Почти всю свою жизнь ухаживал за могилой неизвестного погибшего советского летчика житель Финляндии Вилхо Конттинен. И только недавно российский поисковик Андрей Кашкаров смог установить его имя.

Это случилось в последние дни Зимней войны - 26 февраля 1940 года. Пятнадцатилетний Вилхо Конттинен, работавший на железной дороге, видел, как советские самолеты бомбили мост. Вдруг послышался громкий хлопок - и один из самолетов упал, объятый огнем. Среди обгоревших обломков Вилхо нашел тело пилота. Оттащил его в сторону и похоронил. А всю оставшуюся жизнь приходил на могилу чужого ему человека.

Об этой истории петербургскому поисковику Андрею Кашкарову рассказал его финский коллега Пааво Ромппайнен.

Андрею Кашкарову удалось выяснить имя погибшего пилота. Это младший лейтенант Валентин Иванович Голубев, 1918 года рождения. В 1938 году он окончил военную школу летчиков в городе Борисоглебске Воронежской области, а после этого служил в 152-м авиационном полку, где и встретил войну.

В январе 1940 года полк, в котором служил Голубев, получил приказ перебазироваться на карельский аэродром Реболы для поддержки действий сухопутных дивизий. Оттуда и совершил свой последний боевой вылет 22-летний комсомолец Голубев.

94-летнего Вилхо Конттинена память не подводит. Этот рассказ совпадает с тем, как произошедшее зафиксировано в оперсводке. В ней, в частности, отмечается, что в тот день, 78 лет назад, самолет И-153 при бомбардировке железнодорожного моста загорелся и упал возле полотна. Как сообщил командир звена, вернувшийся с задания, самолет загорелся на пикировании после отрыва двух бомб. На борту оставались еще две. Зенитного огня по самолету не велось. Предположительная причина - взрыв бомбы под самолетом или повреждение бензосистемы.

Больше ничего не известно. Как объясняет Андрей Кашкаров, поиск следов Голубева - дело непростое. В Российском военном государственном архиве есть 17 огромных формуляров, где зафиксированы данные о советских военнослужащих до 1941 года. Поисковик просмотрел всего два.

Вилхо Конттинен уже с трудом передвигается. Но за могилой - на ней поставлен крест - по-прежнему присматривают его друзья и дочь. Недавно на захоронении появился листок с фамилией летчика. Символично, что погибший обрел имя в год своего столетия. Теперь все надеются, что удастся найти его близких.