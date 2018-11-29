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29.11.2018 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

78 лет финн ухаживает за могилой русского летчика

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7732 (269)
Почти всю свою жизнь ухаживал за могилой неизвестного погибшего советского летчика житель Финляндии Вилхо Конттинен. И только недавно российский поисковик Андрей Кашкаров смог установить его имя.

Это случилось в последние дни Зимней войны - 26 февраля 1940 года. Пятнадцатилетний Вилхо Конттинен, работавший на железной дороге, видел, как советские самолеты бомбили мост. Вдруг послышался громкий хлопок - и один из самолетов упал, объятый огнем. Среди обгоревших обломков Вилхо нашел тело пилота. Оттащил его в сторону и похоронил. А всю оставшуюся жизнь приходил на могилу чужого ему человека.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Об этой истории петербургскому поисковику Андрею Кашкарову рассказал его финский коллега Пааво Ромппайнен.

Андрею Кашкарову удалось выяснить имя погибшего пилота. Это младший лейтенант Валентин Иванович Голубев, 1918 года рождения. В 1938 году он окончил военную школу летчиков в городе Борисоглебске Воронежской области, а после этого служил в 152-м авиационном полку, где и встретил войну.

В январе 1940 года полк, в котором служил Голубев, получил приказ перебазироваться на карельский аэродром Реболы для поддержки действий сухопутных дивизий. Оттуда и совершил свой последний боевой вылет 22-летний комсомолец Голубев.

94-летнего Вилхо Конттинена память не подводит. Этот рассказ совпадает с тем, как произошедшее зафиксировано в оперсводке. В ней, в частности, отмечается, что в тот день, 78 лет назад, самолет И-153 при бомбардировке железнодорожного моста загорелся и упал возле полотна. Как сообщил командир звена, вернувшийся с задания, самолет загорелся на пикировании после отрыва двух бомб. На борту оставались еще две. Зенитного огня по самолету не велось. Предположительная причина - взрыв бомбы под самолетом или повреждение бензосистемы.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Больше ничего не известно. Как объясняет Андрей Кашкаров, поиск следов Голубева - дело непростое. В Российском военном государственном архиве есть 17 огромных формуляров, где зафиксированы данные о советских военнослужащих до 1941 года. Поисковик просмотрел всего два.

Вилхо Конттинен уже с трудом передвигается. Но за могилой - на ней поставлен крест - по-прежнему присматривают его друзья и дочь. Недавно на захоронении появился листок с фамилией летчика. Символично, что погибший обрел имя в год своего столетия. Теперь все надеются, что удастся найти его близких.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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