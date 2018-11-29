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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР полицейские застрелили трех экстремистов

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: пресс-служба СК РФ Фото: пресс-служба СК РФ
Фото: пресс-служба СК РФ

В Майском районе КБР неизвестные открыли огонь по сотрудникам ФСБ и полицейским, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Сотрудники республиканского УФСБ и центра "Э" ГУ МВД по СКФО пытались остановить для проверки отечественный ВАЗ-2107, но находившиеся в нем люди не подчинились требованиям силовиков. Они открыли по правоохранителям огонь из автоматического оружия, и были уничтожены ответным огнем.

Среди сотрудников полиции и ФСБ пострадавших нет. Сейчас место перестрелки осматривают специалисты, также устанавливаются личности нападавших.

- Совместно с полицией в Майском районе КБР пресечена деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства сотрудников правоохранительных органов и крупных предпринимателей в регионе, - сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии уже возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ и части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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