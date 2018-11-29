Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР

Ликвидированы трое членов банды в Кабардино-Балкарии, которые планировали убийства полицейских, а также непокорных бизнесменов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, сотрудники спецслужбы совместно с полицией пресекли деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки в Майском районе Кабардино-Балкарской Республики. По данным ФСБ, эта банда планировала нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также их убийства. Кроме того, они собирались обложить данью крупных предпринимателей в КБР, а несогласных платить должны были убивать.

Бандитов, которые передвигались на двух машинах - Жигулях седьмой модели и Ладе, спецназовцы ждали на одной из трасс, перекрыв им дорогу. Однако бандиты сразу открыли огонь по сотрудникам. На оперативных кадрах ФСБ можно увидеть две изрешеченные пулями машины боевиков. Водителя "Калины" удалось взять живым. Трое стрелявших из "Семерки" нейтрализованы ответным огнем. По официальным данным ФСБ, в ходе этого боестолкновения трое преступников получили ранения, несовместимые с жизнью, один задержан.

При осмотре места происшествия изъяты оружие - автоматы и обрез ружья, а также гранаты и самодельные взрывные устройства.

Как отметили в ЦОС ФСБ, по факту оказания вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов Следственным управлением СК России по КБР решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования"), 317 ("Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов") и 222 ("Незаконный оборот оружия") УК России. Проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий продолжается.