто новое здание, построенное и оснащенное в полном соответствии с современными стандартами, - для нас это возможность выйти на принципиально новый уровень качества оказания медицинской помощи. Мы теперь не только наблюдаем беременность и принимаем роды - в наших силах подарить каждой семье, ожидающей ребенка, море положительных эмоций.

Само название республиканского перинатального центра - "Эхын баяр" - переводится как "Радость материнства". Для будущих мам знакомство с новым перинатальным центром начинается в женской консультации - так по привычке женщины называют консультативно-диагностическое отделение перинатального центра. Просторные светлые помещения, удобно организованное пространство - по отзывам многих, здесь в каждой мелочи чувствуется забота.

- Все продумано, - говорит Сэсэг Дамбуева, ожидающая приема врача. - Лестницы с пологими ступеньками, с удобными перилами, гардероб просторный - мы же с животиками все, нам места больше надо! И еще очень хорошо, что в регистратуре не одно окошечко, а открытое пространство. И кресла везде. Беременные устают быстро -можно присесть, дух перевести, водички попить.

- И все в одном месте, - присоединяется к беседе Елена Болдонова. - Не надо никуда ездить - здесь можно проконсультироваться у врача, пройти исследования, анализы сдать и результаты получить, не покидая здания. У меня беременность не первая, есть с чем сравнивать.

Врачи, ведущие консультативный прием, отмечают, что комфортная обстановка положительно влияет на настроение их пациенток: у беременных снижается тревожность, у тех, кто испытывает проблемы с зачатием и вынашиванием, появляется уверенность в благополучном исходе лечения. А еще - все чаще на консультации и исследования женщины приходят не одни, а с мужьями: как выясняется, будущие отцы хотят быть рядом и готовы разделить ответственность за благополучное течение беременности.

- Мы это только приветствуем, - говорит заведующая женской консультацией перинатального центра Раджана Жамбалова. - Прием пары позволяет лучше оценить ситуацию, прояснить какие-то моменты, дать рекомендации - и быть уверенной, что они услышаны и поняты и каждый представляет свою зону ответственности. Я рада, что мы можем сегодня практиковать такую форму работы, - условия позволяют.

Сердце перинатального центра - пятый этаж, где сосредоточены экстренные службы - родовое отделение, операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации. Здесь располагается одиннадцать светлых, просторных индивидуальных родовых палат, предусматривающих присутствие родственников и их участие в процессе родов, комфортные послеродовые палаты, каждая из которых укомплектована всем необходимым для мамы и малыша. Женщины, рожающие не первый раз и имеющие возможность сравнивать, называют условия "фантастическими". Особенное восхищение вызывают душевые и санитарные узлы в каждой палате.

- Жесткие и неудобные кушетки, родильный зал на несколько мест и один душ в конце коридора - это то, к чему мы привыкли. Теперь увидели, что может быть совсем по-другому, - признается Светлана Моисеева. - В родовой палате ты одна - или с кем-то из близких, никого посторонних нет. Можешь походить, можешь с малышом поговорить, постонать, если уж совсем тяжело. Родишь - малыша тебе тут же принесут и не забирают никуда. Родственники спокойно приходят, даже цветы в палате разрешают!

Подобные "вольности" стали возможны благодаря системе принудительной поточной вентиляции, обеспечивающей фильтрацию воздуха от различных примесей и его обеззараживание, а также поддержание определенного уровня влажности и температуры.

- Ламинарные потоки радикально меняют наши представления о режиме работы родильного дома, - пояснил заведующий родовым отделением Баир Гындунов. Раньше огромные усилия направлялись на поддержание стерильности - отсюда довольно жесткий режим, многие, наверное, еще помнят времена, когда мамы могли показать малышей лишь в окошко и были разлучены с семьей до самой выписки. Сегодня и в родовой, и в послеродовой палате может присутствовать будущий отец ребенка или кто-то еще из родственников. Безопасность обеспечивается принудительной вентиляцией, исключающей перекрещивание воздушных потоков.

- Все время, с момента поступления в роддом и до перевода в послеродовую палату, наш папа был с нами, - с гордостью рассказывает Анна Корнякова. - Он помогал мне во время схваток, а когда сын появился на свет, он первым взял его на руки. Это были лучшие минуты жизни.

Естественные и комфортные роды - один из приоритетов работы Республиканского перинатального центра. Но если что-то пойдет не так, в распоряжении врачей - высокотехнологическое оборудование. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных успешно выхаживают даже детей, родившихся значительно раньше положенного срока, с экстремально низкой (от 500 граммов) массой тела. Современные модули поддерживают условия, максимально приближенные к внутри-утробным, позволяют контролировать и поддерживать все жизненно важные функции и проводить лекарственную терапию. Отделение патологии новорож-денных и недоношенных детей в новом центре рассчитано на 30 коек, как с круглосуточным, так и с дневным пребыванием матерей.

- Мы планируем привлекать к уходу за детьми родителей, - отмечает заведующая отделением Дарима Дашиева. - Это поможет им в полной мере ощущать ответственность за своего ребенка. Они будут присутствовать на процедурах, манипуляциях, общаться с новорожденным. И так - до самой выписки. Медперсоналу помощь, а молодым мамам и папам - необходимые навыки.

Еще до открытия перинатального центра его врачи прошли переподготовку на базе ведущих профильных центров России. На эти цели из бюджета республики было выделено более 20 миллионов рублей. Инвестиции оправданны, ведь без знаний и опыта любое высокотехнологичное оборудование - просто груда металла.

- Лечит не техника, лечит врач, - рассуждает Лилия Алексеева, заместитель главного врача по медицинской части. - И очень важно, что у нас есть возможность реализовать полученные знания, внедрять в повседневную практику передовые технологии, работать в соответствии с мировыми стандартами качества. Обучение персонала будет продолжено - высокотехнологичное оборудование, которым оснащен центр, должно работать на 100 процентов своего ресурса.

Впрочем, ничуть не меньше радуют врачей комфортные условия: просторные раздевалки, душевые кабины, есть даже комната психологической разгрузки, где можно восстановить силы после трудного дня, побыть наедине со своими мыслями или, наоборот, поделиться с коллегами эмоциями. Коллектив центра очень высоко оценил такое проявление заботы.

- У нас работают люди, влюбленные в свою профессию, по-настоящему преданные делу, - отмечает Лилия Алексеева. - Как бы сложно ни приходилось, они не опускают рук. Мы ждали этого открытия несколько лет. И теперь, когда все получилось, ходим на работу, как на праздник. Пройдите по этажам, посмотрите на врачей, на сестричек - все улыбаются. И это настроение передается нашим пациентам. А позитивный настрой - он всегда помогает.

Между тем

30 октября республиканский перинатальный центр принял первые роды. У 22-летней жительницы Закаменского района родился мальчик весом 2 738 граммов и ростом 47 сантиметров.

Справка "РГ"

На строительство перинатального центра выделено более 3 миллиардов рублей из Федерального фонда ОМС и бюджета Республики Бурятия.

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