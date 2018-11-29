В Театре имени Ленсовета премьера - известный петербургский режиссер Андрей Прикотенко (с 2017 года главный режиссер театра "Старый дом" в Новосибирске) представил "Русскую матрицу". Драматическую поэму по отечественной мифологии. Герои - Иван, Марья Моревна, Баба-Яга, Жар-Птица, Кощей, Богатырь... Занята значительная часть труппы.

В главной роли - народный артист Сергей Мигицко, гордость ленсоветовской труппы. Но разве Иван, герой русских сказок, не должен быть молодым парнем?

Андрей Прикотенко: Почему же молодым? У нас совершенно другая история, нет темы, где Иванушка-дурачок - младший сын ("Было у отца три сына: старший - умный был детина, средний сын - и так и сяк, младший - вовсе был дурак..."). Мы всячески хотим уйти от стереотипного восприятия русской сказки - от гуслей, балалаек, сапог и прочего контекста. Зачем показывать то, что вы и сами знаете?

Что же в основе?

Андрей Прикотенко: Это целиком оригинальная история по мотивам русского народного эпоса, есть в ней отсылки и к авторской литературе. Здесь и мотивы сказок из сборников Афанасьева, и Пушкин, и лирика Высоцкого. Попытка собрать собственный пазл культурной идентичности из разрозненных мифов, сюжетов, идей. Создать русскую "Одиссею". Что будем искать? Себя, правду, любовь, смысл жизни...

Иван Кушнир сочинил около 20 музыкальных номеров, я написал текст для спектакля и предложил артистам, как часто это делаю, совместно подумать над тем, как мы можем его сделать. Команда в Театре Ленсовета отличная. Юрий Бутусов организовал здесь такую творческую атмосферу, когда артисты привносят в работу свои идеи, предлагают много интересного. Русская тема в культуре нашей обильно использована, ее действительно трудно очистить от напластований и дойти до глубинных тем и связей, разобраться, почему мы такие, а не другие, почему с нами происходит то, что происходит.

У вас были постановки в БДТ имени Товстоногова. Настоящий хит - "Лето одного года" с Фрейндлих и Басилашвили по американской пьесе "На Золотом озере". Олег Басилашвили сказал: "Я счастлив этой работой".

Андрей Прикотенко: Это была удивительная работа, подлинный творческий процесс - не только с выдающимися артистами, со всеми участниками. Я горжусь этим спектаклем. Алиса Бруновна - замечательная, прилежная в работе. Судьбоносная для меня встреча с Олегом Валериановичем. В той работе я понял для себя, что такое настоящий МХАТ, который является для нас легендой, понял, как артист выстраивает вместе с режиссером роль. На мой взгляд, мы выпустили значительный в то время (2010 год) для Большого драматического театра спектакль. Я делал это как спектакль-прощание, о расставании со старым, прежним БДТ, который любил, в который ходил с детства. Спектакль восемь лет в репертуаре, стал легендарным, на него трудно купить билеты.

В "Старом доме", вы поставили "Вишневый сад","Sociopath/Гамлет", о которых писали СМИ, говорили критики как о самых заметных премьерах России. Что сейчас происходит в театре?

Андрей Прикотенко: Только что состоялась премьера Никиты Бетехтина по пьесе Дмитрия Данилова "Серёжа очень тупой". В декабре будет премьера спектакля "Пыль" режиссера Михаила Патласова. В марте 2019 года Эдуард Шахов планирует выпустить спектакль по роману Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". Проводим читки лучших пьес "Любимовки", лабораторию молодой режиссуры "Актуальный театр". Мы много гастролируем. Интенсивно идет процесс, сильная труппа, формируем оригинальный репертуар, зритель нас любит.